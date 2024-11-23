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Новости Война
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Путин поставил задачу своим войскам вытеснить ВСУ из Курщины до инаугурации Трампа, - Зеленский

Зеленський про плани путіна витіснити зсу з Курщини

Диктатор России Владимир Путин поставил задачу российскому военному командованию вытеснить Силы обороны Украины с территории Курской области РФ до 20 января 2025 года. То есть, до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время III Международной конференции по продовольственной безопасности Grain From Ukraine, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"Для Путина важнее всего вытеснить нас из Курского региона. И все эти истории, все эти показательные удары новыми ракетами, все это не просто так. Он поставил эту задачу. Я уверен, что он хочет нас вытеснить до 20 января следующего года. Для него очень важно продемонстрировать, что он контролирует ситуацию, которую он не контролирует", - заявил глава государства.

По словам Зеленского, приступив к операции в Курской области, Украина показала, что Москва не может защитить свои собственные земли, ведь все свои силы Россия бросила на оккупацию украинских территорий.

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"И потому самая тяжелая ситуация там, где это надо держать, самая тяжелая ситуация на Донетчине, на востоке нашей страны. Он (Путин. - Ред.) хочет показать, что он выполнит, как он сказал, задачу так называемой специальной военной операции, оккупирует весь Донбасс и ему надо вытеснить нас из Курского направления. Вот эти две задачи у него есть. Да, там недостаточное количество ВСУ. Да, там неукомплектованность украинских подразделений по разным причинам, в том числе и медленная поставка помощи",- сказал президент.

В то же время он добавил, что самое главное, что украинские Силы обороны "там есть" и защищают свою Родину.

Кроме этого, Зеленский отметил, что Россия несет большие потери на Курском направлении.

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Автор: 

армия РФ (19106) Зеленский Владимир (20260) путин владимир (31219) Курск (1085)


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Топ комментарии
+9
На нари ішака безтолкового!
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23.11.2024 17:43
+7
Особистий оракул ×уйла - з вечірнім видосом і припудреним носом.
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23.11.2024 17:54
+5
ДА ТИ ГЕНІЙ, чортів геніальний чортяка, а ми до тебе не знали. А як же "они просто переставляют граничние столбци?". Твої ігри коштували нам етносу
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23.11.2024 17:45
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А Будан сказал - под елочку.
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23.11.2024 17:40 Ответить
Нюх на вечер? Молодца!
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23.11.2024 17:41 Ответить
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23.11.2024 17:42 Ответить
На нари ішака безтолкового!
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23.11.2024 17:43 Ответить
віслюка
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23.11.2024 23:00 Ответить
ДА ТИ ГЕНІЙ, чортів геніальний чортяка, а ми до тебе не знали. А як же "они просто переставляют граничние столбци?". Твої ігри коштували нам етносу
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23.11.2024 17:45 Ответить
Что ни толпойоп- то очередной план.
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23.11.2024 17:46 Ответить
Подарунок "партньору" до "дня восшествія на прєстол"?
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23.11.2024 17:47 Ответить
то, може, ще в якусь область потрібно ввести армію? най швайне плачуть більше
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23.11.2024 17:51 Ответить
Особистий оракул ×уйла - з вечірнім видосом і припудреним носом.
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23.11.2024 17:54 Ответить
Ну слава богу наш найвеличніший усе контролює . Кофій у Ялті ми вже попили та й і шашликів наїлися. Пам'ятаємо про вирішальний 2023, потім про вересень 2024, потім про жовтень....
Під контролем мільйон дронів, сотні далекобійних ракет, гігават електрогенерації ...
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23.11.2024 17:55 Ответить
Зебіл сказав що в січні Трамп дасть план миру.
А він нам для чого? Носився як дурачок то з планом перемоги, то миру, то вже незламності.. а у результаті буде сунути нам Стамбул. Але не мінські домовленості, боже збав
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23.11.2024 18:00 Ответить
Краще б воно мовчало, а не мичало. Воно, нікчемне там ще й про завершення війни наступного року прогундосило. Яке ж воно кончене!
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23.11.2024 18:02 Ответить
Донбас потрібно тримати - шоб не посипався
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23.11.2024 18:06 Ответить
,,Півная,ещчо парочку, Півная...
Москвашвея,Москвашвея, в очередь Сукіни деті ....!"
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23.11.2024 18:37 Ответить
А як же Кієф за трі дня?
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23.11.2024 19:03 Ответить
І здавалось що до віку отака неволя (триндьож) буде. Як вже те фанфаронство дістало!
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23.11.2024 19:05 Ответить
це добре - значить будуть перти як навіжені - значить їхні втрати будуть ще більшими
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23.11.2024 19:34 Ответить
 
 