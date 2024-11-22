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Россияне атаковали Украину "шахедами", - Воздушные силы

шахеди

В ночь на 22 ноября войска РФ запустили по Украине "Шахеды".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Воздушных Сил ВСУ.

"Сумская область - угроза применения врагом ударных БПЛА", - говорится в сообщении.

Также читайте: Воздушная тревога на всей территории Украины. Зафиксирован взлет МиГ-31К. РФ атакует ракетами (обновлено)

Автор: 

Воздушные силы (2288) воздушная тревога (787) Шахед (980)


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Если кто то думает что применение бункерным МБР не будет иметь для Рашки никаких последствий, тот глубоко ошибается. На военной карте США, бункер путина уже выделен красным. Путин уже находится на первом месте в списке прокаженных обезьян с гранатой которых США утилизируют первыми.

Напомню - США не предупреждали Хиросиму и Нагасаки о своих планах. Они взяли и просто уе@али никого не посвящая в свои планы. Поэтому, бункерный больше никогда не сможет чувствовать себя спокойно и будет ходить под себя от любого писка и шороха
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22.11.2024 02:41 Ответить
Посмотрим, но пока США не выглядят такими жесткими и безкомпромисными, как в твоем спитче.
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22.11.2024 03:09 Ответить
Один день и один год не показатель на котором не делают выводы. Нужно смотреть через призму разных времен существования США как они поступали с такими дикарями как путлер и тогда прояснится
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22.11.2024 04:15 Ответить
И как они поступали с такими как путин у которых было ядерное оружие?
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22.11.2024 04:30 Ответить
я думаю, що я не помиляюсь. Бо, якби хотіли, щоб карлика було вбито, то вже давно б підвісили, як Садама чи закололи, як свиню , .як Каддафі. Не в інтересах сильних світу цього вбивати цього виродка. Це в інтересах лише нас, звичайних людей. Якби ми могли скинутись на снайпера для цього старого смердючого козла, то це було б найвідоміше народне вбивство в історії.
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22.11.2024 05:03 Ответить
Если США захотят уничтожить рашку ядерным оружием, они это сделают без риска для с**я. Если кто то не знает, США располагают системами ПРО способными сбивать межконтинентальные ракеты всех типов включая ядерные на расстоянии 1200, 3000, 5000 км и ни одна российская ракета не сможет долететь до США а большинство будет перехвачено над территорией Рашки.

Поэтому, если США захотят то им ничто не помешает **@уть по бункеру путина.
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22.11.2024 04:50 Ответить
Бункерный пис@дел что не существует средств способных перехватывать межконтинентальные ядерные ракеты.

Вот список американско израильских систем способных перехватывать межконтинентальные ядерные ракеты на расстоянии 1200, 3000 и даже 5000 метров - Хец 3, Хец 4, Хец 5, Arrow 3, Arrow 4
Похоже что бункерный конкретно обо@рался. Украина теперь имеет полное право стать под купол этих систем.
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22.11.2024 05:19 Ответить
Так же Украина должна настаивать на признании Рашки ядерным террористом. Использование ядерной ракеты с не ядерной боевой частью, это ядерный терроризм.
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22.11.2024 05:22 Ответить
Поправочка там где указано дальность - не метров, а километров.
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22.11.2024 05:51 Ответить
 
 