Украина потеряла более 40% ранее захваченной территории в Курской области РФ, - Reuters
Украина потеряла более 40% ранее захваченной территории в Курской области.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Генштабе Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
По его данным, после украинского вторжения Россия перебросила в Курскую область около 59 тысяч военнослужащих. Источник также подтвердил, что Россия направила в Курскую область около 11 тысяч северокорейских военнослужащих.
"В основном мы контролировали около 1 376 квадратных километров, сейчас, конечно, эта территория меньше. Противник усиливает свои контратаки. Сейчас мы контролируем около 800 квадратных километров. Мы будем удерживать эту территорию до тех пор, пока это будет целесообразно с военной точки зрения", - заявил источник агентству.
По данным собеседника Reuters, в войне в Украине задействовано около 575 тысяч российских военных, однако Москва намерена увеличить это количество до 690 тысяч человек. Как отмечает "Агентство", эти данные не согласуются с теми, которые приводил ранее Путин - в июне он говорил, что "в зоне специальной военной операции" находятся почти 700 тысяч российских военных.
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Обмін територіями -це те,що надумали зелені,щоб виправдати курську авантюру,задля піару найвеличнішого лідора,ціна-втрата західної техніки і озброєння,на Донбасі,яке Захід надав для захисту укр.землі.