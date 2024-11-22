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Атака на Сумы: 2 человека погибли, 12 - получили ранения. ФОТОрепортаж

Утром 22 ноября российские захватчики атаковали Сумы "шахедами". Попали по жилому микрорайону.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОВА.

"В результате атаки россиян, предварительно, 2 человека погибли, 12 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

В Сумах продолжаются аварийно-спасательные работы.

Как сообщалось ранее, утром в Сумах прозвучало несколько мощных взрывов.

Также читайте: Россияне совершили 33 обстрела Сумщины, ранен 1 человек

Удар по Сумах 22 листопада
Удар по Сумах 22 листопада
Удар по Сумах 22 листопада
Удар по Сумах 22 листопада

Автор: 

Сумы (1145) Шахед (980)


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Топ комментарии
+1
Після застосування Пуйлом "Орешника" стало зрозуміло, що шизофренік Пуйло зовсім злетів з катушок. Проти "Орешніка" безсила будь-яка ППО, бо ця балістична ракета має швидкість 10М. Ніяка держава НАТО не буде рискувати заради України, бо може одержати гарантований удар. Тому для України залишається єдиний спосіб закінчити цю війну крім капітуляції. Це фізичне знищення Пуйла. Пора розчехлити український аналог "Бранденбурга". Малюк і Буданов, ваш вихід на сцену світової історії. Це буде крім всього і найдешевший спосіб закінчення війни.
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22.11.2024 12:55
+1
Захід, зокрема США, давно би ліквідував *****, якби йому це було потрібно...
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22.11.2024 13:17
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І в тих шахедах була шрапнель. Це ескалація чи ще ні?
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22.11.2024 08:59 Ответить
ні.
26 листопада рада Україна-НАТО збереться на зустріч через перше застосування РФ для удару по Україні експериментальної балістичної ракети. Джерело:
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22.11.2024 11:40 Ответить
І що?
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22.11.2024 12:36 Ответить
нічо. що ти не догнав?
вона отримала відповідь на своє питання: шрапнель не є причиною занепокоїності.
а ось про міжконтинентальну ракету тьорки вже заплановані.
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22.11.2024 13:45 Ответить
Малась на увазі повна відсутність хоч яких результатів (крім балаканини) цієї зустрічі. А по темі, балістичних ракет сюди прилетіло багато, у цієї просто дальність більша чим, наприклад у 9М723.
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22.11.2024 18:50 Ответить
а одразу родить усю свою хотєлку ти не взмозі? чи треба твої мислі читать? чи палочкою тикать, щоб ти мозги уключив і сам із собою не балакав?
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23.11.2024 12:35 Ответить
Мавка Лісовий(?), що, зовсім нездатний свої так звані "мислі" українською викладати? Сиди вже там і не мявкай, совєтчік...
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23.11.2024 14:26 Ответить
що мені робити, не тобі, обмеженому, що не взмозі одразу зрозуміло подати свою думку, розказувати. окучиш коми?
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23.11.2024 16:13 Ответить
якщо ти місцеву говірку (суржик) не можеш пережити і не вважаєш українською - то ти нацист - рускій.
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23.11.2024 16:15 Ответить
Я живу вже 67 років на Сумщині в містечку за 35 км від кордону і бачив як під час окупації повилазила отака сєпарня без роду і племені привезена колись звідкілясь зате з суржиком.
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23.11.2024 16:25 Ответить
та живи хоть у самих Сумах хоч у Харкові, де теж слобожанска, нетерпимість до мовних варіантів - це нацизм. так у "мацква слізам не вєріт" показано, як по русскім нормам треба челюсть управлять. не уподоблюйся.
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23.11.2024 16:34 Ответить
В Харкові колись учився, немає там ніякої "слободжанської" а одна російська, тому туди орки і лізуть "освобождать".
Я чітко написав що з тої зустрічі не буде ніяких плюсів для України. Це ж зрозуміло, в Європі стурбованість і все. Якщо у Вас з цього приводу інша думка то і викладайте її, якщо хочете, а не пишіть звідти всіляку ахінею. Все.
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23.11.2024 17:16 Ответить
ти вліз у тему, про яку ти ніхера не знаеш. Харків - це не уся Харківщина, тобто Слобожанщина. ти стрибаєш з теми на тему, як жаба русская.
Ти написав, після того як тебе ткнули носом в те, що ти не можещ мислЮ подать. і не доганяєш, що твої думки ніхто не читає.
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23.11.2024 22:12 Ответить
займись самооствітою і не позорся, що дожився ти до старих мудєй, а ляпаеш як корова на асфальт з теми, у якій зовсів не тямиш.
https://www.youtube.com/watch?v=-OwgORPvaew
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23.11.2024 22:29 Ответить
Колись, році так у 2018 читала я статтю (автора не пам"ятаю, на жаль), в якій говорилося про те, що через кілька років Україна стане полігоном для випробування новітньої зброї. Я тоді не повірила своїм очам. А воно он як буває...
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22.11.2024 13:15 Ответить
випробування зброї - не самоціль. стартова причина - ******** дамбас - малорозвинутий народ, який падкий на роспропаганду. а з цього і виходить війна. а випробування зброї - це попутне.
а ти явно не дужу вумна, раз тебе купили на на ціль "випробування зброї".
приклад: твоя свекруха тобі виносить мозок, ти вишукуєш, як цю хабалиху нейтралізувати - шукаєш "******* зброю" - так в основі лежить саме здихатися курву чи випробувати ******* методику "здихання"?
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29.12.2024 12:27 Ответить
Після застосування Пуйлом "Орешника" стало зрозуміло, що шизофренік Пуйло зовсім злетів з катушок. Проти "Орешніка" безсила будь-яка ППО, бо ця балістична ракета має швидкість 10М. Ніяка держава НАТО не буде рискувати заради України, бо може одержати гарантований удар. Тому для України залишається єдиний спосіб закінчити цю війну крім капітуляції. Це фізичне знищення Пуйла. Пора розчехлити український аналог "Бранденбурга". Малюк і Буданов, ваш вихід на сцену світової історії. Це буде крім всього і найдешевший спосіб закінчення війни.
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22.11.2024 12:55 Ответить
Захід, зокрема США, давно би ліквідував *****, якби йому це було потрібно...
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22.11.2024 13:17 Ответить
Я не говорив про Захід, а про українські спецслужби. А для Заходу, зокрема для США, Пуйло- "золотий хлопчик" -завдяки ньому було перезавантажено військово-промисловий комплекс і гроші в кармани потрібних людей потекли рікою. Пуйло потрібний США саме такий, який він є - відморожений шизофренік.
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22.11.2024 13:59 Ответить
 
 