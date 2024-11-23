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"Велике н***я": сегодня 10 месяцев от решения СНБО о защите бизнеса, а СБУ как бегала за взятками, так и бегает, - нардеп Железняк

Ярослав Железняк

23 января 2024 года президент Владимир Зеленский сообщил о решении СНБО относительно защиті бизнеса, а через 10 месяцев в своем "Плане стойкости" снова рассказал, что надо прекратить давление на бизнес.

Об этом напомнил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Оооооооо....про эффективность.

А у нас сегодня юбилей - 10 месяцев от решения СНБО о защите бизнеса. Или проще "Велике н***я".

Итак, за целых 10 месяцев вся властная машина, во главе с лучшими представителями ОП и правительства смогла сделать для защиты бизнеса....н***я)))

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Ну ок, БЭБ мы приняли...но это из-за бешеного сопротивления от власти. Еще между ГАСУ и поставщиками как-то разрулить, и то уголовные дела никто не закрыл. Все.

Уголовный кодекс никто не изменил, мораторий на обыски продержался пару дней, Генпрокуратура выдала фейковые цифры типа закрытых дел.... СБУ как бегала по бизнесу за взятками, так и бегает...
Даже дело Мазепы и дальше ГБР расследует))))

А потом, через 10 месяцев выходит Президент с абсолютно пустой частью "Деньги" в его таком же пустом "Плане стойкости" и рассказывает...что надо прекратить давление на бизнес.

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Короче, всех поздравляю с 10-ым месяцем "Великого н***я". Так победим", - рассказал Железняк и прикрепил скриншот соответствующего заявления Зеленского, которое сделал 10 месяцев назад.

Заява Зеленського, яку зробив 10 місяців тому, щодо захисту бізнесу
Заява Зеленського, яку зробив 10 місяців тому, щодо захисту бізнесу

Автор: 

бизнес (1620) Зеленский Владимир (20260) СНБО (4430) Железняк Ярослав (421)


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Топ комментарии
+15
Ну ішак же причетний до справи. Чого тут дивного.
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23.11.2024 20:08
+9
Все що воно зробило, так це ВЕЛИКЕ НІКУЯ!
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23.11.2024 20:27
+7
23 січня 2024 року президент Володимир Зеленський повідомив про рішення РНБО щодо захисту бізнесу, а через 10 місяців у своєму Плані стійкості знову розповів, що треба припинити тиск на бізнес


Дайте йому ще 100 спроб! Копіює ***** по повній!
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23.11.2024 20:11
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Ну ішак же причетний до справи. Чого тут дивного.
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23.11.2024 20:08 Ответить
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24.11.2024 07:51 Ответить
Ніхто не слухається Блазня.
Але ж він не Лох і не Тряпка?!
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23.11.2024 20:11 Ответить
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24.11.2024 07:52 Ответить
23 січня 2024 року президент Володимир Зеленський повідомив про рішення РНБО щодо захисту бізнесу, а через 10 місяців у своєму Плані стійкості знову розповів, що треба припинити тиск на бізнес


Дайте йому ще 100 спроб! Копіює ***** по повній!
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23.11.2024 20:11 Ответить
Думаєте, воно памʼятає, що обіцяло?!
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23.11.2024 20:38 Ответить
Він грає на піаніно.
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24.11.2024 08:00 Ответить
Так це тільки рішення
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23.11.2024 20:13 Ответить
Ну так ви як субєкти політики і покажіть яйця,ініціюйте публічно законопроекти і.т.д, а не констатуйте факти в тг та інших помойках.
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23.11.2024 20:15 Ответить
так завів Вакарчук, але на формування "моносброду" це не повплинуло
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23.11.2024 21:05 Ответить
Желєзняк лукавить. Провладний бізнес таки захищають. Те ж саме СБУ + БЕБ + НацПол і навіть податкова. Тому не треба такої огульно' критики! Хай живе РНБО!
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23.11.2024 20:21 Ответить
а керуля за зєлєй, як за клєтчатим "одіялом-нєвідімкой". дєрьмак і тут пропетляв! ))
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23.11.2024 20:23 Ответить
Все що воно зробило, так це ВЕЛИКЕ НІКУЯ!
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23.11.2024 20:27 Ответить
... робило те чого вимагали і вимагають желєзняки шляхом тиску мвф з хотілками олігархі і криміналу, позбавляючі Україну незалежності в економічній сфері. Це теж війна проти України але.з боку корисних.і корисливих ідіотів як желєзняки
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23.11.2024 20:32 Ответить
Желєзняк має піти на великн ні...я! За парашинським кораблем.
Він не бізнес чесний і відкритий захищає, а бізнес з кримінально-олігархічним смородом, який щедро сплачує таким грантоїлам за свій захист аби далі як хробаки пережовувати всю країну і середеій бізнес простих громадян України.
Ця шушера робить все і більше аби українці стали на 100% рабами і боржниками криміналу під вивіскою «бізнес».
Желєзняк перший серед перших хто руйнує силові відомства і основи держави і права країни на догоду ху..лу і криміналу.
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23.11.2024 20:29 Ответить
силові відомства? Ті які Татаров курує?! Основи права? Які Печерський суд встановлює?!
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23.11.2024 21:06 Ответить
Всім керують олігархи, на підсосі в яких і оці желязнякі, які все беззаконя намагаються прикрити вимогами мвф.
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23.11.2024 21:32 Ответить
якось запахло комунізмом)
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23.11.2024 22:29 Ответить
Я б сказала смердить більшовизмом від желязняків.
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23.11.2024 22:55 Ответить
Навіщо таку примітивну провокацію вкидувати? Яка мета?
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24.11.2024 00:41 Ответить
життя як є з цією владою

https://x.com/ukrainiansfirst

Ukrainian



https://x.com/ukrainiansfirst

@ukrainiansfirst

·

https://x.com/ukrainiansfirst/status/1860239037841441086 10 ч

В ответ

https://x.com/ukrainiansfirst @ukrainiansfirst

Продовження.. https://x.com/i/status/1860239037841441086
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23.11.2024 20:50 Ответить
Чергова брехня верховного. Скіль її ще буде???
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23.11.2024 20:58 Ответить
Хтось очікував інакшого від Зелених ригів?
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23.11.2024 20:58 Ответить
я не пойняв, це Железняк зєлєнського так назвав?
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23.11.2024 21:09 Ответить
Треба ж йому популістичні промови робити, щоб споживачі марафону не забули про його потужність, а ви, як діти, в це вірите
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23.11.2024 21:11 Ответить
Потужне н***я!
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23.11.2024 21:24 Ответить
І так у всьому
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23.11.2024 21:32 Ответить
А хтось ще цьому балаболу вірить? Воно тупе...
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23.11.2024 21:56 Ответить
Прикинулся дуриком,типа не понимает,что законы написаны таким образом,что без крыши безнес существовать не может,запрети законом бегать взяточникам по бизнесу,выписывать штрафы и арестовывать майно без решения суда и сразу все поменяется.
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23.11.2024 22:38 Ответить
"велике *****" - це була би квінтесенція правління зеленого ******** до лютого 22-го. але, враховуючи шалену кількість трупів, гадаю, що остаточної назви трагедії, яка розпочалася навесні 19-го року іще немає...
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23.11.2024 23:24 Ответить
В пресі, давно ніхто не згадує імʼя керівника СБУ, одночасно кінолога-культуриста, судячи із відомого PR фото. Ніби вони завжди існували окремо і незалежно одне від одного, хто зна звідки взявшись, як президент і його друг дитинства або його, так званий офіс. Просто є і все, як сила тяжіння.
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23.11.2024 23:30 Ответить
А які претензії можуть бути до Зеленьського?
Його робота- гнусаво зачитати текст із суфльора, а розбиратися, що саме там написано, це не входить у рамки угоди між Коломойським і Зеленьським " Про виконнання ролі Президента України".
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24.11.2024 00:39 Ответить
з 14 року було всім відомо як СБУ бореться з злочинністю... Чому з 14 року?? Тому що підприємці посміліли і розповіли як і які гроші давали в СБУ... До речі персони з СБУ так заробляли і виїзджали на ПМЖ за кордон.. 10 років минуло..як при Порошенко був бардак так і сьогодні по даним цього депутата
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24.11.2024 05:12 Ответить
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет...., его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, главная налоговичка Киева Датий, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими () а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым. А вот свежее видео где вся 5 колона регианалов (опзж, видновлення Украины) собрались вместе с Бакановым на дне рождении у Суркиса https://www.youtube.com/watch?v=0kBrjyRvqio . Когда Баканов ответит за что под его руководством в центре Киева сотрудники СБУ убили сотрудника ГУР Киреева?
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26.11.2024 18:47 Ответить
 
 