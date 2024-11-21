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Решение МКС относительно ареста Нетаньяху является обязательным для стран ЕС, - Боррель

боррель,жозеп

Страны Евросоюза обязаны выполнять ордер Международного уголовного суда на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Это не политическое решение, это решение международного суда, и решения судов должны уважаться и выполняться", - отметил Боррель, находясь с визитом в Иордании.

Он добавил, что решение суда в отношении премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта является "обязательным" для стран ЕС, поскольку они являются членами МУС.

Как отметил Боррель, трагедия в Секторе Газа должна прекратиться, а международное сообщество должно сделать шаг вперед, чтобы действовать в рамках "апокалиптической ситуации".

Читайте также: МКС выдал ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и экс-министра обороны Галланта

Ордер МКС на арест Нетаньяху

Напомним, сегодня Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Суд считает, что Нетаньяху и Галант виновны в "преступлениях против человечности и военных преступлениях, которые, вероятно, совершены с октября 2023 по май 2024 года" в Секторе Газа после того, как туда вошли израильские войска.

Автор: 

Нетаньяху Биньямин (181) Евросоюз (17117) Международный уголовный суд (233) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+21
А що там про ордери керівникам Гази, що спалювали живцем мирних євреїв у їх безпечних кімнатах не чути нічого?
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21.11.2024 18:32
+10
Чого вдома? Нетаньяху може спокійно поїхати до московії, свого пуйла і друга по горю. Колись же їздив на 9 травня - один єдиний з-поміж іноземних представників. А потім пуйло дало ПТРК "корнет" і іншу зброю арабам, щоб вони вбивали євреїв. Хороший і надійний корифан. Ми натерпілися його братерства і відбиваємося від обіймів сьогодні.
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21.11.2024 18:35
+9
Бомбардування мирної Гази - це такий же оксюморон, як бомбардування мирного Курська.
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21.11.2024 18:43
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А що там про ордери керівникам Гази, що спалювали живцем мирних євреїв у їх безпечних кімнатах не чути нічого?
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21.11.2024 18:32 Ответить
Бомбардування мирної Гази - це такий же оксюморон, як бомбардування мирного Курська.
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21.11.2024 18:43 Ответить
Будуть значить вдома сидіти. Навряд чи приїдуть за ними спецпризначенці щоб їх викрасти і заарештувати.

До речі це урок для тих, хто в інтернеті з дивану кричить, що потрібно страчувати полонених росіян чи обстрілювати їх житлові будинки ракетами.
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21.11.2024 18:31 Ответить
Чого вдома? Нетаньяху може спокійно поїхати до московії, свого пуйла і друга по горю. Колись же їздив на 9 травня - один єдиний з-поміж іноземних представників. А потім пуйло дало ПТРК "корнет" і іншу зброю арабам, щоб вони вбивали євреїв. Хороший і надійний корифан. Ми натерпілися його братерства і відбиваємося від обіймів сьогодні.
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21.11.2024 18:35 Ответить
Ахренітельно. Бібі і Пу міжнародні злочинці в розшуку. Постой паровоз, не стучите колеса..
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21.11.2024 18:33 Ответить
Та нічого не буде. Знаєте чому? Бо Нетаньяху заарештують в самому Ізраїлю. Корупція, шахрайство, щось там ще... Просто все це відклали в сторону, після нападу Хамас, але....тонкий такий натяк - лише поки іде війна, справи на паузі.
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21.11.2024 18:35 Ответить
Израиль переживает странное время.
Шаг 1. Израиль имеет врагов везде.
Шаг 2. Армия становится самым главным институтом.
Шаг 3. Это искажает мышление, когда все вокруг видятся как враги, а их убийство как достижение цели.

История Израиля учит нас в очередной раз что культ милитаризма ведет к активный военной пропаганде. Сам Израиль решить эту проблему не в состоянии и будет все дальше расходится с Западом.
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21.11.2024 18:41 Ответить
Слово погром стало международым. Евреев в прошлом очень часто били все кому не лень.
Под разными предлагами. И теперь у них рефлекс бить агрессора как можно сильнее, и даже если оттягивают от него за руки, все равно бить, чтобы все боялись и не нападали.
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21.11.2024 18:47 Ответить
Слово погром было в начале 20го века когда кстати громили евреев и в Украине русские. В то же время турки вырезали армян. Но армяне не являются такими как евреи отчего-то.
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21.11.2024 18:50 Ответить
Нелегко бути острівцем "майже західної" цивілізації посеред ісламістського океану...
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21.11.2024 18:50 Ответить
Єврейський світогляд викривлений практично з самого початку їх ''виходу'' з міста Ур в Месопотамії.''Кругом вороги'' - це їхня ментальнсть. вони вже не можуть інакше. Убивства, тероризм це їх шлях експансії. І в них вороги кругом, бо інакше як? Я здогадуюсь що причиною цього є їх релігійний симулякр, це монетизоване сектантство.
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21.11.2024 18:57 Ответить
Я думаю что текущее связано исключительно с Израилем. Евреи в других странах не имеют такой психологии. Милитаризм+пропаганда.
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21.11.2024 18:58 Ответить
У евреев есть там чувство особости, но такое чувство особости есть у всех народов, кто считает что они там очень древние. Они там все любят рассказывать какие они уникальные как будто не все люди по крайней мере в Европе и Ближнем востоке не потомки одних и тех же людей давным давно.
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21.11.2024 19:02 Ответить
Само собою так. Євреї такі ж люди як і всі інші. Але як тільки вони опиняються під контролем сіоністів, то перетворюються в співучасників їхніх злочинів. І часто трапляється так, що сіоністи тікають, а платять ті, хто попався під руку. І так було завжди. Хоча іноді тікали всі - наприклад з Єгипту.
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21.11.2024 19:14 Ответить
Нєвиєздной проФФєсор. Доцілувався з рєзіновимі попкамі
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21.11.2024 18:37 Ответить
Та годі вам, а що ж ці обісцяні організаціі не видали ордера на арешт *****? Шо цей підор війну почав? Якісь лівацький ордер зробили за "викрадення дітей", а за запуски міжконтинентальних ракет, щось ніяких ордерів немає.
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21.11.2024 18:38 Ответить
Отак Захід нивелював в нуль свою рнпутацію.

Тепер Нетаньяху будучь чекати, щоб арештувати, а ***** буде їздити спокійно по країнах глобального півдня, який кладе прутень на ордери МКС.

У сухому підсумку - винні не покарані, невинні спаплюжені. Браво!!!
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21.11.2024 18:39 Ответить
Нащадки Чінгіз-хана довели, що під час візиту "підордерної" особи до країни, яка від цієї особи залежна економічно (на прикладі Монголії - енергетично), ордер МКС вважається не дійсним.
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21.11.2024 18:46 Ответить
путін не буде їздити - до нього будуть їздити всі лули, гуттерші, а можливо і наступні боррелі. Схоже світ ********.
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21.11.2024 18:46 Ответить
Вже їздить. Покищо тільки в межах Азії.

Але певен, що рано чи пізно почне і через Атлантику літати.
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21.11.2024 18:48 Ответить
Чорт забира!! Нетаньяху єврей, Путін єврей, Зеленський єврей! І де вони - там війна! хаос! долар по 45! І де ще один ордер!??
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21.11.2024 18:44 Ответить
Єврєі, єврєі, круґом адні єврєі...
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21.11.2024 18:47 Ответить
Ты забыл упоминуть, Порошенко, Кравчука, Ющенко....
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21.11.2024 18:53 Ответить
Ти не помітив: я тут про війну балакаю. Про тих, хто організовує всю цю мерзоту., аби убити побільше тих. хто не такі як вони.
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21.11.2024 19:23 Ответить
Если террористы напали на Израиль и течение двух часов вырезали 1400 человек, это мелочь, но когда Израиль уничтожает террористов, этого делать нельзя.
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21.11.2024 20:05 Ответить
А судді ХТО ?
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21.11.2024 18:47 Ответить
Це якась субстанція, що гірша за лайно! Європа зганьбилась по самі вуха! Прирівняти Нетаньяху до *****, це шось мегаідіотське та паскудне! Десь в кремлі захлопали пробки з ящиків Дом Періньйон...
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21.11.2024 20:24 Ответить
Белый Дом и Конгресс США осудили бредовое решение Суда.
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21.11.2024 18:49 Ответить
Невже хтось може повірити в те , що Бібі буде заарештован?
Всі міжнародні організації - натуральні "бульбашки". Зараз настають таки часи, коли почнеться повний бардак, і махач всіх проти всіх > тобто хаос (керований)👈
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21.11.2024 18:52 Ответить
А можна, щоб він найняв адвоката, який довів би безпідставність, чи упередженість звинувачень, і вже потім, у свою чергу, звинуватити когось в антисемітизмі?
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21.11.2024 18:53 Ответить
А чому це наші корисні ідіоти за Натаньяху так переживають ,він що щось добре для України щось зробтив ,він завжди підтримував рашиськмй режим ,так би переживали за Україну яку ворог щоденно знищує.
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21.11.2024 19:09 Ответить
Цей безсмертний полковник сам собі таке наколядував.
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21.11.2024 20:08 Ответить
Знов ***** всіх переграло... І це не жарт...
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21.11.2024 20:25 Ответить
Тобто тепер Зеленський скаже, що заарештує Нетаньяху? Хуьло просто мріє про це.
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21.11.2024 21:19 Ответить
Нічого, не поробиш, суд потім розбереться, може ще пуйлом в одній камері сидіти будуть, казали їм давно дайте купол і не вимахуйтесь.
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21.11.2024 22:04 Ответить
повний маразм.
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22.11.2024 00:38 Ответить
 
 