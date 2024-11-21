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Новини
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Шпигувала під виглядом волонтерки: 15 років тюрми отримала агентка ФСБ з позивним 007

сбу

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримала агентка ФСБ із позивним 007, яка шпигувала у Запоріжжі під виглядом волонтерки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Зловмисницю затримали на початку вересня 2022 року, коли вона розвідувала пункти базування Сил оборони.

Затриманою виявилась мешканка тимчасово окупованого Пологівського району. Її завербували на території громади і згодом відправили до обласного центру як "волонтерку". Після прибуття в місто жінка намагалася встановлювати особисті контакти з українськими захисниками, щоб "втемну" використовувати нові зв’язки для отримання розвідданих.

За інструкцією ФСБ агентка мала передавати своєму російському куратору геолокації штабів, укріпрайонів та вогневих позицій ЗСУ в районі Запоріжжя.

Для комунікації з окупантами зрадниця використовувала анонімний чат у месенджері, де отримувала ворожі завдання і відправляла агентурні "звіти".

Одночасно з документуванням розвідактивності агентки та її затриманням СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій і Тернопільській областях за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Автор: 

Запоріжжя (2261) СБУ (12786) ФСБ (1449) державна зрада (1679)


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Топ коментарі
+7
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21.11.2024 13:47
+1
купити не можуть, то крадуть, це все що вони можуть, але як дізнаються в фесебе то ті всі будуть в тюрмі, якщо є можливість дізнатися, хто з болот купив і скачав, то здати в фесебе
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21.11.2024 14:39
+1
І це все? Для цеї наволочі, навіть, довічне дуже м'яке покарання! Зрадників, продажну наволоч варто вішати на сухих осикових гілляках! І привселюдно!
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21.11.2024 16:52
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не тюрми! ще годувати її 15 років і лікувати! накрен депортувати в узкомір!
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21.11.2024 13:45 Відповісти
депортувати її на болота, ні, бо там вона хоч і на болотах, але на волі, тому нехай краще тут 15 сидить, а тоді нафіг непотрібну викинути на узкій мір, якщо ще буде рашка існувати, чи що там від неї залишиться.
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21.11.2024 14:37 Відповісти
Повісити 😡
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21.11.2024 13:47 Відповісти
А ще русня качає нашого сталкера-2.
Ні, вони не здатні підняти світову революцію.
Хіба що світовий бунт усілякої наволочі.
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21.11.2024 13:49 Відповісти
купити не можуть, то крадуть, це все що вони можуть, але як дізнаються в фесебе то ті всі будуть в тюрмі, якщо є можливість дізнатися, хто з болот купив і скачав, то здати в фесебе
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21.11.2024 14:39 Відповісти
Не будуть вони цього робити.
Напханий західним культпродуктом Рутрекер спокійно працює на росії.
Мавку нашу теж переклали і дивляться, хоча механізм видалення незручних роздач на трекері є, і це робиться регулярно.
Що приємно, те корисно. Навіть якщо походить від укрофашистів.
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21.11.2024 14:52 Відповісти
хто піратки ломані, то так, цих вони не чіпатимуть, але ж є якісь, що можливо купили
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21.11.2024 15:20 Відповісти
Ні, вони вкрадуть принципово, навіть якщо є можливість купити.
Ну і чорт з ними. Нам їх грошей не треба, а самі нехай лупляться у ворожу пропаганду.
Чи нам треба, щоб вони як в КНДР, пухлик закликав - десять мільйонів безкоштовних добровольців тут як тут, готові на будь-яку смерть?
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21.11.2024 15:37 Відповісти
ну так, заробляти на ворогу, не варто, і без них розробник добре заробить, болотні погоди не роблять. а пухлик, кон чен ий, не закликав, наказав, а тим тільки дай вибратись подалі з тих злиднів.
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21.11.2024 15:51 Відповісти
І це все? Для цеї наволочі, навіть, довічне дуже м'яке покарання! Зрадників, продажну наволоч варто вішати на сухих осикових гілляках! І привселюдно!
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21.11.2024 16:52 Відповісти
 
 