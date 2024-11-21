Погіршення погоди суттєво впливає на бойові дії на Харківщині. Ворогу важко приховати пересування польовими дорогами, - ОТУ "Харків"

Погода змінює ситуацію на лінії бойового зіткнення на Харківщині. Так, пересування польовими дорогами тепер дуже важко приховати. Особливо - броньованої техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник ОТУ "Харків" підполковник Євгеній Романов.

"Зараз вони не мають можливості ховатися. Оскільки впало листя і всі ці пересування стають помітними. Коли падає сніжок, ці стежки відстежуються постійно", - зазначив речник.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники знищили на Харківському напрямку танк, три бойові броньовані машини, дві артилерійські системи, 22 автомобілі, шість одиниць спецтехніки та 25 безпілотників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація на Куп’янському напрямку залишається складною, російським окупантам поставили завдання вийти на Куп’янськ-Вузловий до Нового року, - командир батальйону "Ахіллес" 92 ОШБр Федоренко