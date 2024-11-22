Общие боевые потери РФ с начала войны - около 728 300 человек (+1050 за сутки), 9399 танков, 20 736 артсистем, 19 156 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 728 300 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.11.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 728 300 (+1050) человек,
танков - 9399 (+1) единиц,
боевых бронированных машин - 19 156 (+13) единиц,
артиллерийских систем - 20 736 (+5) единиц,
РСЗО - 1254 (+1) единицы,
средств ПВО - 1004 (+1) единицы,
самолетов - 369 (+0) единиц,
вертолетов - 329 (+0) единиц,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 19 260 (+1) единиц,
крылатых ракет - 2764 (+8) единицы,
кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
подводных лодок - 1 (+0) единица,
автомобильной техники и автоцистерн - 29 777 (+32) единиц,
специальной техники - 3675 (+1) единиц.
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В будь якому разі, Героям слава!!!
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Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 728 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
Проте логістика вже встановила новий сезонний рекод 5 896 одиниць проти 5 875 в літку. Загалом наземка з початку війни 85 тис.