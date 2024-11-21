Ухудшение погоды оказывает существенное влияние на боевые действия на Харьковщине. Врагу трудно скрыть передвижение по полевым дорогам, - ОТГ "Харків"
Погода меняет ситуацию на линии боевого соприкосновения на Харьковщине. Так, передвижение по полевым дорогам теперь очень трудно скрыть, особенно бронированной техники.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ОТГ "Харків" подполковник Евгений Романов.
"Сейчас у них нет возможности прятаться, поскольку упали листья, и все эти передвижения становятся заметными. Когда падает снежок, эти тропы отслеживаются постоянно", - отметил спикер.
Напомним, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили на Харьковском направлении танк, три боевые бронированные машины, две артиллерийские системы, 22 автомобиля, шесть единиц спецтехники и 25 беспилотников.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Danger Zone
показать весь комментарий21.11.2024 12:19 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль