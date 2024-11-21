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Погіршення погоди суттєво впливає на бойові дії на Харківщині. Ворогу важко приховати пересування польовими дорогами, - ОТУ "Харків"

Оперативна обстановка на Харківському напрямку

Погода змінює ситуацію на лінії бойового зіткнення на Харківщині. Так, пересування польовими дорогами тепер дуже важко приховати. Особливо - броньованої техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це в ефірі телемарафону розповів речник ОТУ "Харків" підполковник Євгеній Романов.

"Зараз вони не мають можливості ховатися. Оскільки впало листя і всі ці пересування стають помітними. Коли падає сніжок, ці стежки відстежуються постійно", - зазначив речник.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники знищили на Харківському напрямку танк, три бойові броньовані машини, дві артилерійські системи, 22 автомобілі, шість одиниць спецтехніки та 25 безпілотників.

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Автор: 

Харківщина (6054) бойові дії (3714)


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А ЗСУ так стало легко у таких умовах - ну просто казкові умови. Який ідіот там сидить у тих ОТУ.
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21.11.2024 12:19 Відповісти
 
 