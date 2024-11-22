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В Черном море находятся 6 вражеских ракетоносителей: общий залп - до 23 ракет

Скільки ракетоносіїв у Чорному морі 22 листопада

Российские захватчики по состоянию на утро 22 ноября держат в Черном море 28 кораблей, из которых 6 - носители "Калибров" с общим залпом 23 ракеты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ВМС ВСУ.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют, а в Средиземном враг держит 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:

  • в Черное море - 1 судно, которое продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 2 судна, из них 0 двигалось из пролива Босфор.

Напомним, накануне в Черном море находилось 5 ракетоносителей с общим залпом до 28 ракет.

Читайте также: Оккупанты вывели в Черное море носители "Калибров": общий залп до 28 ракет

Автор: 

ВМС (1465) Черноморский флот РФ (1560) Черное море (1479)


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Топ комментарии
+2
Чогось спадає на думку що за ті понти тимчасові полягло багато професіоналів
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22.11.2024 08:30
+2
А де Малюки?Мавки?
Чи татіров не дає добро?
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22.11.2024 08:33
+2
і де удосконалені, з вовишеною дальністтю НЕПТУНИ?????
асфальт бачу, тротуари бачу, як живуть чиновники, бачу!!!!!!
наших ракет не бачу...
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22.11.2024 08:49
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А де ж понти про непереможність малюка на суші, на морі і в повітрі? Чи зачищає шлях перед виборами?
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22.11.2024 07:45 Ответить
Ну це ж не значить, що Чорне море все українське, поблизу Криму та в Севастополі їх немає.
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22.11.2024 08:28 Ответить
Чогось спадає на думку що за ті понти тимчасові полягло багато професіоналів
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22.11.2024 08:30 Ответить
Сьогодні 22 листопада.
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22.11.2024 08:01 Ответить
І шо?
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22.11.2024 08:16 Ответить
роковини початку революції гідності
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22.11.2024 08:23 Ответить
І шо? Якщо ви натякаєте шо кацапи можуть пульнути, так вони пуляють кожен день. Вчора наприклад...
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22.11.2024 08:35 Ответить
А де Малюки?Мавки?
Чи татіров не дає добро?
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22.11.2024 08:33 Ответить
https://censor.net/ua/comments/locate/3521276/3cfa9248-d39f-4add-a3e8-c041ab27d106
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22.11.2024 08:38 Ответить
Чому не бахнути на упередження?
Чи немає чим?Будемо чекати,поки по нас вдарять?
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22.11.2024 08:42 Ответить
Звичайно вдарять. Їм ніхто не заважає це робити. Це до Ізраїлю авіаносець підігнали, а ми то таке.
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22.11.2024 09:31 Ответить
і де удосконалені, з вовишеною дальністтю НЕПТУНИ?????
асфальт бачу, тротуари бачу, як живуть чиновники, бачу!!!!!!
наших ракет не бачу...
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22.11.2024 08:49 Ответить
А чому б не запросити до наших вод гамериканський авіаносець та кілька британських есмінців!?
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22.11.2024 09:29 Ответить
 
 