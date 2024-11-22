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Новини
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У Чорному морі перебувають 6 ворожих ракетоносіїв: загальний залп до 23 ракет

Скільки ракетоносіїв у Чорному морі 22 листопада

Російські загарбники станом на ранок 28 листопада тримають у Чорному морі 28 кораблів. З яких 6 носіїв "Калібрів" із загальним залпом 23 ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ВМС ЗСУ.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. А у Середземному - ворог тримає 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 1 судно, яке продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 2 судна, з них 0 рухалось з протоки Босфор.

Нагадаємо, напередодні у Чорному морі перебувало 5 ракетоносіїв із загальним залпом до 28 ракет.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не відмовилася від планів щодо Керченського мосту, - ВМС ЗСУ

Автор: 

ВМС (1380) Чорноморський флот рф (623) Чорне море (1661)


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Топ коментарі
+2
Чогось спадає на думку що за ті понти тимчасові полягло багато професіоналів
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22.11.2024 08:30
+2
А де Малюки?Мавки?
Чи татіров не дає добро?
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22.11.2024 08:33
+2
і де удосконалені, з вовишеною дальністтю НЕПТУНИ?????
асфальт бачу, тротуари бачу, як живуть чиновники, бачу!!!!!!
наших ракет не бачу...
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22.11.2024 08:49
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А де ж понти про непереможність малюка на суші, на морі і в повітрі? Чи зачищає шлях перед виборами?
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22.11.2024 07:45 Відповісти
Ну це ж не значить, що Чорне море все українське, поблизу Криму та в Севастополі їх немає.
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22.11.2024 08:28 Відповісти
Чогось спадає на думку що за ті понти тимчасові полягло багато професіоналів
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22.11.2024 08:30 Відповісти
Сьогодні 22 листопада.
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22.11.2024 08:01 Відповісти
І шо?
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22.11.2024 08:16 Відповісти
роковини початку революції гідності
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22.11.2024 08:23 Відповісти
І шо? Якщо ви натякаєте шо кацапи можуть пульнути, так вони пуляють кожен день. Вчора наприклад...
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22.11.2024 08:35 Відповісти
А де Малюки?Мавки?
Чи татіров не дає добро?
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22.11.2024 08:33 Відповісти
https://censor.net/ua/comments/locate/3521276/3cfa9248-d39f-4add-a3e8-c041ab27d106
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22.11.2024 08:38 Відповісти
Чому не бахнути на упередження?
Чи немає чим?Будемо чекати,поки по нас вдарять?
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22.11.2024 08:42 Відповісти
Звичайно вдарять. Їм ніхто не заважає це робити. Це до Ізраїлю авіаносець підігнали, а ми то таке.
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22.11.2024 09:31 Відповісти
і де удосконалені, з вовишеною дальністтю НЕПТУНИ?????
асфальт бачу, тротуари бачу, як живуть чиновники, бачу!!!!!!
наших ракет не бачу...
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22.11.2024 08:49 Відповісти
А чому б не запросити до наших вод гамериканський авіаносець та кілька британських есмінців!?
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22.11.2024 09:29 Відповісти
 
 