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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 728 300 человек (+1050 за сутки), 9399 танков, 20 736 артсистем, 19 156 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 728 300 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.11.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 728 300 (+1050) человек,

танков - 9399 (+1) единиц,

боевых бронированных машин - 19 156 (+13) единиц,

артиллерийских систем - 20 736 (+5) единиц,

РСЗО - 1254 (+1) единицы,

средств ПВО - 1004 (+1) единицы,

самолетов - 369 (+0) единиц,

вертолетов - 329 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 19 260 (+1) единиц,

крылатых ракет - 2764 (+8) единицы,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 29 777 (+32) единиц,

специальной техники - 3675 (+1) единиц.

Также смотрите: Бойцы ГУР ударили по взводу рашистов на полигоне на ВОТ Запорожья, где те проводили обучение по такмеду. ВИДЕО

Втрати РФ за добу 21 листопада

Автор: 

армия РФ (19180) Генштаб ВС (6259) ликвидация (3528) уничтожение (6897)


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Топ комментарии
+15
Та я якось теж почуваюсь сьогодні незадоволеним...
В будь якому разі, Героям слава!!!
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22.11.2024 08:13
+15
Знову набігли нікчемні плакальщики. У вас є унікальна можливість перевірити все власноруч на фронті, а не читати "брехливі" зведення.
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22.11.2024 08:30
+13
Невже москалі кінчаються ,1050 штук якось скромно за попередні дні .
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22.11.2024 08:00
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Не скіглі,казлина кацапская..
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22.11.2024 08:41 Ответить
Невже москалі кінчаються ,1050 штук якось скромно за попередні дні .
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22.11.2024 08:00 Ответить
Та я якось теж почуваюсь сьогодні незадоволеним...
В будь якому разі, Героям слава!!!
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22.11.2024 08:13 Ответить
Погода.
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22.11.2024 10:17 Ответить
Здрисни кацапе
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22.11.2024 08:21 Ответить
Хтось не все баче...
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22.11.2024 08:11 Ответить
То ж орієнтовні втрати.

Це значить "±40%".
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22.11.2024 08:13 Ответить
Щось стрімко усе зменшилось... Навіть логістика... Чому б це?...
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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22.11.2024 08:20 Ответить
На Донеччині вчора був шквальний вітер і дощик інколи.
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22.11.2024 08:28 Ответить
Знову набігли нікчемні плакальщики. У вас є унікальна можливість перевірити все власноруч на фронті, а не читати "брехливі" зведення.
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22.11.2024 08:30 Ответить
А я не плакальщик, мене цілком влаштовує статистика.
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22.11.2024 08:37 Ответить
Якраз трішки сходяться. Американські та Британські розвідники називають майже такі ж втрати як у статистиці від генштабу, на цензорі часто такі новини, але плакальшики та правдоруби оминають такі новини, бо там не пониєш про зрадоньку, також такими штрихами оминаються відео знищення ********* та їхньої техніки. Чи може все набагато простіше? Бо менші брати не можуть повірити, що їхні старші брати так дохнуть, бо ті ж "вялікіє та непереможні", поднімуть брову і менші обдрищуться, а тут так їх викошує ЗСУ, ну не може ж такого бути.
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22.11.2024 08:47 Ответить
І що далі? Тільки самі ж британці показують спорожнілі поля зберігання техніки, також не заперечний факт використання кацапами т-62, а це не від хорошого життя, і ось ешелон сау від північних корейців під'їхав, теж, мабуть, через те, що у кацапів повно техніки? Коротче, навіть британці підтверджують кількість втрат особового складу та рахують техніку по підтвердженим відео даним з усіляких osint-джерел, але як кажуть самі військові близько 70% знищеної техніки на відео не потрапляє.
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22.11.2024 09:13 Ответить
Ну що, Yevhenii, "осилив" чи як?
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22.11.2024 09:18 Ответить
Навіть у "Мосфільма" Т-55 забрали.
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22.11.2024 10:20 Ответить
танковий полк "мосфільм"... звучить смішно, але якщо ті танки на ходу, то все одно треба буде знищувати. бачив я такі танки - досить грізна зброя. і зовсім не смішна.
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22.11.2024 10:40 Ответить
36 танків це не полк, це скорше батальйон, як правило в ********* 31-33 танки )
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22.11.2024 11:16 Ответить
Минув 3929 день москальсько-української війни.

Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 728 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
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22.11.2024 11:04 Ответить
Погода далася в знаки і це лишній раз підтверджує об'єктивність подаваємої ГШ інформації по втратах козломордих.
Проте логістика вже встановила новий сезонний рекод 5 896 одиниць проти 5 875 в літку. Загалом наземка з початку війни 85 тис.
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22.11.2024 11:38 Ответить
Танчики, машінки, Арта - все померзло... Крім кацапів...
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22.11.2024 13:45 Ответить
 
 