Аварійні відключення світла у Києві скасовано, повертаються погодинні обмеження, - КМВА (оновлено)
У Києві скасовано аварійні відключення світла.
Про це повідомила пресслужба КМВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Поточна ситуація в енергосистемі дозволяє сьогодні скасувати в столиці відключення електроенергії для побутових споживачів. Енергетики готуються до відміни аварійних та стабілізаційних відключень", - йдеться в повідомленні.
Водночас, нагадали там, треба бути готовими, що ситуація в енергосистемі може змінитися і місто повернеться до відключень електропостачання за графіками.
Згодом у КМВА додали, що станом на цю хвилину аварійні відключення електроенергії скасовані. Енергетики переходять на погодинні відключення.
Відключення світла
Раніше повідомлялось, що у Сумській, Житомирській та Полтавській областях запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії через ракетну атаку РФ. Також екстрені відключення світла застосовували у Києві та області, на Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині.
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