Работа над "Планом стойкости" продолжается, ее должны завершить в декабре, - советник Зеленского Литвин

Внутренний "План стойкости", который недавно представил президент Украины Владимир Зеленский в ВР, сейчас находится на стадии подготовки. Продолжается работа на базе СНБО, Офиса президента и Кабмина для наполнения пунктов Плана конкретными вещами.

Об этом в телеэфире заявил советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, президент в Верховной Раде представил пункты, которые будут в "Плане стойкости", но это не сам документ, поскольку он будет содержать приложения по разным направлениям.

Литвин объяснил, что представить их все было бы невозможно, поскольку это бы заняло много времени.

Но сам план находится сейчас на стадии подготовки и обсуждения с теми стейкхолдерами, которые приобщены к конкретным пунктам этого плана. То есть президент представил то, что туда точно будет входить, и согласовал структуру этого плана. Сейчас происходит работа и на базе СНБО, и на базе ОП, и на базе Кабмина с тем, чтобы наполнить эти пункты конкретными вещами, которые придадут Украине устойчивости в разных направлениях. Я думаю, что эта работа будет завершена где-то в декабре, и этот план будет полностью представлен именно в декабре, со всеми деталями и теми приложениями, которые могут быть публичными", - рассказал советник Зеленского.

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В то же время, подчеркнул советник главы государства, некоторые вещи в Плане, в частности относительно обороны, энергетики и производства оружия, будут закрытыми.

"Это сейчас - наиболее проработанные вещи, то, что касается, скажем, энергетики, определенных вопросов по фронтовым операциям, по производству оружия. Они очень детализированы уже сейчас. Другие вещи - то, что касается, например, вопросов управления людьми в Силах обороны, определенных изменений, которые там нужно сделать, или вопросов культурной политики, вопросов политики единства - это все еще нужно детализировать и выбрать приоритеты из массива различных направлений той работы, которую фактически уже делает Кабмин", - сказал Литвин.

Также он отметил, что координацию всего процесса подготовки "Плана стойкости" Зеленский поручил секретарю СНБО Александру Литвиненко.

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"Но конечно, что за каждым пунктом закреплены определенные люди, которые за него отвечают. Например, если это пункт "фронт", то, логично, что это главком, руководитель Генштаба, что туда привлекается министр обороны Украины, руководители разведки и т.д. - то есть, люди, которые понимают саму суть этого пункта", - добавил он.

Советник Зеленского также уточнил, что "План стойкости" разбит на определенные направления, каждое из которых согласовывается людьми, которые имеют соответствующий опыт и предложения.

"План стойкости Украины"

Напомним, 19 ноября президент Владимир Зеленский презентовал в Раде "План стойкости" Украины, который состоит из 10 пунктов.

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