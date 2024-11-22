Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 728 300 осіб (+1050 за добу), 9399 танків, 20 736 артсистем, 19 156 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 728 300 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 22.11.24 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 728300 (+1050) осіб,
танків ‒ 9399 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 19156 (+13) од,
артилерійських систем – 20736 (+5) од,
РСЗВ – 1254 (+1) од,
засоби ППО ‒ 1004 (+1) од,
літаків – 369 (+0) од,
гелікоптерів – 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19260 (+1),
крилаті ракети ‒ 2764 (+8),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 29777 (+32) од,
спеціальна техніка ‒ 3675 (+1)
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Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 728 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
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