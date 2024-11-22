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Росіяни атакують Україну "Шахедами", - Повітряні сили

шахеди

В ніч на 22 листопада війська РФ запустили по Україні "Шахеди".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.

"Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - йдеться в повідомленні.

Оновлення щодо руху БпЛА

Оновлення станом на 01:57

  • Ворожі БпЛА на Сумщині, рухаються у південному напрямку на Полтавщину.

Оновлення станом на 02:01

  • Чернігівщина рух ударних БпЛА у вашому напрямку із Сумщини.

Також читайте: РФ випустила міжконтинентальну балістичну ракету по Дніпру. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Повітряні сили (2605) повітряна тривога (908) Шахед (952)


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Если кто то думает что применение бункерным МБР не будет иметь для Рашки никаких последствий, тот глубоко ошибается. На военной карте США, бункер путина уже выделен красным. Путин уже находится на первом месте в списке прокаженных обезьян с гранатой которых США утилизируют первыми.

Напомню - США не предупреждали Хиросиму и Нагасаки о своих планах. Они взяли и просто уе@али никого не посвящая в свои планы. Поэтому, бункерный больше никогда не сможет чувствовать себя спокойно и будет ходить под себя от любого писка и шороха
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22.11.2024 02:41 Відповісти
Посмотрим, но пока США не выглядят такими жесткими и безкомпромисными, как в твоем спитче.
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22.11.2024 03:09 Відповісти
Один день и один год не показатель на котором не делают выводы. Нужно смотреть через призму разных времен существования США как они поступали с такими дикарями как путлер и тогда прояснится
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22.11.2024 04:15 Відповісти
И как они поступали с такими как путин у которых было ядерное оружие?
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22.11.2024 04:30 Відповісти
я думаю, що я не помиляюсь. Бо, якби хотіли, щоб карлика було вбито, то вже давно б підвісили, як Садама чи закололи, як свиню , .як Каддафі. Не в інтересах сильних світу цього вбивати цього виродка. Це в інтересах лише нас, звичайних людей. Якби ми могли скинутись на снайпера для цього старого смердючого козла, то це було б найвідоміше народне вбивство в історії.
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22.11.2024 05:03 Відповісти
Если США захотят уничтожить рашку ядерным оружием, они это сделают без риска для с**я. Если кто то не знает, США располагают системами ПРО способными сбивать межконтинентальные ракеты всех типов включая ядерные на расстоянии 1200, 3000, 5000 км и ни одна российская ракета не сможет долететь до США а большинство будет перехвачено над территорией Рашки.

Поэтому, если США захотят то им ничто не помешает **@уть по бункеру путина.
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22.11.2024 04:50 Відповісти
Бункерный пис@дел что не существует средств способных перехватывать межконтинентальные ядерные ракеты.

Вот список американско израильских систем способных перехватывать межконтинентальные ядерные ракеты на расстоянии 1200, 3000 и даже 5000 метров - Хец 3, Хец 4, Хец 5, Arrow 3, Arrow 4
Похоже что бункерный конкретно обо@рался. Украина теперь имеет полное право стать под купол этих систем.
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22.11.2024 05:19 Відповісти
Так же Украина должна настаивать на признании Рашки ядерным террористом. Использование ядерной ракеты с не ядерной боевой частью, это ядерный терроризм.
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22.11.2024 05:22 Відповісти
Поправочка там где указано дальность - не метров, а километров.
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22.11.2024 05:51 Відповісти
 
 