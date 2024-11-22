Двое оккупантов прячутся от украинских БПЛА: "Неделю откатиться не можем. Рядом жмурики. Все провонялось. 14 тел целых, остальные - сгоревшие". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой двое оккупантов уже неделю сидят в укрытии среди тел своих ликвидированных приспешников и ждут возможности отступить.

Как сообщает Цензор.НЕТ, добраться до своих россияне не могут из-за тотального контроля территории украинскими беспилотниками.

"Одно из самых ярких и правдивых видео этой войны для российских одноразовых солдат. Группа оккупантов после неудачного штурма откатилась к полуразрушенному зданию. Несколько выживших уже неделю сидят среди трупов своих товарищей, которые раненые были обречены на смерть без надлежащей медицинской помощи. В соседней посадке лежит еще под сотню трупов. Выйти из здания не могут: ждут облачной погоды и дождя, чтобы попытаться откатиться, поскольку участок контролируется украинскими дронами", - отмечает в комментарии автор публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: Бойцы ГУР ударили по взводу рашистов на полигоне на ВОТ Запорожья, где те проводили обучение по такмеду. ВИДЕО