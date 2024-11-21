Погіршення погоди суттєво впливає на бойові дії на Харківщині. Ворогу важко приховати пересування польовими дорогами, - ОТУ "Харків"
Погода змінює ситуацію на лінії бойового зіткнення на Харківщині. Так, пересування польовими дорогами тепер дуже важко приховати. Особливо - броньованої техніки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник ОТУ "Харків" підполковник Євгеній Романов.
"Зараз вони не мають можливості ховатися. Оскільки впало листя і всі ці пересування стають помітними. Коли падає сніжок, ці стежки відстежуються постійно", - зазначив речник.
Нагадаємо, за минулу добу українські захисники знищили на Харківському напрямку танк, три бойові броньовані машини, дві артилерійські системи, 22 автомобілі, шість одиниць спецтехніки та 25 безпілотників.
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Danger Zone
показати весь коментар21.11.2024 12:19 Відповісти Мені подобається 1
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