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Умеров обсудил с Науседой усиление обороноспособности Украины

Сегодня, 23 ноября 2024 года, министр обороны Украины Рустем Умеров в Вильнюсе встретился с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой.

Об этом Умеров сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, во время встречи они обсудили приоритеты сотрудничества на 2025 год.

"В частности, усиление обороноспособности Украины и поддержку наших воинов.

Еще одним ключевым вопросом стало усиление украинской оборонной промышленности. Современные вызовы требуют новых подходов, и Литва является нашим важным партнером в этом направлении", - отметил украинский министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умеров об ударе Storm Shadow: Мы способны и можем ответить

Умєров та Науседа

Он также поблагодарил президента Науседу и литовский народ за настоящее лидерство в решении вопросов безопасности на европейском уровне.

Ранее также сообщалось, что Литва профинансирует производство украинских дальнобойных дронов.

Автор: 

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обговореняя, план, незламність, зустріч, ставка, нарада, потужність... але за лаштунками - мишача метушня
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23.11.2024 14:55 Ответить
Перестаньте красти,умєров. І обороноздатність швидко підвищиться.
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23.11.2024 15:02 Ответить
ділєтант(баран в військовій справі), ссучєний куєсос по життю, афєріст, сім'я живе в сша-що воно взагалі тут робе, та ще й на такій посаді?
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23.11.2024 15:21 Ответить
Так немає ким замінити-і ухилянт -інвалід залужний он в британію з сім'єю втік
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23.11.2024 15:36 Ответить
 
 