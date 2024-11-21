Війська РФ обстріляли Сумщину 9 разів протягом дня, під вогнем опинились 4 громади
21 листопада росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 23 вибухи.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема
- Хотінська громада: ворог бив з мінометів (8 вибухів).
- Білопільська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.
- Краснопільська громада: ворог вдарив з мінометів (10 вибухів) та скинув ВОГ з БПЛА (2 вибухи).
- Лебединська громада: здійснено ракетний удар (1 вибух). Внаслідок падіння ракети пошкоджено чотири приватних будинки, нежитлове приміщення, приміщення навчального закладу.
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