З березня Росія поставила Північній Кореї понад мільйон барелів нафти, - BBC

За результатами аналізу супутникових знімків, північнокорейські танкери здійснили 43 рейси між російським нафтовим терміналом на Далекому Сході та портами КНДР з березня по листопад 2024 року. Росія поставила Північній Кореї більше мільйона барелів (56 тисяч тонн) нафти, ймовірно, розплачуючись за військову підтримку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише BBC із посиланням на дані британського дослідницького центру Open Source Centre.

Провідні експерти та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі сказали BBC що, на їхнє переконання, цією нафтою Москва розплачується з Пхеньяном за зброю і солдатів, якими КНДР допомагає Росії воювати з Україною.

Перший задокументований рейс відбувся 7 березня, через сім місяців після перших повідомлень про постачання північнокорейських боєприпасів Росії, останній – 5 листопада.

"Постійне надходження нафти забезпечує Північній Кореї рівень стабільності, небачений із часу запровадження санкцій", – зауважив старший аналітик Open Source Centre Джо Берн.

Мільйон барелів (56 тисяч тонн), про який говорить Open Source Centre - це для Росії зовсім невеликий обсяг: за офіційними даними, вона за одну добу видобуває майже вдесятеро більше.

Раніше повідомлялось, що Північна Корея передала Росії щонайменше 50 своїх самохідних артилерійських установок (САУ) та 20 модернізованих реактивних систем залпового вогню, які можуть стріляти керованими ракетами.

Читайте також: У новому пакеті санкцій ЄС будуть обмеження проти тіньового флоту Росії, - Домбровскіс