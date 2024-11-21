Решение МКС относительно ареста Нетаньяху является обязательным для стран ЕС, - Боррель

Страны Евросоюза обязаны выполнять ордер Международного уголовного суда на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Это не политическое решение, это решение международного суда, и решения судов должны уважаться и выполняться", - отметил Боррель, находясь с визитом в Иордании.

Он добавил, что решение суда в отношении премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта является "обязательным" для стран ЕС, поскольку они являются членами МУС.

Как отметил Боррель, трагедия в Секторе Газа должна прекратиться, а международное сообщество должно сделать шаг вперед, чтобы действовать в рамках "апокалиптической ситуации".

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Ордер МКС на арест Нетаньяху

Напомним, сегодня Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Суд считает, что Нетаньяху и Галант виновны в "преступлениях против человечности и военных преступлениях, которые, вероятно, совершены с октября 2023 по май 2024 года" в Секторе Газа после того, как туда вошли израильские войска.