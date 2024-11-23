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Новости Война
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РФ повредила 321 объект портовой инфраструктуры Украины, - Зеленский

Зеленський про атаки РФ на портову інфраструктуру

С июля 2023 года в результате российских ракетных и дроновых атак повреждения получил 321 объект портовой инфраструктуры Украины. Также из-за ударов России пострадало более 20 иностранных гражданских судов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на Третьей международной конференции Grain from Ukraine, пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.

"Только за время работы экспортного продовольственного коридора в Черном море с июля прошлого года по этот месяц 321 объект инфраструктуры наших портов был поврежден ударами российских ракет и иранских дронов", - сказал глава государства.

Он добавил, что также в результате российских обстрелов было повреждено более 20 гражданских судов. Это иностранные корабли, отметил президент.

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"Более, чем 60 целенаправленных ударов именно по продовольственной инфраструктуре", - сказал Зеленский.

Также Зеленский выступая на Третьей международной конференции Grain from Ukraine, заявил, что по программе "Зерно из Украины" уже 20 миллионов человек удалось спасти от голода.

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Автор: 

обстрел (26975) повреждение (165) порт (732) россия (95402) инфраструктура (250)


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Топ комментарии
+6
Зате вже 3 роки шашличків.

Причему левова частка окупованих територій здана Зеленським за перші 3 дні.
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23.11.2024 22:34
+3
Баллистическая ракета "Асфальтис-2019". Сносит крышу 73%-ным дегенератам окончательно.
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23.11.2024 22:41
+2
ло речі і в трампа також..... Україна сильніша духом та силою за якихось трампоїдів.

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23.11.2024 22:21
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ло речі і в трампа також..... Україна сильніша духом та силою за якихось трампоїдів.

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23.11.2024 22:21 Ответить
на таку страшну ботоксну пику навіть у російських алкашів не встане
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24.11.2024 01:02 Ответить
Новоросійськ залишається найбільшим портом кацапстану, і всього Чорного моря. Його роботі взагалі нічого не заважає.
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23.11.2024 22:25 Ответить
як і роботі переходам Чонгар та Чаплинка , м. Донецьк за 3 роки війни нічого не загорожувало й дсі не загрожує .
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23.11.2024 22:33 Ответить
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23.11.2024 22:30 Ответить
Зате вже 3 роки шашличків.

Причему левова частка окупованих територій здана Зеленським за перші 3 дні.
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23.11.2024 22:34 Ответить
Баллистическая ракета "Асфальтис-2019". Сносит крышу 73%-ным дегенератам окончательно.
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23.11.2024 22:41 Ответить
Тут пару дебилов зелёного цвета попытались на$рать. Значит, скоро выборы.
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24.11.2024 09:31 Ответить
Конферансье
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24.11.2024 01:55 Ответить
"гарант"
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24.11.2024 03:14 Ответить
 
 