"Велике н***я": сегодня 10 месяцев от решения СНБО о защите бизнеса, а СБУ как бегала за взятками, так и бегает, - нардеп Железняк
23 января 2024 года президент Владимир Зеленский сообщил о решении СНБО относительно защиті бизнеса, а через 10 месяцев в своем "Плане стойкости" снова рассказал, что надо прекратить давление на бизнес.
Об этом напомнил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
"Оооооооо....про эффективность.
А у нас сегодня юбилей - 10 месяцев от решения СНБО о защите бизнеса. Или проще "Велике н***я".
Итак, за целых 10 месяцев вся властная машина, во главе с лучшими представителями ОП и правительства смогла сделать для защиты бизнеса....н***я)))
Ну ок, БЭБ мы приняли...но это из-за бешеного сопротивления от власти. Еще между ГАСУ и поставщиками как-то разрулить, и то уголовные дела никто не закрыл. Все.
Уголовный кодекс никто не изменил, мораторий на обыски продержался пару дней, Генпрокуратура выдала фейковые цифры типа закрытых дел.... СБУ как бегала по бизнесу за взятками, так и бегает...
Даже дело Мазепы и дальше ГБР расследует))))
А потом, через 10 месяцев выходит Президент с абсолютно пустой частью "Деньги" в его таком же пустом "Плане стойкости" и рассказывает...что надо прекратить давление на бизнес.
Короче, всех поздравляю с 10-ым месяцем "Великого н***я". Так победим", - рассказал Железняк и прикрепил скриншот соответствующего заявления Зеленского, которое сделал 10 месяцев назад.
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Але ж він не Лох і не Тряпка?!
Дайте йому ще 100 спроб! Копіює ***** по повній!
Він не бізнес чесний і відкритий захищає, а бізнес з кримінально-олігархічним смородом, який щедро сплачує таким грантоїлам за свій захист аби далі як хробаки пережовувати всю країну і середеій бізнес простих громадян України.
Ця шушера робить все і більше аби українці стали на 100% рабами і боржниками криміналу під вивіскою «бізнес».
Желєзняк перший серед перших хто руйнує силові відомства і основи держави і права країни на догоду ху..лу і криміналу.
https://x.com/ukrainiansfirst
Ukrainian
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@ukrainiansfirst
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https://x.com/ukrainiansfirst/status/1860239037841441086 10 ч
В ответ
https://x.com/ukrainiansfirst @ukrainiansfirst
Продовження.. https://x.com/i/status/1860239037841441086
Його робота- гнусаво зачитати текст із суфльора, а розбиратися, що саме там написано, це не входить у рамки угоди між Коломойським і Зеленьським " Про виконнання ролі Президента України".