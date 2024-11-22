С марта Россия поставила Северной Корее более миллиона баррелей нефти, - BBC

По результатам анализа спутниковых снимков, северокорейские танкеры совершили 43 рейса между российским нефтяным терминалом на Дальнем Востоке и портами КНДР с марта по ноябрь 2024 года. Россия поставила Северной Корее более миллиона баррелей (56 тысяч тонн) нефти, вероятно, расплачиваясь за военную поддержку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC со ссылкой на данные британского исследовательского центра Open Source Centre.

Ведущие эксперты и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми сказали BBC что, по их убеждению, этой нефтью Москва расплачивается с Пхеньяном за оружие и солдат, которыми КНДР помогает России воевать с Украиной.

Первый задокументированный рейс состоялся 7 марта, через семь месяцев после первых сообщений о поставках северокорейских боеприпасов России, последний - 5 ноября.

"Постоянное поступление нефти обеспечивает Северной Корее уровень стабильности, невиданный со времени введения санкций", - отметил старший аналитик Open Source Centre Джо Берн.

Миллион баррелей (56 тысяч тонн), о котором говорит Open Source Centre - это для России совсем небольшой объем: по официальным данным, она за одни сутки добывает почти в десять раз больше.

Ранее сообщалось, что Северная Корея передала России не менее 50 своих самоходных артиллерийских установок (САУ) и 20 модернизированных реактивных систем залпового огня, которые могут стрелять управляемыми ракетами.

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