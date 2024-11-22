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Работа над "Планом стойкости" продолжается, ее должны завершить в декабре, - советник Зеленского Литвин

План стійкості від президента України Володимира Зеленського 

Внутренний "План стойкости", который недавно представил президент Украины Владимир Зеленский в ВР, сейчас находится на стадии подготовки. Продолжается работа на базе СНБО, Офиса президента и Кабмина для наполнения пунктов Плана конкретными вещами.

Об этом в телеэфире заявил советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, президент в Верховной Раде представил пункты, которые будут в "Плане стойкости", но это не сам документ, поскольку он будет содержать приложения по разным направлениям.

Литвин объяснил, что представить их все было бы невозможно, поскольку это бы заняло много времени.

Но сам план находится сейчас на стадии подготовки и обсуждения с теми стейкхолдерами, которые приобщены к конкретным пунктам этого плана. То есть президент представил то, что туда точно будет входить, и согласовал структуру этого плана. Сейчас происходит работа и на базе СНБО, и на базе ОП, и на базе Кабмина с тем, чтобы наполнить эти пункты конкретными вещами, которые придадут Украине устойчивости в разных направлениях. Я думаю, что эта работа будет завершена где-то в декабре, и этот план будет полностью представлен именно в декабре, со всеми деталями и теми приложениями, которые могут быть публичными", - рассказал советник Зеленского.

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В то же время, подчеркнул советник главы государства, некоторые вещи в Плане, в частности относительно обороны, энергетики и производства оружия, будут закрытыми.

"Это сейчас - наиболее проработанные вещи, то, что касается, скажем, энергетики, определенных вопросов по фронтовым операциям, по производству оружия. Они очень детализированы уже сейчас. Другие вещи - то, что касается, например, вопросов управления людьми в Силах обороны, определенных изменений, которые там нужно сделать, или вопросов культурной политики, вопросов политики единства - это все еще нужно детализировать и выбрать приоритеты из массива различных направлений той работы, которую фактически уже делает Кабмин", - сказал Литвин.

Также он отметил, что координацию всего процесса подготовки "Плана стойкости" Зеленский поручил секретарю СНБО Александру Литвиненко.

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"Но конечно, что за каждым пунктом закреплены определенные люди, которые за него отвечают. Например, если это пункт "фронт", то, логично, что это главком, руководитель Генштаба, что туда привлекается министр обороны Украины, руководители разведки и т.д. - то есть, люди, которые понимают саму суть этого пункта", - добавил он.

Советник Зеленского также уточнил, что "План стойкости" разбит на определенные направления, каждое из которых согласовывается людьми, которые имеют соответствующий опыт и предложения.

"План стойкости Украины"

Напомним, 19 ноября президент Владимир Зеленский презентовал в Раде "План стойкости" Украины, который состоит из 10 пунктов.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20260) план (189) Литвин Дмитрий (20) План победы (85)


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Топ комментарии
+48
Вони реально сцють в уші...
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22.11.2024 22:57
+25
Та знову генератор випадкових слів врубили - от він й згенерував цей шедевр..і він ж з одних слів-паразитів зе! складається..
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22.11.2024 23:10
+23
Планокури хренові,ви просираєте час за який ми кровю платимо...і навіть про небезпеку не попереджаєте.Суки,чому за балістику не попередили?Для вас люди просто електорат.
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22.11.2024 23:04
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Правила форума Совет форумчан
Вони реально сцють в уші...
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22.11.2024 22:57 Ответить
Та знову генератор випадкових слів врубили - от він й згенерував цей шедевр..і він ж з одних слів-паразитів зе! складається..
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22.11.2024 23:10 Ответить
згідно плану сційкості.....
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22.11.2024 23:17 Ответить
в душі ...
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22.11.2024 23:46 Ответить
Ящо підроблена справка від нарколого у 2019 дала зелений , то треба стійко приймати душ проти вітру
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23.11.2024 00:25 Ответить
Тепер нам будуть плани парити, аби не вибори
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22.11.2024 22:58 Ответить
Під час планів проводити вибори не можна.
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22.11.2024 23:06 Ответить
Хороший план курите
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22.11.2024 22:58 Ответить
Пишуть, що в додатках пошлють нарід за різними напрямками... А ви, що чекаєте?
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22.11.2024 23:05 Ответить
Даже страшно представить , что от них ожидать. Они просто невменяеміе.
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22.11.2024 22:58 Ответить
Зато бубочка має чергову іграшку.
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23.11.2024 08:07 Ответить
Хороший у нього план..я теж такий хочу
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22.11.2024 23:01 Ответить
заберіть вже від них план!!!
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22.11.2024 23:02 Ответить
комсомол
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22.11.2024 23:03 Ответить
Планокури хренові,ви просираєте час за який ми кровю платимо...і навіть про небезпеку не попереджаєте.Суки,чому за балістику не попередили?Для вас люди просто електорат.
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22.11.2024 23:04 Ответить
Це почалося у 2019
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23.11.2024 00:23 Ответить
Не просирають. Тягнуть до останнього, саботуючи вже 3 рік оборону країни. А потім, коли все рухне, вони звалять закордон з наскирдованим баблом.
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23.11.2024 02:03 Ответить
Бабло вже звалило..
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23.11.2024 08:57 Ответить
Черговий день, наприкінці якого Зе немає чого розповісти про свої корисні для держави дії, не кажучи про досягнення
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22.11.2024 23:05 Ответить
Я хижо вибачаюсь, але може хтось пояснить що таке литвин і чому внєзапно воно вилізло зі свого лігва останнім часом?
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22.11.2024 23:07 Ответить
Вечірні промови Володимиру Зеленському пишуть Дмитро Литвин, Юрій Костюк та Андрій Сибіга та ще низка людей і редакторів, які потім переглядають кінцевий варіант.

Про це радник голови ОП Михайло Подоляк заявив в інтервʼю «Бабелю»
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22.11.2024 23:11 Ответить
Так от чому сибігу поставили міністром закордонних справ - щоб всьому світу всяку хню нести постійно.
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22.11.2024 23:22 Ответить
Брєдогєнєратор
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22.11.2024 23:13 Ответить
Надоїло в тіні відсиджуватись, слави захотілося
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22.11.2024 23:43 Ответить

https://www.youtube.com/watch?v=KX2Ag_jspEw Дмитро Литвин / маленький чужий гвинтик у машині - YouTube
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23.11.2024 00:31 Ответить
Дегенерат, семимісячний...те що литвин!!!
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23.11.2024 03:04 Ответить
Да, рашпіль в нього потужний та відповідний. То який з нього литвін(білорус)?
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23.11.2024 07:54 Ответить
Ходять у твіттері чутки, що цього чма готують на місце Дєрьмака. Наскільки правда - їх.
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23.11.2024 02:04 Ответить
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22.11.2024 23:09 Ответить
Дистрофік?
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22.11.2024 23:13 Ответить
Те ні , це рідкісна гнида під назвою литвин.
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22.11.2024 23:20 Ответить
Яке огидне щуреня
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23.11.2024 07:58 Ответить
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23.11.2024 16:49 Ответить
Дим коромислом? - працюють 7 на 24? - хоча б не надірвались
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22.11.2024 23:09 Ответить
Щось недостатньо плану закупили, тільки до грудня вистачить.
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22.11.2024 23:10 Ответить
План по переплануванню плану переплановано.
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22.11.2024 23:10 Ответить
А ніфіка!
Хароший план, пишеця шоб люди знали, а то панімаєш сидять без планів, внєпланово.
От ми їм і дамо планом по бєздорожью...

-Міша, де Арахам пропав із коноплею?
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22.11.2024 23:14 Ответить
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22.11.2024 23:15 Ответить
Що там над цим планом працювати?!
1. Стійко.
2. Потужно.
3. Незламно.
4. Переможно.
5. Дайте ППО.
6. Дайте Атакмс.
7. Дайте Томагавк.
8. Дайте грошей.
9. Дайте ще грошей.
10. Дайте багато грошей!
Все, ПЛАН ГОТОВ!
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22.11.2024 23:15 Ответить
Ні, аферист камєльчук вже в ефірах заявляє що нам американці вже винні ф35 пару десятків штук(бо в них їх багато), от тоді ми ух,ах , будєм всєх бамбіть ітд.
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22.11.2024 23:25 Ответить
ну, я спокійний - в зеленому їбанаріумі усе стабільно: ані пішут плани...
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22.11.2024 23:16 Ответить
На подземных мармеладных заводах в Пуща-Водица...
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22.11.2024 23:22 Ответить
Держплан ссср ... Зеля радянський бовдур .
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22.11.2024 23:23 Ответить
Генератор безсенсових речень..
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22.11.2024 23:28 Ответить
План Витримки це витримка витривалих витривальців..Козляча морда..
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22.11.2024 23:30 Ответить
Это что за гусь?
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22.11.2024 23:34 Ответить
Лічний пісатєль зє
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22.11.2024 23:37 Ответить
Лічним була мендель, літвін єто другоє
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23.11.2024 07:47 Ответить
У зєлохів вуха здорові, можна вішати на них що завгодно
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22.11.2024 23:35 Ответить
На перше - "формула миру",
На друге - "план перемоги",
На десерт - "план стійкості"
Смачного, любі українці !
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22.11.2024 23:37 Ответить
Ага, їжТе. І не обляпайтесь
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23.11.2024 07:24 Ответить
задовбав вже цей "мальчик-планчик"!
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22.11.2024 23:38 Ответить
Ось читаю новини про Аргентину , там цьогоріч вперше в історії зафіксовано профіцит в зовнішній торгівлі , цінні папери Аргентини подорожчали аж на 90% , МВФ прогнозує в Аргентині на наступний рік один з найвищих на планеті процент росту ВВП . Навіть Маск у твіттері написав на адресу Аргентини - ВАУ , фантастика !!
А все знаєте чому . ? Та просто той чувак , який в них недавно очолив державу - Хавьєр Мілей , тільки но сівши в крісло президента , першим ділом скоротив більше 50 тис посад чиновників .
Оце так справжній план . А все інше то х.йня .
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22.11.2024 23:41 Ответить
Здавалося б і наш так міг... Але ніт - став прикриттям для своєї ненажерливої шобли мародерів на крові.
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23.11.2024 02:06 Ответить
Він не міг і не хотів, і взагалі, не для цього мама Риму бубочку рожала
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23.11.2024 08:03 Ответить
Ухилянт, радник ухилянта будує плани! Боже, за що нам це все?
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22.11.2024 23:43 Ответить
Про які плани стійкості йде мова? Далі продовжується бусифікація, заготівельними з тицика зовсім знахабніли, для них законів не існує. Лише за цей тиждень наслухався історій, коли людей запихали в автозаки, завозили в інше місто в межах області, забирали особисті речі без можливості телефонного дзвінка та повідомлення сім'ї про місце перебування. Чоловіків просто тримають на нарах. Хтось сидить в таких умовах кілька днів, когось після перевірки пізно ввечері випихають за територію в невідомому місті і добирайся додому, як хочеш. В новинах про це ні слова, жодної історії та жодного покарання працівників ТЦК. Під час першої світової війни майже вся палата лордів Англії пішла на фронт. А чому ж наші депутати ще не на фронті? Чи дуже важливі закони приймають?
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22.11.2024 23:48 Ответить
Тому що палата лордів складається з лордів, а ВР невідомо з чого...
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23.11.2024 06:37 Ответить
З тих покидьків, яких туди вибрали зекретини
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23.11.2024 08:05 Ответить
Несамовите напруження над розробкою невідомої *****. 😁
Як це по-кацапські...
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22.11.2024 23:50 Ответить
Коли люди в черзі за мізками стояли, цей грав на піаніно.
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22.11.2024 23:57 Ответить
Гадьониш зєля з шоблою бреше, як дише.

Зєлю геть. Вибори
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23.11.2024 04:27 Ответить
План стійкості це як?? Коли стійко ссуть нам в душу МСЕК,пркуратура, судді... митниця, прикордонна служба, яка зрадників випускає, хрещені владою блатних АЗСки, тютюно-алкогольні підпільники??? Ну а Шмигаль нам каже - не працюєш - воюй...Ці всі злочинці мали б зникнути з лиця України в лютому 22 року..
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23.11.2024 06:40 Ответить
Пропагандон теж думає що Українці лохи
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23.11.2024 06:41 Ответить
"Пропагандон теж думає що Українці лохи"

Він так не думає - він це знає.
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23.11.2024 06:55 Ответить
Зеля, заїбав ти вже своїми планами. Закінчуй курити та йди вже геть, як колись обіцяв
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23.11.2024 07:22 Ответить
Ці недоумки ще награлися
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23.11.2024 07:46 Ответить
Валадімір Алексанровіч, вьі забьіли про главний план - ПЛАН ПО ПЛАНАМ!
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23.11.2024 08:01 Ответить
Спочатку підпише папірець про військову, економічну та космічну підтримку з Берегом Слонової Кістки (чи як там вона зара зветься).
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23.11.2024 09:26 Ответить
"Хороший план сегодня лучше безупречного плана завтра." Джордж Паттон

"Новые лица" в политике учатся планировать )))) Не думал что этот процесс им так понравится. (неужели в шоу бизнесе никогда не планируют ?)

Следующее, с чем им придется столкнутся, это то, что в жизни "все идет не по плану" и поэтому планы надо часто переписывать ))))
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23.11.2024 08:11 Ответить
Безтолковий ішак вже задовбав усіх наших союзників своїми "планами" і тепер вирішив цією туфтою ощасливити власний народ. Воно, напевно і не здогадується, що цей же народ вже давно має в одному місці його "плани" разом з ним.
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23.11.2024 09:07 Ответить
Втомився бубочка тексти зачитували, на Литвина повісив лапшовкиди робити
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23.11.2024 09:18 Ответить
Черговий "план стійкості", це коли влада відверто сцить в очі своєму народові, відверто зливає Державу пуйлові військово та економічно, а ми стійко не виходимо на черговий Майдан та мовчки наближаємося до прірви.
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23.11.2024 09:31 Ответить
Який буде наступний план від 5-6-ох? Вони там що, дійсно палять "план"?
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23.11.2024 09:53 Ответить
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23.11.2024 11:22 Ответить
Ой, а вы не забыли у "Плані стійкості", вставить "план реалізації Стратегії морської безпеки України"?
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23.11.2024 11:36 Ответить
 
 