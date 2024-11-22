У Чорному морі перебувають 6 ворожих ракетоносіїв: загальний залп до 23 ракет
Російські загарбники станом на ранок 28 листопада тримають у Чорному морі 28 кораблів. З яких 6 носіїв "Калібрів" із загальним залпом 23 ракети.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ВМС ЗСУ.
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. А у Середземному - ворог тримає 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 1 судно, яке продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 2 судна, з них 0 рухалось з протоки Босфор.
Нагадаємо, напередодні у Чорному морі перебувало 5 ракетоносіїв із загальним залпом до 28 ракет.
Топ коментарі
+2 Ksenia VB
показати весь коментар22.11.2024 08:30
+2 Georgi luckman
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+2 Юрій Вінгорськи
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Чи татіров не дає добро?
Чи немає чим?Будемо чекати,поки по нас вдарять?
асфальт бачу, тротуари бачу, як живуть чиновники, бачу!!!!!!
наших ракет не бачу...