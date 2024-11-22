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Новини Війна
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Двоє окупантів ховаються від українських БПЛА: "Неделю откатиться не можем. Рядом жмурики. Все провонялось. 14 тел целых, остальные - сгоревшие". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє окупантів вже тиждень сидять в укритті серед тіл своїх ліквідованих поплічників та чекають нагоди відступити.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дістатися своїх росіяни не можуть через тотальний контроль території українськими безпілотниками.

"Одне з найяскравіших і найправдивіших відео цієї війни для російських одноразових солдатів. Група окупантів після невдалого штурму відкотилася до напівзруйнованої будівлі. Кілька тих, хто вижив уже тиждень, сидять серед трупів своїх товаришів, які поранені були приречені на смерть без належної медичної допомоги. У сусідній посадці лежить ще під сотню трупів. Вийти з будівлі не можуть: чекають хмарної погоди та дощу, щоб спробувати відкотитися, адже ділянка контролюється українськими дронами", - зазначає у коментарі автор публікації.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський загарбник намагається підстрелити наш дрон і за мить йому на голову прилітає боєприпас. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17250) безпілотник (4110) знищення (7161)


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Топ коментарі
+34
То застреліться! - ділов то!
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22.11.2024 09:14
+32
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22.11.2024 09:15
+31
Я в шоці від кацапів. Ну те, що вони в себе у містах, фікалії з вікон виливають, або з порога, бо клепки нема ніжник збудувати, це мене не дивкє, але щоб жити тижнями з жмурами їсти, спати, срати в одному помешканні, це писдець повний! Орки одним словом!
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22.11.2024 09:58
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То застреліться! - ділов то!
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22.11.2024 09:14 Відповісти
Тільки перед цим застрелити і тих двох підарів!
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22.11.2024 09:17 Відповісти
Не думаю що вони проводили пряму трансляцію.Скоріше за все відео оприлюднили наші коли знайшли телефони вбитих орків.
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22.11.2024 23:02 Відповісти
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22.11.2024 09:15 Відповісти
Завіса поки не з того боку.
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22.11.2024 09:46 Відповісти
Питався уже - у нас Путін заряджає гармати? Чи Путін піднімає в небо літаки? З нами воює РОСІЯ - а не Путін!!! І воює з простої причини - їм переселятья треба... Бо китайці їх уже видавлювать з Сибіру почали... Саме тому вони і війну почали - щоб нас витіснить з України...
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22.11.2024 12:53 Відповісти
На палі було б краще☝️
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23.11.2024 03:50 Відповісти
Йшли на Берлін - але щось пішло не так!
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22.11.2024 09:19 Відповісти
хоч би ви не викатились а всі здохли 🙏🏼
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22.11.2024 09:28 Відповісти
Майже як вдома.
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22.11.2024 09:28 Відповісти
А чого тобі не працювалось і не жилось на болотах то така участь і тебе чекає
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22.11.2024 09:32 Відповісти
Судьба кацапа - бути жмуріком
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22.11.2024 09:33 Відповісти
Під@ри нелюдськи. А відтягнути жмурів під@рських в сторону і прикрити шматами. Так і лежить серед своєї падалі колишня людська істота....
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22.11.2024 09:35 Відповісти
Нє ну не гані, це ж істінная скрєпа! Так душевнєнько і па дамашнєму! Для кацапа це привична картина, он літом відос по тирнетах витав де жмур біля берега на якомусь всратому озері а всім відпочиваючим пофігу
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22.11.2024 19:55 Відповісти
Как все по домашньому ! Давайте хлопці не затримайтесь дохніть всі!
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22.11.2024 09:55 Відповісти
Я в шоці від кацапів. Ну те, що вони в себе у містах, фікалії з вікон виливають, або з порога, бо клепки нема ніжник збудувати, це мене не дивкє, але щоб жити тижнями з жмурами їсти, спати, срати в одному помешканні, це писдець повний! Орки одним словом!
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22.11.2024 09:58 Відповісти
З ким небуває на кацапії
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22.11.2024 10:27 Відповісти
Плакальщики, ви де!? Чого тут не скиглите, що все це брехня і генштаб "малює" втрати?
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22.11.2024 09:58 Відповісти
Не той формат, тут їх не знайдеш.
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22.11.2024 11:51 Відповісти
ООН уже висловило занепокоєння? Закликало надати гуманітарну допомогу з метою не допустити людських страждань?
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22.11.2024 10:02 Відповісти
це просто жах!! Лізти в чужу країну щоб так безславно закінчити свій життєвий шлях!! Невже лапті не бачать цих жахливих відео?? Жодна притомна людина не може на таке дивитися спокійно, і тим більше не може не розуміти, що це дорога в один кінець для переважної більшості "учасників сво".. Лазять по тілах своїх співвітчизників, і щось не дуже то й помітно якогось жаху чи співчуття в того, хто знімав відео.. Я в шоці, якщо чесно.
що ж кацапи за істоти такі????
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22.11.2024 10:33 Відповісти
Суицидальные. Им это с детства прививают.
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22.11.2024 13:19 Відповісти
от чого їм не хватало??? жили падли нормально, в крайньому в великих містах, катались по світу вільно, ні треба на клич карлика масово йти на убій...Хоча телевізор то велика сила, у нас в 2019-у також надивились Голобородька і 73 відсотки баранів вирішили відправити країну на заклання
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22.11.2024 10:46 Відповісти
красівий натюрморт
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22.11.2024 12:23 Відповісти
Схоже, відкотилися до кобздона на конценр, якщо відос потрапив в інтернети
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22.11.2024 12:41 Відповісти
От у цьому всьому і виражається кацапізм: декілька днів двоє здорових лбів просто валяються серед 14 "цілих" трупів і незліченної кількості головешок. Ну і що? Ну пованюють трішки вчорашні братушкі гнилими геніталіями тобі в обличчя. Ну так їсти ж не просють - нащо їх чіпати...
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22.11.2024 13:20 Відповісти
Це для тебе воняє... а для нас пахне... Всі рашо жмури добре пахнуть.. Тре щоб хлопці вас вичислили і дрончик у віконце залетів, щоб і ви почали пахнути..
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22.11.2024 13:58 Відповісти
Ці відео потрібно нашим хакерам заливати в моску і інші великі міста мордору , там де стоять великі торгові центри і купа людей завжди ,тому що там ще доволі багадо борзих( більше 50%) котрі волають "дайош вайну".
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22.11.2024 14:12 Відповісти
Приключения опущенцев продолжаются...
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22.11.2024 14:40 Відповісти
Пошли свои координаты Мадяру, он решит ваш вопрос.
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22.11.2024 18:23 Відповісти
--Мала куча--дайте ще!!!
Любо-дорого зрить на такі пейзажі...Значить можемо. коли ЗЕ-пліснява НЕ заважає...
Розумію.що це відповідь нашіх героїв на вчорашнє СКИГЛЕння ЗЕ-КОМАНДАРМА ;---яКЩО США--не ДОПОМОГАТИМЕ--МИ ПРОГРАЄМО...щОБ ТИ УВЕСЬ ЗАЛИШОК СВОГО . НІКЧЕМНОГО. ЖИТТЯ ЛИШЕ ЧЛЕНО-ГРАВСЯ ... І БІЛЬШЕ не ТОВПИВСЯ У прези...
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22.11.2024 18:45 Відповісти
рускій дух,там русью пахнет,гімном,трупами,біомусором
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22.11.2024 21:05 Відповісти
роССія до Русі має такеж відношення як Гонорар до Гонореї.
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23.11.2024 01:31 Відповісти
Під@ри - це ще дуже м'яко сказано.
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22.11.2024 23:45 Відповісти
Кацапи дегенерати. Нормальна нація вже б скинула кремлівських людожерів й припинила війну та безглузді смерті.
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23.11.2024 01:32 Відповісти
Какое трепетное отношение к убитим, руский мир😆
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23.11.2024 03:51 Відповісти
 
 