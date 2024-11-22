Росіяни атакують Україну "Шахедами", - Повітряні сили

В ніч на 22 листопада війська РФ запустили по Україні "Шахеди".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.

"Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - йдеться в повідомленні.

Оновлення щодо руху БпЛА

Оновлення станом на 01:57

Ворожі БпЛА на Сумщині, рухаються у південному напрямку на Полтавщину.

Оновлення станом на 02:01

Чернігівщина рух ударних БпЛА у вашому напрямку із Сумщини.

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