Шпигувала під виглядом волонтерки: 15 років тюрми отримала агентка ФСБ з позивним 007
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримала агентка ФСБ із позивним 007, яка шпигувала у Запоріжжі під виглядом волонтерки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.
Зловмисницю затримали на початку вересня 2022 року, коли вона розвідувала пункти базування Сил оборони.
Затриманою виявилась мешканка тимчасово окупованого Пологівського району. Її завербували на території громади і згодом відправили до обласного центру як "волонтерку". Після прибуття в місто жінка намагалася встановлювати особисті контакти з українськими захисниками, щоб "втемну" використовувати нові зв’язки для отримання розвідданих.
За інструкцією ФСБ агентка мала передавати своєму російському куратору геолокації штабів, укріпрайонів та вогневих позицій ЗСУ в районі Запоріжжя.
Для комунікації з окупантами зрадниця використовувала анонімний чат у месенджері, де отримувала ворожі завдання і відправляла агентурні "звіти".
Одночасно з документуванням розвідактивності агентки та її затриманням СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.
За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій і Тернопільській областях за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ні, вони не здатні підняти світову революцію.
Хіба що світовий бунт усілякої наволочі.
Напханий західним культпродуктом Рутрекер спокійно працює на росії.
Мавку нашу теж переклали і дивляться, хоча механізм видалення незручних роздач на трекері є, і це робиться регулярно.
Що приємно, те корисно. Навіть якщо походить від укрофашистів.
Ну і чорт з ними. Нам їх грошей не треба, а самі нехай лупляться у ворожу пропаганду.
Чи нам треба, щоб вони як в КНДР, пухлик закликав - десять мільйонів безкоштовних добровольців тут як тут, готові на будь-яку смерть?