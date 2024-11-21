Шпионила под видом волонтера: 15 лет тюрьмы получила агент ФСБ с позывным 007

По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получила агент ФСБ с позывным 007, которая шпионила в Запорожье под видом волонтера.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Злоумышленницу задержали в начале сентября 2022 года, когда она разведывала пункты базирования Сил обороны.

Задержанной оказалась жительница временно оккупированного Пологовского района. Ее завербовали на территории громады и впоследствии отправили в областной центр как "волонтера". По прибытии в город женщина пыталась устанавливать личные контакты с украинскими защитниками, чтобы "втемную" использовать новые связи для получения разведданных.

По инструкции ФСБ агент должна была передавать своему российскому куратору геолокации штабов, укрепрайонов и огневых позиций ВСУ в районе Запорожья.

Для коммуникации с оккупантами предательница использовала анонимный чат в мессенджере, где получала вражеские задания и отправляла агентурные "отчеты".

Одновременно с документированием разведактивности агента и ее задержанием СБУ провела комплексные меры для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

По материалам Службы безопасности суд признал злоумышленницу виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Расследование проводили сотрудники СБУ в Запорожской и Тернопольской областях под процессуальным руководством областной прокуратуры.

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