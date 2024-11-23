"Велике н***я": сегодня 10 месяцев от решения СНБО о защите бизнеса, а СБУ как бегала за взятками, так и бегает, - нардеп Железняк

23 января 2024 года президент Владимир Зеленский сообщил о решении СНБО относительно защиті бизнеса, а через 10 месяцев в своем "Плане стойкости" снова рассказал, что надо прекратить давление на бизнес.

Об этом напомнил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Оооооооо....про эффективность.

А у нас сегодня юбилей - 10 месяцев от решения СНБО о защите бизнеса. Или проще "Велике н***я".

Итак, за целых 10 месяцев вся властная машина, во главе с лучшими представителями ОП и правительства смогла сделать для защиты бизнеса....н***я)))

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Ну ок, БЭБ мы приняли...но это из-за бешеного сопротивления от власти. Еще между ГАСУ и поставщиками как-то разрулить, и то уголовные дела никто не закрыл. Все.

Уголовный кодекс никто не изменил, мораторий на обыски продержался пару дней, Генпрокуратура выдала фейковые цифры типа закрытых дел.... СБУ как бегала по бизнесу за взятками, так и бегает...

Даже дело Мазепы и дальше ГБР расследует))))

А потом, через 10 месяцев выходит Президент с абсолютно пустой частью "Деньги" в его таком же пустом "Плане стойкости" и рассказывает...что надо прекратить давление на бизнес.

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Короче, всех поздравляю с 10-ым месяцем "Великого н***я". Так победим", - рассказал Железняк и прикрепил скриншот соответствующего заявления Зеленского, которое сделал 10 месяцев назад.



