Атака на Суми: 2 людини загинули, 12 - дістали поранення. ФОТОрепортаж

Зранку 22 листопада російські загарбники атакували Суми "шахедами". Влучили по житловому мікрорайону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА

"Внаслідок атаки росіян, попередньо, 2 людини загинули, 12 дістали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

У Сумах тривають аварійно-рятувальні роботи.

Як повідомлялось раніше, зранку у Сумах пролунало декілька потужних вибухів.

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