РФ повредила 321 объект портовой инфраструктуры Украины, - Зеленский

С июля 2023 года в результате российских ракетных и дроновых атак повреждения получил 321 объект портовой инфраструктуры Украины. Также из-за ударов России пострадало более 20 иностранных гражданских судов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на Третьей международной конференции Grain from Ukraine, пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.

"Только за время работы экспортного продовольственного коридора в Черном море с июля прошлого года по этот месяц 321 объект инфраструктуры наших портов был поврежден ударами российских ракет и иранских дронов", - сказал глава государства.

Он добавил, что также в результате российских обстрелов было повреждено более 20 гражданских судов. Это иностранные корабли, отметил президент.

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"Более, чем 60 целенаправленных ударов именно по продовольственной инфраструктуре", - сказал Зеленский.

Также Зеленский выступая на Третьей международной конференции Grain from Ukraine, заявил, что по программе "Зерно из Украины" уже 20 миллионов человек удалось спасти от голода.

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