Шпигувала під виглядом волонтерки: 15 років тюрми отримала агентка ФСБ з позивним 007

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримала агентка ФСБ із позивним 007, яка шпигувала у Запоріжжі під виглядом волонтерки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Зловмисницю затримали на початку вересня 2022 року, коли вона розвідувала пункти базування Сил оборони.

Затриманою виявилась мешканка тимчасово окупованого Пологівського району. Її завербували на території громади і згодом відправили до обласного центру як "волонтерку". Після прибуття в місто жінка намагалася встановлювати особисті контакти з українськими захисниками, щоб "втемну" використовувати нові зв’язки для отримання розвідданих.

За інструкцією ФСБ агентка мала передавати своєму російському куратору геолокації штабів, укріпрайонів та вогневих позицій ЗСУ в районі Запоріжжя.

Для комунікації з окупантами зрадниця використовувала анонімний чат у месенджері, де отримувала ворожі завдання і відправляла агентурні "звіти".

Одночасно з документуванням розвідактивності агентки та її затриманням СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій і Тернопільській областях за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Допомагав ворогу запускати супутники-шпигуни – СБУ в Харкові затримала директора роскомпанії