Рішення МКС щодо арешту Нетаньяху є обов’язковим для країн ЄС, - Боррель
Країни Євросоюзу зобов'язані виконувати ордер Міжнародного кримінального суду на арешт прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.
Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Це не політичне рішення, це рішення міжнародного суду, і рішення судів мають поважатися та виконуватися", - зазначив Боррель, перебуваючи з візитом до Йорданії.
Він додав, що рішення суду щодо прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та екс-міністра оборони Йоава Галанта є "обов'язковим" для країн ЄС, оскільки вони є членами МКС.
Як зазначив Боррель, трагедія у Секторі Газа має припинитися, а міжнародне співтовариство має зробити крок уперед, щоб діяти у рамках "апокаліптичної ситуації".
Ордер МКС на арешт Нетаньяху
Нагадаємо, сьогодні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та колишнього міністра оборони Йоава Галанта. Суд вважає, що Нетаньяху і Галант винні у "злочинах проти людяності та воєнних злочинах, які, ймовірно, скоєні з жовтня 2023 по травень 2024 року" в Секторі Гази після того, як туди увійшли ізраїльські війська.
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До речі це урок для тих, хто в інтернеті з дивану кричить, що потрібно страчувати полонених росіян чи обстрілювати їх житлові будинки ракетами.
Шаг 1. Израиль имеет врагов везде.
Шаг 2. Армия становится самым главным институтом.
Шаг 3. Это искажает мышление, когда все вокруг видятся как враги, а их убийство как достижение цели.
История Израиля учит нас в очередной раз что культ милитаризма ведет к активный военной пропаганде. Сам Израиль решить эту проблему не в состоянии и будет все дальше расходится с Западом.
Под разными предлагами. И теперь у них рефлекс бить агрессора как можно сильнее, и даже если оттягивают от него за руки, все равно бить, чтобы все боялись и не нападали.
Тепер Нетаньяху будучь чекати, щоб арештувати, а ***** буде їздити спокійно по країнах глобального півдня, який кладе прутень на ордери МКС.
У сухому підсумку - винні не покарані, невинні спаплюжені. Браво!!!
Але певен, що рано чи пізно почне і через Атлантику літати.
Всі міжнародні організації - натуральні "бульбашки". Зараз настають таки часи, коли почнеться повний бардак, і махач всіх проти всіх > тобто хаос (керований)👈