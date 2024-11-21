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Рішення МКС щодо арешту Нетаньяху є обов’язковим для країн ЄС, - Боррель

боррель,жозеп

Країни Євросоюзу зобов'язані виконувати ордер Міжнародного кримінального суду на арешт прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це не політичне рішення, це рішення міжнародного суду, і рішення судів мають поважатися та виконуватися", - зазначив Боррель, перебуваючи з візитом до Йорданії.

Він додав, що рішення суду щодо прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та екс-міністра оборони Йоава Галанта є "обов'язковим" для країн ЄС, оскільки вони є членами МКС.

Як зазначив Боррель, трагедія у Секторі Газа має припинитися, а міжнародне співтовариство має зробити крок уперед, щоб діяти у рамках "апокаліптичної ситуації".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд Ізраїлю про ордери МКС на арешт Нетаньяху та Галланта: "Сучасний антисемітизм під виглядом справедливості"

Ордер МКС на арешт Нетаньяху

Нагадаємо, сьогодні Міжнародний кримінальний суд  видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та колишнього міністра оборони Йоава Галанта. Суд вважає, що Нетаньяху і Галант винні у "злочинах проти людяності та воєнних злочинах, які, ймовірно, скоєні з жовтня 2023 по травень 2024 року" в Секторі Гази після того, як туди увійшли ізраїльські війська.

Автор: 

Нетаньягу Беньямін (169) Євросоюз (13341) Міжнародний кримінальний суд (327) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+21
А що там про ордери керівникам Гази, що спалювали живцем мирних євреїв у їх безпечних кімнатах не чути нічого?
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21.11.2024 18:32
+10
Чого вдома? Нетаньяху може спокійно поїхати до московії, свого пуйла і друга по горю. Колись же їздив на 9 травня - один єдиний з-поміж іноземних представників. А потім пуйло дало ПТРК "корнет" і іншу зброю арабам, щоб вони вбивали євреїв. Хороший і надійний корифан. Ми натерпілися його братерства і відбиваємося від обіймів сьогодні.
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21.11.2024 18:35
+9
Бомбардування мирної Гази - це такий же оксюморон, як бомбардування мирного Курська.
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21.11.2024 18:43
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А що там про ордери керівникам Гази, що спалювали живцем мирних євреїв у їх безпечних кімнатах не чути нічого?
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21.11.2024 18:32 Відповісти
Бомбардування мирної Гази - це такий же оксюморон, як бомбардування мирного Курська.
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21.11.2024 18:43 Відповісти
Будуть значить вдома сидіти. Навряд чи приїдуть за ними спецпризначенці щоб їх викрасти і заарештувати.

До речі це урок для тих, хто в інтернеті з дивану кричить, що потрібно страчувати полонених росіян чи обстрілювати їх житлові будинки ракетами.
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21.11.2024 18:31 Відповісти
Чого вдома? Нетаньяху може спокійно поїхати до московії, свого пуйла і друга по горю. Колись же їздив на 9 травня - один єдиний з-поміж іноземних представників. А потім пуйло дало ПТРК "корнет" і іншу зброю арабам, щоб вони вбивали євреїв. Хороший і надійний корифан. Ми натерпілися його братерства і відбиваємося від обіймів сьогодні.
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21.11.2024 18:35 Відповісти
Ахренітельно. Бібі і Пу міжнародні злочинці в розшуку. Постой паровоз, не стучите колеса..
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21.11.2024 18:33 Відповісти
Та нічого не буде. Знаєте чому? Бо Нетаньяху заарештують в самому Ізраїлю. Корупція, шахрайство, щось там ще... Просто все це відклали в сторону, після нападу Хамас, але....тонкий такий натяк - лише поки іде війна, справи на паузі.
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21.11.2024 18:35 Відповісти
Израиль переживает странное время.
Шаг 1. Израиль имеет врагов везде.
Шаг 2. Армия становится самым главным институтом.
Шаг 3. Это искажает мышление, когда все вокруг видятся как враги, а их убийство как достижение цели.

История Израиля учит нас в очередной раз что культ милитаризма ведет к активный военной пропаганде. Сам Израиль решить эту проблему не в состоянии и будет все дальше расходится с Западом.
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21.11.2024 18:41 Відповісти
Слово погром стало международым. Евреев в прошлом очень часто били все кому не лень.
Под разными предлагами. И теперь у них рефлекс бить агрессора как можно сильнее, и даже если оттягивают от него за руки, все равно бить, чтобы все боялись и не нападали.
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21.11.2024 18:47 Відповісти
Слово погром было в начале 20го века когда кстати громили евреев и в Украине русские. В то же время турки вырезали армян. Но армяне не являются такими как евреи отчего-то.
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21.11.2024 18:50 Відповісти
Нелегко бути острівцем "майже західної" цивілізації посеред ісламістського океану...
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21.11.2024 18:50 Відповісти
Єврейський світогляд викривлений практично з самого початку їх ''виходу'' з міста Ур в Месопотамії.''Кругом вороги'' - це їхня ментальнсть. вони вже не можуть інакше. Убивства, тероризм це їх шлях експансії. І в них вороги кругом, бо інакше як? Я здогадуюсь що причиною цього є їх релігійний симулякр, це монетизоване сектантство.
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21.11.2024 18:57 Відповісти
Я думаю что текущее связано исключительно с Израилем. Евреи в других странах не имеют такой психологии. Милитаризм+пропаганда.
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21.11.2024 18:58 Відповісти
У евреев есть там чувство особости, но такое чувство особости есть у всех народов, кто считает что они там очень древние. Они там все любят рассказывать какие они уникальные как будто не все люди по крайней мере в Европе и Ближнем востоке не потомки одних и тех же людей давным давно.
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21.11.2024 19:02 Відповісти
Само собою так. Євреї такі ж люди як і всі інші. Але як тільки вони опиняються під контролем сіоністів, то перетворюються в співучасників їхніх злочинів. І часто трапляється так, що сіоністи тікають, а платять ті, хто попався під руку. І так було завжди. Хоча іноді тікали всі - наприклад з Єгипту.
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21.11.2024 19:14 Відповісти
Нєвиєздной проФФєсор. Доцілувався з рєзіновимі попкамі
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21.11.2024 18:37 Відповісти
Та годі вам, а що ж ці обісцяні організаціі не видали ордера на арешт *****? Шо цей підор війну почав? Якісь лівацький ордер зробили за "викрадення дітей", а за запуски міжконтинентальних ракет, щось ніяких ордерів немає.
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21.11.2024 18:38 Відповісти
Отак Захід нивелював в нуль свою рнпутацію.

Тепер Нетаньяху будучь чекати, щоб арештувати, а ***** буде їздити спокійно по країнах глобального півдня, який кладе прутень на ордери МКС.

У сухому підсумку - винні не покарані, невинні спаплюжені. Браво!!!
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21.11.2024 18:39 Відповісти
Нащадки Чінгіз-хана довели, що під час візиту "підордерної" особи до країни, яка від цієї особи залежна економічно (на прикладі Монголії - енергетично), ордер МКС вважається не дійсним.
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21.11.2024 18:46 Відповісти
путін не буде їздити - до нього будуть їздити всі лули, гуттерші, а можливо і наступні боррелі. Схоже світ ********.
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21.11.2024 18:46 Відповісти
Вже їздить. Покищо тільки в межах Азії.

Але певен, що рано чи пізно почне і через Атлантику літати.
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21.11.2024 18:48 Відповісти
Чорт забира!! Нетаньяху єврей, Путін єврей, Зеленський єврей! І де вони - там війна! хаос! долар по 45! І де ще один ордер!??
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21.11.2024 18:44 Відповісти
Єврєі, єврєі, круґом адні єврєі...
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21.11.2024 18:47 Відповісти
Ты забыл упоминуть, Порошенко, Кравчука, Ющенко....
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21.11.2024 18:53 Відповісти
Ти не помітив: я тут про війну балакаю. Про тих, хто організовує всю цю мерзоту., аби убити побільше тих. хто не такі як вони.
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21.11.2024 19:23 Відповісти
Если террористы напали на Израиль и течение двух часов вырезали 1400 человек, это мелочь, но когда Израиль уничтожает террористов, этого делать нельзя.
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21.11.2024 20:05 Відповісти
А судді ХТО ?
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21.11.2024 18:47 Відповісти
Це якась субстанція, що гірша за лайно! Європа зганьбилась по самі вуха! Прирівняти Нетаньяху до *****, це шось мегаідіотське та паскудне! Десь в кремлі захлопали пробки з ящиків Дом Періньйон...
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21.11.2024 20:24 Відповісти
Белый Дом и Конгресс США осудили бредовое решение Суда.
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21.11.2024 18:49 Відповісти
Невже хтось може повірити в те , що Бібі буде заарештован?
Всі міжнародні організації - натуральні "бульбашки". Зараз настають таки часи, коли почнеться повний бардак, і махач всіх проти всіх > тобто хаос (керований)👈
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21.11.2024 18:52 Відповісти
А можна, щоб він найняв адвоката, який довів би безпідставність, чи упередженість звинувачень, і вже потім, у свою чергу, звинуватити когось в антисемітизмі?
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21.11.2024 18:53 Відповісти
А чому це наші корисні ідіоти за Натаньяху так переживають ,він що щось добре для України щось зробтив ,він завжди підтримував рашиськмй режим ,так би переживали за Україну яку ворог щоденно знищує.
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21.11.2024 19:09 Відповісти
Цей безсмертний полковник сам собі таке наколядував.
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21.11.2024 20:08 Відповісти
Знов ***** всіх переграло... І це не жарт...
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21.11.2024 20:25 Відповісти
Тобто тепер Зеленський скаже, що заарештує Нетаньяху? Хуьло просто мріє про це.
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21.11.2024 21:19 Відповісти
Нічого, не поробиш, суд потім розбереться, може ще пуйлом в одній камері сидіти будуть, казали їм давно дайте купол і не вимахуйтесь.
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21.11.2024 22:04 Відповісти
повний маразм.
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22.11.2024 00:38 Відповісти
 
 