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Ухудшение погоды оказывает существенное влияние на боевые действия на Харьковщине. Врагу трудно скрыть передвижение по полевым дорогам, - ОТГ "Харків"

Оперативна обстановка на Харківському напрямку

Погода меняет ситуацию на линии боевого соприкосновения на Харьковщине. Так, передвижение по полевым дорогам теперь очень трудно скрыть, особенно бронированной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ОТГ "Харків" подполковник Евгений Романов.

"Сейчас у них нет возможности прятаться, поскольку упали листья, и все эти передвижения становятся заметными. Когда падает снежок, эти тропы отслеживаются постоянно", - отметил спикер.

Напомним, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили на Харьковском направлении танк, три боевые бронированные машины, две артиллерийские системы, 22 автомобиля, шесть единиц спецтехники и 25 беспилотников.

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Автор: 

Харьковщина (5577) боевые действия (4021)


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А ЗСУ так стало легко у таких умовах - ну просто казкові умови. Який ідіот там сидить у тих ОТУ.
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21.11.2024 12:19 Ответить
 
 