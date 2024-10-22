В портах Одесчины усилят оборонные меры

В морских портах Одесской области будут повышены оборонительные меры, в фокусе также безопасность персонала и восстановление инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство развития громад и территорий Украины, об этом во время рабочей поездки в Одесскую область заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

"Усиливаем оборонительные меры в каждом порту. Внедряем дополнительные действия, которые повысят уровень обороноспособности и безопасности. Необходимо также обеспечить дополнительную защиту персонала предприятий на территории морского порта, в том числе обустройство локаций мобильными укрытиями. Дополнительно будут выделены средства на восстановление инфраструктуры одесского порта. В частности, это будет включать модернизацию ключевых объектов и усиление общей защищенности портовых территорий", - сказал Кулеба.

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Как отметил Кулеба, стабильная работа украинских портов и Украинского морского коридора - это гарант продовольственной стабильности в мире. Поэтому вопрос безопасности портов, персонала и судов является первоочередным.

В министерстве также сообщили, что сейчас на подход к портам Одесса, Черноморск и Южный ожидают 86 судов, которые должны экспортировать почти 2 млн тонн грузов. Всего за время действия Украинского коридора в три порта зашло более 2,8 тысяч судов, которыми направляется продукция в более чем 50 стран мира.

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Российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области

Напомним, в ночь на 6 октября 2024 года российские войска атаковали украинский порт Южный, в результате чего повреждено гражданское судно "PARESA" под флагом Сент-Китс и Невис.

Кроме того, 7 октября российские захватчики атаковали Одессу баллистическими ракетами. Враг попал в гражданское судно под флагом Палау. Погиб 60-летний украинец, еще пятеро иностранных граждан пострадали.

Вечером 9 октября российские захватчики в очередной раз атаковали Одесский район баллистическими ракетами. В результате атаки погибли 8 человек.