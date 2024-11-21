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Шпионила под видом волонтера: 15 лет тюрьмы получила агент ФСБ с позывным 007

сбу

По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получила агент ФСБ с позывным 007, которая шпионила в Запорожье под видом волонтера.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Злоумышленницу задержали в начале сентября 2022 года, когда она разведывала пункты базирования Сил обороны.

Задержанной оказалась жительница временно оккупированного Пологовского района. Ее завербовали на территории громады и впоследствии отправили в областной центр как "волонтера". По прибытии в город женщина пыталась устанавливать личные контакты с украинскими защитниками, чтобы "втемную" использовать новые связи для получения разведданных.

По инструкции ФСБ агент должна была передавать своему российскому куратору геолокации штабов, укрепрайонов и огневых позиций ВСУ в районе Запорожья.

Для коммуникации с оккупантами предательница использовала анонимный чат в мессенджере, где получала вражеские задания и отправляла агентурные "отчеты".

Одновременно с документированием разведактивности агента и ее задержанием СБУ провела комплексные меры для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

По материалам Службы безопасности суд признал злоумышленницу виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Расследование проводили сотрудники СБУ в Запорожской и Тернопольской областях под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Также читайте: Помогал врагу запускать спутники-шпионы – СБУ в Харькове задержала директора роскомпании

Автор: 

Запорожье (2649) СБУ (19889) ФСБ (1936) государственная измена (1539)


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Топ комментарии
+7
Повісити 😡
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21.11.2024 13:47
+1
купити не можуть, то крадуть, це все що вони можуть, але як дізнаються в фесебе то ті всі будуть в тюрмі, якщо є можливість дізнатися, хто з болот купив і скачав, то здати в фесебе
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21.11.2024 14:39
+1
І це все? Для цеї наволочі, навіть, довічне дуже м'яке покарання! Зрадників, продажну наволоч варто вішати на сухих осикових гілляках! І привселюдно!
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21.11.2024 16:52
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не тюрми! ще годувати її 15 років і лікувати! накрен депортувати в узкомір!
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21.11.2024 13:45 Ответить
депортувати її на болота, ні, бо там вона хоч і на болотах, але на волі, тому нехай краще тут 15 сидить, а тоді нафіг непотрібну викинути на узкій мір, якщо ще буде рашка існувати, чи що там від неї залишиться.
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21.11.2024 14:37 Ответить
Повісити 😡
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21.11.2024 13:47 Ответить
А ще русня качає нашого сталкера-2.
Ні, вони не здатні підняти світову революцію.
Хіба що світовий бунт усілякої наволочі.
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21.11.2024 13:49 Ответить
купити не можуть, то крадуть, це все що вони можуть, але як дізнаються в фесебе то ті всі будуть в тюрмі, якщо є можливість дізнатися, хто з болот купив і скачав, то здати в фесебе
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21.11.2024 14:39 Ответить
Не будуть вони цього робити.
Напханий західним культпродуктом Рутрекер спокійно працює на росії.
Мавку нашу теж переклали і дивляться, хоча механізм видалення незручних роздач на трекері є, і це робиться регулярно.
Що приємно, те корисно. Навіть якщо походить від укрофашистів.
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21.11.2024 14:52 Ответить
хто піратки ломані, то так, цих вони не чіпатимуть, але ж є якісь, що можливо купили
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21.11.2024 15:20 Ответить
Ні, вони вкрадуть принципово, навіть якщо є можливість купити.
Ну і чорт з ними. Нам їх грошей не треба, а самі нехай лупляться у ворожу пропаганду.
Чи нам треба, щоб вони як в КНДР, пухлик закликав - десять мільйонів безкоштовних добровольців тут як тут, готові на будь-яку смерть?
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21.11.2024 15:37 Ответить
ну так, заробляти на ворогу, не варто, і без них розробник добре заробить, болотні погоди не роблять. а пухлик, кон чен ий, не закликав, наказав, а тим тільки дай вибратись подалі з тих злиднів.
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21.11.2024 15:51 Ответить
І це все? Для цеї наволочі, навіть, довічне дуже м'яке покарання! Зрадників, продажну наволоч варто вішати на сухих осикових гілляках! І привселюдно!
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21.11.2024 16:52 Ответить
 
 