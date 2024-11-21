Решение МКС относительно ареста Нетаньяху является обязательным для стран ЕС, - Боррель
Страны Евросоюза обязаны выполнять ордер Международного уголовного суда на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.
Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Это не политическое решение, это решение международного суда, и решения судов должны уважаться и выполняться", - отметил Боррель, находясь с визитом в Иордании.
Он добавил, что решение суда в отношении премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта является "обязательным" для стран ЕС, поскольку они являются членами МУС.
Как отметил Боррель, трагедия в Секторе Газа должна прекратиться, а международное сообщество должно сделать шаг вперед, чтобы действовать в рамках "апокалиптической ситуации".
Ордер МКС на арест Нетаньяху
Напомним, сегодня Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Суд считает, что Нетаньяху и Галант виновны в "преступлениях против человечности и военных преступлениях, которые, вероятно, совершены с октября 2023 по май 2024 года" в Секторе Газа после того, как туда вошли израильские войска.
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До речі це урок для тих, хто в інтернеті з дивану кричить, що потрібно страчувати полонених росіян чи обстрілювати їх житлові будинки ракетами.
Шаг 1. Израиль имеет врагов везде.
Шаг 2. Армия становится самым главным институтом.
Шаг 3. Это искажает мышление, когда все вокруг видятся как враги, а их убийство как достижение цели.
История Израиля учит нас в очередной раз что культ милитаризма ведет к активный военной пропаганде. Сам Израиль решить эту проблему не в состоянии и будет все дальше расходится с Западом.
Под разными предлагами. И теперь у них рефлекс бить агрессора как можно сильнее, и даже если оттягивают от него за руки, все равно бить, чтобы все боялись и не нападали.
Тепер Нетаньяху будучь чекати, щоб арештувати, а ***** буде їздити спокійно по країнах глобального півдня, який кладе прутень на ордери МКС.
У сухому підсумку - винні не покарані, невинні спаплюжені. Браво!!!
Але певен, що рано чи пізно почне і через Атлантику літати.
Всі міжнародні організації - натуральні "бульбашки". Зараз настають таки часи, коли почнеться повний бардак, і махач всіх проти всіх > тобто хаос (керований)👈