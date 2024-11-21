Шпионила под видом волонтера: 15 лет тюрьмы получила агент ФСБ с позывным 007
По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получила агент ФСБ с позывным 007, которая шпионила в Запорожье под видом волонтера.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Злоумышленницу задержали в начале сентября 2022 года, когда она разведывала пункты базирования Сил обороны.
Задержанной оказалась жительница временно оккупированного Пологовского района. Ее завербовали на территории громады и впоследствии отправили в областной центр как "волонтера". По прибытии в город женщина пыталась устанавливать личные контакты с украинскими защитниками, чтобы "втемную" использовать новые связи для получения разведданных.
По инструкции ФСБ агент должна была передавать своему российскому куратору геолокации штабов, укрепрайонов и огневых позиций ВСУ в районе Запорожья.
Для коммуникации с оккупантами предательница использовала анонимный чат в мессенджере, где получала вражеские задания и отправляла агентурные "отчеты".
Одновременно с документированием разведактивности агента и ее задержанием СБУ провела комплексные меры для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.
По материалам Службы безопасности суд признал злоумышленницу виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Расследование проводили сотрудники СБУ в Запорожской и Тернопольской областях под процессуальным руководством областной прокуратуры.
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Ні, вони не здатні підняти світову революцію.
Хіба що світовий бунт усілякої наволочі.
Напханий західним культпродуктом Рутрекер спокійно працює на росії.
Мавку нашу теж переклали і дивляться, хоча механізм видалення незручних роздач на трекері є, і це робиться регулярно.
Що приємно, те корисно. Навіть якщо походить від укрофашистів.
Ну і чорт з ними. Нам їх грошей не треба, а самі нехай лупляться у ворожу пропаганду.
Чи нам треба, щоб вони як в КНДР, пухлик закликав - десять мільйонів безкоштовних добровольців тут як тут, готові на будь-яку смерть?