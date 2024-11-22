Двоє окупантів ховаються від українських БПЛА: "Неделю откатиться не можем. Рядом жмурики. Все провонялось. 14 тел целых, остальные - сгоревшие". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє окупантів вже тиждень сидять в укритті серед тіл своїх ліквідованих поплічників та чекають нагоди відступити.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дістатися своїх росіяни не можуть через тотальний контроль території українськими безпілотниками.

"Одне з найяскравіших і найправдивіших відео цієї війни для російських одноразових солдатів. Група окупантів після невдалого штурму відкотилася до напівзруйнованої будівлі. Кілька тих, хто вижив уже тиждень, сидять серед трупів своїх товаришів, які поранені були приречені на смерть без належної медичної допомоги. У сусідній посадці лежить ще під сотню трупів. Вийти з будівлі не можуть: чекають хмарної погоди та дощу, щоб спробувати відкотитися, адже ділянка контролюється українськими дронами", - зазначає у коментарі автор публікації.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський загарбник намагається підстрелити наш дрон і за мить йому на голову прилітає боєприпас. ВIДЕО