Путин поставил задачу своим войскам вытеснить ВСУ из Курщины до инаугурации Трампа, - Зеленский

Диктатор России Владимир Путин поставил задачу российскому военному командованию вытеснить Силы обороны Украины с территории Курской области РФ до 20 января 2025 года. То есть, до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время III Международной конференции по продовольственной безопасности Grain From Ukraine, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"Для Путина важнее всего вытеснить нас из Курского региона. И все эти истории, все эти показательные удары новыми ракетами, все это не просто так. Он поставил эту задачу. Я уверен, что он хочет нас вытеснить до 20 января следующего года. Для него очень важно продемонстрировать, что он контролирует ситуацию, которую он не контролирует", - заявил глава государства.

По словам Зеленского, приступив к операции в Курской области, Украина показала, что Москва не может защитить свои собственные земли, ведь все свои силы Россия бросила на оккупацию украинских территорий.

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"И потому самая тяжелая ситуация там, где это надо держать, самая тяжелая ситуация на Донетчине, на востоке нашей страны. Он (Путин. - Ред.) хочет показать, что он выполнит, как он сказал, задачу так называемой специальной военной операции, оккупирует весь Донбасс и ему надо вытеснить нас из Курского направления. Вот эти две задачи у него есть. Да, там недостаточное количество ВСУ. Да, там неукомплектованность украинских подразделений по разным причинам, в том числе и медленная поставка помощи",- сказал президент.

В то же время он добавил, что самое главное, что украинские Силы обороны "там есть" и защищают свою Родину.

Кроме этого, Зеленский отметил, что Россия несет большие потери на Курском направлении.

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