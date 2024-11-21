Аварійні відключення світла у Києві скасовано, повертаються погодинні обмеження, - КМВА (оновлено)

У Києві скасовано аварійні відключення світла.

Про це повідомила пресслужба КМВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Поточна ситуація в енергосистемі дозволяє сьогодні скасувати в столиці відключення електроенергії для побутових споживачів. Енергетики готуються до відміни аварійних та стабілізаційних відключень", - йдеться в повідомленні.

Водночас, нагадали там, треба бути готовими, що ситуація в енергосистемі може змінитися і місто повернеться до відключень електропостачання за графіками.

Згодом у КМВА додали, що станом на цю хвилину аварійні відключення електроенергії скасовані. Енергетики переходять на погодинні відключення.

Відключення світла

Раніше повідомлялось, що у Сумській, Житомирській та Полтавській областях запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії через ракетну атаку РФ. Також екстрені відключення світла застосовували у Києві та області, на Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині.

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