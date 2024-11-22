Россияне атаковали Украину "шахедами", - Воздушные силы
В ночь на 22 ноября войска РФ запустили по Украине "Шахеды".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Воздушных Сил ВСУ.
"Сумская область - угроза применения врагом ударных БПЛА", - говорится в сообщении.
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Напомню - США не предупреждали Хиросиму и Нагасаки о своих планах. Они взяли и просто уе@али никого не посвящая в свои планы. Поэтому, бункерный больше никогда не сможет чувствовать себя спокойно и будет ходить под себя от любого писка и шороха
Поэтому, если США захотят то им ничто не помешает **@уть по бункеру путина.
Вот список американско израильских систем способных перехватывать межконтинентальные ядерные ракеты на расстоянии 1200, 3000 и даже 5000 метров - Хец 3, Хец 4, Хец 5, Arrow 3, Arrow 4
Похоже что бункерный конкретно обо@рался. Украина теперь имеет полное право стать под купол этих систем.