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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 728 300 осіб (+1050 за добу), 9399 танків, 20 736 артсистем, 19 156 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 728 300  російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 22.11.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 728300 (+1050) осіб,

танків ‒ 9399 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 19156 (+13) од,

артилерійських систем – 20736 (+5) од,

РСЗВ – 1254 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1004 (+1) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19260 (+1),

крилаті ракети ‒ 2764 (+8),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни -  1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн  – 29777 (+32) од,

спеціальна техніка ‒ 3675 (+1)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Британська розвідка оцінила зміни в армії РФ за 1000 днів війни

Втрати РФ за добу 21 листопада

Автор: 

армія рф (17250) Генштаб ЗС (6514) ліквідація (3883) знищення (7161)


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Топ коментарі
+15
Та я якось теж почуваюсь сьогодні незадоволеним...
В будь якому разі, Героям слава!!!
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22.11.2024 08:13
+15
Знову набігли нікчемні плакальщики. У вас є унікальна можливість перевірити все власноруч на фронті, а не читати "брехливі" зведення.
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22.11.2024 08:30
+13
Невже москалі кінчаються ,1050 штук якось скромно за попередні дні .
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22.11.2024 08:00
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Не скіглі,казлина кацапская..
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22.11.2024 08:41 Відповісти
Невже москалі кінчаються ,1050 штук якось скромно за попередні дні .
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22.11.2024 08:00 Відповісти
Та я якось теж почуваюсь сьогодні незадоволеним...
В будь якому разі, Героям слава!!!
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22.11.2024 08:13 Відповісти
Погода.
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22.11.2024 10:17 Відповісти
Здрисни кацапе
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22.11.2024 08:21 Відповісти
Хтось не все баче...
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22.11.2024 08:11 Відповісти
То ж орієнтовні втрати.

Це значить "±40%".
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22.11.2024 08:13 Відповісти
Щось стрімко усе зменшилось... Навіть логістика... Чому б це?...
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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22.11.2024 08:20 Відповісти
На Донеччині вчора був шквальний вітер і дощик інколи.
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22.11.2024 08:28 Відповісти
Знову набігли нікчемні плакальщики. У вас є унікальна можливість перевірити все власноруч на фронті, а не читати "брехливі" зведення.
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22.11.2024 08:30 Відповісти
А я не плакальщик, мене цілком влаштовує статистика.
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22.11.2024 08:37 Відповісти
Якраз трішки сходяться. Американські та Британські розвідники називають майже такі ж втрати як у статистиці від генштабу, на цензорі часто такі новини, але плакальшики та правдоруби оминають такі новини, бо там не пониєш про зрадоньку, також такими штрихами оминаються відео знищення ********* та їхньої техніки. Чи може все набагато простіше? Бо менші брати не можуть повірити, що їхні старші брати так дохнуть, бо ті ж "вялікіє та непереможні", поднімуть брову і менші обдрищуться, а тут так їх викошує ЗСУ, ну не може ж такого бути.
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22.11.2024 08:47 Відповісти
І що далі? Тільки самі ж британці показують спорожнілі поля зберігання техніки, також не заперечний факт використання кацапами т-62, а це не від хорошого життя, і ось ешелон сау від північних корейців під'їхав, теж, мабуть, через те, що у кацапів повно техніки? Коротче, навіть британці підтверджують кількість втрат особового складу та рахують техніку по підтвердженим відео даним з усіляких osint-джерел, але як кажуть самі військові близько 70% знищеної техніки на відео не потрапляє.
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22.11.2024 09:13 Відповісти
Ну що, Yevhenii, "осилив" чи як?
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22.11.2024 09:18 Відповісти
Навіть у "Мосфільма" Т-55 забрали.
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22.11.2024 10:20 Відповісти
танковий полк "мосфільм"... звучить смішно, але якщо ті танки на ходу, то все одно треба буде знищувати. бачив я такі танки - досить грізна зброя. і зовсім не смішна.
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22.11.2024 10:40 Відповісти
36 танків це не полк, це скорше батальйон, як правило в ********* 31-33 танки )
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22.11.2024 11:16 Відповісти
Минув 3929 день москальсько-української війни.

Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 728 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
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22.11.2024 11:04 Відповісти
Погода далася в знаки і це лишній раз підтверджує об'єктивність подаваємої ГШ інформації по втратах козломордих.
Проте логістика вже встановила новий сезонний рекод 5 896 одиниць проти 5 875 в літку. Загалом наземка з початку війни 85 тис.
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22.11.2024 11:38 Відповісти
Танчики, машінки, Арта - все померзло... Крім кацапів...
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22.11.2024 13:45 Відповісти
 
 