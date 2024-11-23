Войска РФ обстреляли Белозерку: ранен мужчина

Сегодня, 23 ноября 2024 года, войска РФ обстреляли Белозерку Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, обстрел произошел час назад.

"В результате обстрела пострадал 51-летний местный житель. В момент удара он находился в доме. Мужчина получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию и осколочное ранение грудной клетки. Бригада "экстренки" доставила пострадавшего в больницу для оказания медпомощи", - говорится в сообщении.

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Также сообщалось, что враг обстрелял пункт выдачи хлеба и АЗС на Херсонщине, один человек погиб.