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Новости Война
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Двое оккупантов прячутся от украинских БПЛА: "Неделю откатиться не можем. Рядом жмурики. Все провонялось. 14 тел целых, остальные - сгоревшие". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой двое оккупантов уже неделю сидят в укрытии среди тел своих ликвидированных приспешников и ждут возможности отступить.

Как сообщает Цензор.НЕТ, добраться до своих россияне не могут из-за тотального контроля территории украинскими беспилотниками.

"Одно из самых ярких и правдивых видео этой войны для российских одноразовых солдат. Группа оккупантов после неудачного штурма откатилась к полуразрушенному зданию. Несколько выживших уже неделю сидят среди трупов своих товарищей, которые раненые были обречены на смерть без надлежащей медицинской помощи. В соседней посадке лежит еще под сотню трупов. Выйти из здания не могут: ждут облачной погоды и дождя, чтобы попытаться откатиться, поскольку участок контролируется украинскими дронами", - отмечает в комментарии автор публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: Бойцы ГУР ударили по взводу рашистов на полигоне на ВОТ Запорожья, где те проводили обучение по такмеду. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19180) беспилотник (3585) уничтожение (6897)


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Топ комментарии
+34
То застреліться! - ділов то!
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22.11.2024 09:14
+32
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22.11.2024 09:15
+31
Я в шоці від кацапів. Ну те, що вони в себе у містах, фікалії з вікон виливають, або з порога, бо клепки нема ніжник збудувати, це мене не дивкє, але щоб жити тижнями з жмурами їсти, спати, срати в одному помешканні, це писдець повний! Орки одним словом!
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22.11.2024 09:58
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То застреліться! - ділов то!
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22.11.2024 09:14 Ответить
Тільки перед цим застрелити і тих двох підарів!
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22.11.2024 09:17 Ответить
Не думаю що вони проводили пряму трансляцію.Скоріше за все відео оприлюднили наші коли знайшли телефони вбитих орків.
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22.11.2024 23:02 Ответить
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22.11.2024 09:15 Ответить
Завіса поки не з того боку.
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22.11.2024 09:46 Ответить
Питався уже - у нас Путін заряджає гармати? Чи Путін піднімає в небо літаки? З нами воює РОСІЯ - а не Путін!!! І воює з простої причини - їм переселятья треба... Бо китайці їх уже видавлювать з Сибіру почали... Саме тому вони і війну почали - щоб нас витіснить з України...
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22.11.2024 12:53 Ответить
На палі було б краще☝️
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23.11.2024 03:50 Ответить
Йшли на Берлін - але щось пішло не так!
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22.11.2024 09:19 Ответить
хоч би ви не викатились а всі здохли 🙏🏼
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22.11.2024 09:28 Ответить
Майже як вдома.
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22.11.2024 09:28 Ответить
А чого тобі не працювалось і не жилось на болотах то така участь і тебе чекає
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22.11.2024 09:32 Ответить
Судьба кацапа - бути жмуріком
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22.11.2024 09:33 Ответить
Під@ри нелюдськи. А відтягнути жмурів під@рських в сторону і прикрити шматами. Так і лежить серед своєї падалі колишня людська істота....
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22.11.2024 09:35 Ответить
Нє ну не гані, це ж істінная скрєпа! Так душевнєнько і па дамашнєму! Для кацапа це привична картина, он літом відос по тирнетах витав де жмур біля берега на якомусь всратому озері а всім відпочиваючим пофігу
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22.11.2024 19:55 Ответить
Как все по домашньому ! Давайте хлопці не затримайтесь дохніть всі!
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22.11.2024 09:55 Ответить
Я в шоці від кацапів. Ну те, що вони в себе у містах, фікалії з вікон виливають, або з порога, бо клепки нема ніжник збудувати, це мене не дивкє, але щоб жити тижнями з жмурами їсти, спати, срати в одному помешканні, це писдець повний! Орки одним словом!
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22.11.2024 09:58 Ответить
З ким небуває на кацапії
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22.11.2024 10:27 Ответить
Плакальщики, ви де!? Чого тут не скиглите, що все це брехня і генштаб "малює" втрати?
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22.11.2024 09:58 Ответить
Не той формат, тут їх не знайдеш.
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22.11.2024 11:51 Ответить
ООН уже висловило занепокоєння? Закликало надати гуманітарну допомогу з метою не допустити людських страждань?
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22.11.2024 10:02 Ответить
це просто жах!! Лізти в чужу країну щоб так безславно закінчити свій життєвий шлях!! Невже лапті не бачать цих жахливих відео?? Жодна притомна людина не може на таке дивитися спокійно, і тим більше не може не розуміти, що це дорога в один кінець для переважної більшості "учасників сво".. Лазять по тілах своїх співвітчизників, і щось не дуже то й помітно якогось жаху чи співчуття в того, хто знімав відео.. Я в шоці, якщо чесно.
що ж кацапи за істоти такі????
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22.11.2024 10:33 Ответить
Суицидальные. Им это с детства прививают.
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22.11.2024 13:19 Ответить
от чого їм не хватало??? жили падли нормально, в крайньому в великих містах, катались по світу вільно, ні треба на клич карлика масово йти на убій...Хоча телевізор то велика сила, у нас в 2019-у також надивились Голобородька і 73 відсотки баранів вирішили відправити країну на заклання
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22.11.2024 10:46 Ответить
красівий натюрморт
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22.11.2024 12:23 Ответить
Схоже, відкотилися до кобздона на конценр, якщо відос потрапив в інтернети
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22.11.2024 12:41 Ответить
От у цьому всьому і виражається кацапізм: декілька днів двоє здорових лбів просто валяються серед 14 "цілих" трупів і незліченної кількості головешок. Ну і що? Ну пованюють трішки вчорашні братушкі гнилими геніталіями тобі в обличчя. Ну так їсти ж не просють - нащо їх чіпати...
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22.11.2024 13:20 Ответить
Це для тебе воняє... а для нас пахне... Всі рашо жмури добре пахнуть.. Тре щоб хлопці вас вичислили і дрончик у віконце залетів, щоб і ви почали пахнути..
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22.11.2024 13:58 Ответить
Ці відео потрібно нашим хакерам заливати в моску і інші великі міста мордору , там де стоять великі торгові центри і купа людей завжди ,тому що там ще доволі багадо борзих( більше 50%) котрі волають "дайош вайну".
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22.11.2024 14:12 Ответить
Приключения опущенцев продолжаются...
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22.11.2024 14:40 Ответить
Пошли свои координаты Мадяру, он решит ваш вопрос.
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22.11.2024 18:23 Ответить
--Мала куча--дайте ще!!!
Любо-дорого зрить на такі пейзажі...Значить можемо. коли ЗЕ-пліснява НЕ заважає...
Розумію.що це відповідь нашіх героїв на вчорашнє СКИГЛЕння ЗЕ-КОМАНДАРМА ;---яКЩО США--не ДОПОМОГАТИМЕ--МИ ПРОГРАЄМО...щОБ ТИ УВЕСЬ ЗАЛИШОК СВОГО . НІКЧЕМНОГО. ЖИТТЯ ЛИШЕ ЧЛЕНО-ГРАВСЯ ... І БІЛЬШЕ не ТОВПИВСЯ У прези...
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22.11.2024 18:45 Ответить
рускій дух,там русью пахнет,гімном,трупами,біомусором
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22.11.2024 21:05 Ответить
роССія до Русі має такеж відношення як Гонорар до Гонореї.
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23.11.2024 01:31 Ответить
Під@ри - це ще дуже м'яко сказано.
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22.11.2024 23:45 Ответить
Кацапи дегенерати. Нормальна нація вже б скинула кремлівських людожерів й припинила війну та безглузді смерті.
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23.11.2024 01:32 Ответить
Какое трепетное отношение к убитим, руский мир😆
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23.11.2024 03:51 Ответить
 
 