Общие боевые потери РФ с начала войны - около 728 300 человек (+1050 за сутки), 9399 танков, 20 736 артсистем, 19 156 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 728 300 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.11.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 728 300 (+1050) человек,

танков - 9399 (+1) единиц,

боевых бронированных машин - 19 156 (+13) единиц,

артиллерийских систем - 20 736 (+5) единиц,

РСЗО - 1254 (+1) единицы,

средств ПВО - 1004 (+1) единицы,

самолетов - 369 (+0) единиц,

вертолетов - 329 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 19 260 (+1) единиц,

крылатых ракет - 2764 (+8) единицы,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 29 777 (+32) единиц,

специальной техники - 3675 (+1) единиц.

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