Войска РФ обстреляли Сумщину 9 раз в течение дня, под огнем оказались 4 громады

21 ноября россияне совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 23 взрыва.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОГА.

Обстрелам подверглись, в частности

Хотинская громада: враг бил из минометов (8 взрывов).

Белопольская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады.

Краснопольская громада: враг ударил из минометов (10 взрывов) и сбросил ВОГ с БПЛА (2 взрыва).

Лебединская громада: осуществлен ракетный удар (1 взрыв). В результате падения ракеты повреждены четыре частных дома, нежилое помещение, помещение учебного заведения.

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