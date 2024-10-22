У портах Одещини посилять оборонні заходи
У морських портах в Одеській області буде підвищено оборонні заходи, у фокусі також безпека персоналу та відновлення інфраструктури.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України, про це під час робочої поїздки на Одещину заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
"Посилюємо оборонні заходи в кожному порті. Впроваджуємо додаткові дії, що підвищать рівень обороноздатності та безпеки. Необхідно також забезпечити додатковий захист персоналу підприємств на території морського порту, в тому числі облаштування локацій мобільними укриттями. Додатково будуть виділені кошти на відновлення інфраструктури одеського порту. Зокрема, це включатиме модернізацію ключових об’єктів та посилення загальної захищеності портових територій", – сказав Кулеба.
Як наголосив Кулеба, стабільна робота українських портів та Українського морського коридору – це гарант продовольчої стабільності у світі. Тому питання безпеки портів, персоналу та судів є першочерговим.
У міністерстві також повідомили, що наразі на підхід до портів Одеса, Чорноморськ та Південний очікують 86 суден, які мають експортувати майже 2 млн тонн вантажів. Загалом за час дії Українського коридору до трьох портів зайшло понад 2,8 тисяч суден, якими направляється продукція до понад 50 країн світу.
Російські удари по портовій інфраструктурі Одещини
Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня 2024 року російські війська атакували український порт Південний, унаслідок чого пошкоджено цивільне судно "PARESA" під прапором Сент-Кітс і Невіс.
Крім того, 7 жовтня російські загарбники атакували Одесу балістичними ракетами. Ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, ще пʼятеро іноземних громадян постраждали.
Увечері 9 жовтня російські загарбники вчергове атакували Одеський район балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинуло 8 людей.
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