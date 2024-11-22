Атака на Сумы: 2 человека погибли, 12 - получили ранения. ФОТОрепортаж
Утром 22 ноября российские захватчики атаковали Сумы "шахедами". Попали по жилому микрорайону.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОВА.
"В результате атаки россиян, предварительно, 2 человека погибли, 12 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
В Сумах продолжаются аварийно-спасательные работы.
Как сообщалось ранее, утром в Сумах прозвучало несколько мощных взрывов.
Топ комментарии
+1 Robert #590490
показать весь комментарий22.11.2024 12:55
+1 Оксана Фесенко #582011
показать весь комментарий22.11.2024 13:17
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26 листопада рада Україна-НАТО збереться на зустріч через перше застосування РФ для удару по Україні експериментальної балістичної ракети. Джерело:
вона отримала відповідь на своє питання: шрапнель не є причиною занепокоїності.
а ось про міжконтинентальну ракету тьорки вже заплановані.
Я чітко написав що з тої зустрічі не буде ніяких плюсів для України. Це ж зрозуміло, в Європі стурбованість і все. Якщо у Вас з цього приводу інша думка то і викладайте її, якщо хочете, а не пишіть звідти всіляку ахінею. Все.
Ти написав, після того як тебе ткнули носом в те, що ти не можещ мислЮ подать. і не доганяєш, що твої думки ніхто не читає.
https://www.youtube.com/watch?v=-OwgORPvaew
а ти явно не дужу вумна, раз тебе купили на на ціль "випробування зброї".
приклад: твоя свекруха тобі виносить мозок, ти вишукуєш, як цю хабалиху нейтралізувати - шукаєш "******* зброю" - так в основі лежить саме здихатися курву чи випробувати ******* методику "здихання"?