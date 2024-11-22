Россияне атаковали Украину "шахедами", - Воздушные силы

В ночь на 22 ноября войска РФ запустили по Украине "Шахеды".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Воздушных Сил ВСУ.

"Сумская область - угроза применения врагом ударных БПЛА", - говорится в сообщении.

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