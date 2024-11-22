Двое оккупантов прячутся от украинских БПЛА: "Неделю откатиться не можем. Рядом жмурики. Все провонялось. 14 тел целых, остальные - сгоревшие". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой двое оккупантов уже неделю сидят в укрытии среди тел своих ликвидированных приспешников и ждут возможности отступить.
Как сообщает Цензор.НЕТ, добраться до своих россияне не могут из-за тотального контроля территории украинскими беспилотниками.
"Одно из самых ярких и правдивых видео этой войны для российских одноразовых солдат. Группа оккупантов после неудачного штурма откатилась к полуразрушенному зданию. Несколько выживших уже неделю сидят среди трупов своих товарищей, которые раненые были обречены на смерть без надлежащей медицинской помощи. В соседней посадке лежит еще под сотню трупов. Выйти из здания не могут: ждут облачной погоды и дождя, чтобы попытаться откатиться, поскольку участок контролируется украинскими дронами", - отмечает в комментарии автор публикации.
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що ж кацапи за істоти такі????
Любо-дорого зрить на такі пейзажі...Значить можемо. коли ЗЕ-пліснява НЕ заважає...
Розумію.що це відповідь нашіх героїв на вчорашнє СКИГЛЕння ЗЕ-КОМАНДАРМА ;---яКЩО США--не ДОПОМОГАТИМЕ--МИ ПРОГРАЄМО...щОБ ТИ УВЕСЬ ЗАЛИШОК СВОГО . НІКЧЕМНОГО. ЖИТТЯ ЛИШЕ ЧЛЕНО-ГРАВСЯ ... І БІЛЬШЕ не ТОВПИВСЯ У прези...