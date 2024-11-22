В Черном море находятся 6 вражеских ракетоносителей: общий залп - до 23 ракет

Российские захватчики по состоянию на утро 22 ноября держат в Черном море 28 кораблей, из которых 6 - носители "Калибров" с общим залпом 23 ракеты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ВМС ВСУ.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют, а в Средиземном враг держит 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:

в Черное море - 1 судно, которое продолжило движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 2 судна, из них 0 двигалось из пролива Босфор.

Напомним, накануне в Черном море находилось 5 ракетоносителей с общим залпом до 28 ракет.

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