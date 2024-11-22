У Чорному морі перебувають 6 ворожих ракетоносіїв: загальний залп до 23 ракет

Російські загарбники станом на ранок 28 листопада тримають у Чорному морі 28 кораблів. З яких 6 носіїв "Калібрів" із загальним залпом 23 ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ВМС ЗСУ.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. А у Середземному - ворог тримає 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 1 судно, яке продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 2 судна, з них 0 рухалось з протоки Босфор.

Нагадаємо, напередодні у Чорному морі перебувало 5 ракетоносіїв із загальним залпом до 28 ракет.

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