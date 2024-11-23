Умеров обсудил с Науседой усиление обороноспособности Украины

Сегодня, 23 ноября 2024 года, министр обороны Украины Рустем Умеров в Вильнюсе встретился с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой.

Об этом Умеров сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, во время встречи они обсудили приоритеты сотрудничества на 2025 год.

"В частности, усиление обороноспособности Украины и поддержку наших воинов.

Еще одним ключевым вопросом стало усиление украинской оборонной промышленности. Современные вызовы требуют новых подходов, и Литва является нашим важным партнером в этом направлении", - отметил украинский министр.

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Он также поблагодарил президента Науседу и литовский народ за настоящее лидерство в решении вопросов безопасности на европейском уровне.

Ранее также сообщалось, что Литва профинансирует производство украинских дальнобойных дронов.