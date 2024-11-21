УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10919 відвідувачів онлайн
Новини
364 0

Війська РФ обстріляли Сумщину 9 разів протягом дня, під вогнем опинились 4 громади

Сумщина

21 листопада росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 23 вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема

  • Хотінська громада: ворог бив з мінометів (8 вибухів).
  • Білопільська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.
  • Краснопільська громада: ворог вдарив з мінометів (10 вибухів) та скинув ВОГ з БПЛА (2 вибухи).
  • Лебединська громада: здійснено ракетний удар (1 вибух). Внаслідок падіння ракети пошкоджено чотири приватних будинки, нежитлове приміщення, приміщення навчального закладу.

Також читайте: Із Краснопілля на Сумщині оголосили обов’язкову евакуацію

Автор: 

обстріл (28284) Сумська область (3565)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 