Ухудшение погоды оказывает существенное влияние на боевые действия на Харьковщине. Врагу трудно скрыть передвижение по полевым дорогам, - ОТГ "Харків"

Погода меняет ситуацию на линии боевого соприкосновения на Харьковщине. Так, передвижение по полевым дорогам теперь очень трудно скрыть, особенно бронированной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ОТГ "Харків" подполковник Евгений Романов.

"Сейчас у них нет возможности прятаться, поскольку упали листья, и все эти передвижения становятся заметными. Когда падает снежок, эти тропы отслеживаются постоянно", - отметил спикер.

Напомним, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили на Харьковском направлении танк, три боевые бронированные машины, две артиллерийские системы, 22 автомобиля, шесть единиц спецтехники и 25 беспилотников.

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