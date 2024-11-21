Рішення МКС щодо арешту Нетаньяху є обов’язковим для країн ЄС, - Боррель

Країни Євросоюзу зобов'язані виконувати ордер Міжнародного кримінального суду на арешт прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це не політичне рішення, це рішення міжнародного суду, і рішення судів мають поважатися та виконуватися", - зазначив Боррель, перебуваючи з візитом до Йорданії.

Він додав, що рішення суду щодо прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та екс-міністра оборони Йоава Галанта є "обов'язковим" для країн ЄС, оскільки вони є членами МКС.

Як зазначив Боррель, трагедія у Секторі Газа має припинитися, а міжнародне співтовариство має зробити крок уперед, щоб діяти у рамках "апокаліптичної ситуації".

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Ордер МКС на арешт Нетаньяху

Нагадаємо, сьогодні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та колишнього міністра оборони Йоава Галанта. Суд вважає, що Нетаньяху і Галант винні у "злочинах проти людяності та воєнних злочинах, які, ймовірно, скоєні з жовтня 2023 по травень 2024 року" в Секторі Гази після того, як туди увійшли ізраїльські війська.