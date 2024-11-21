Войска РФ обстреляли Сумщину 9 раз в течение дня, под огнем оказались 4 громады
21 ноября россияне совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 23 взрыва.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОГА.
Обстрелам подверглись, в частности
- Хотинская громада: враг бил из минометов (8 взрывов).
- Белопольская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады.
- Краснопольская громада: враг ударил из минометов (10 взрывов) и сбросил ВОГ с БПЛА (2 взрыва).
- Лебединская громада: осуществлен ракетный удар (1 взрыв). В результате падения ракеты повреждены четыре частных дома, нежилое помещение, помещение учебного заведения.
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