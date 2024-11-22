Росіяни атакують Україну "Шахедами", - Повітряні сили
В ніч на 22 листопада війська РФ запустили по Україні "Шахеди".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.
"Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - йдеться в повідомленні.
Оновлення щодо руху БпЛА
Оновлення станом на 01:57
- Ворожі БпЛА на Сумщині, рухаються у південному напрямку на Полтавщину.
Оновлення станом на 02:01
- Чернігівщина рух ударних БпЛА у вашому напрямку із Сумщини.
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Напомню - США не предупреждали Хиросиму и Нагасаки о своих планах. Они взяли и просто уе@али никого не посвящая в свои планы. Поэтому, бункерный больше никогда не сможет чувствовать себя спокойно и будет ходить под себя от любого писка и шороха
Поэтому, если США захотят то им ничто не помешает **@уть по бункеру путина.
Вот список американско израильских систем способных перехватывать межконтинентальные ядерные ракеты на расстоянии 1200, 3000 и даже 5000 метров - Хец 3, Хец 4, Хец 5, Arrow 3, Arrow 4
Похоже что бункерный конкретно обо@рался. Украина теперь имеет полное право стать под купол этих систем.