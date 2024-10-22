У портах Одещини посилять оборонні заходи

У морських портах в Одеській області буде підвищено оборонні заходи, у фокусі також безпека персоналу та відновлення інфраструктури.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України, про це під час робочої поїздки на Одещину заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Посилюємо оборонні заходи в кожному порті. Впроваджуємо додаткові дії, що підвищать рівень обороноздатності та безпеки. Необхідно також забезпечити додатковий захист персоналу підприємств на території морського порту, в тому числі облаштування локацій мобільними укриттями. Додатково будуть виділені кошти на відновлення інфраструктури одеського порту. Зокрема, це включатиме модернізацію ключових об’єктів та посилення загальної захищеності портових територій", – сказав Кулеба.

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Як наголосив Кулеба, стабільна робота українських портів та Українського морського коридору – це гарант продовольчої стабільності у світі. Тому питання безпеки портів, персоналу та судів є першочерговим.

У міністерстві також повідомили, що наразі на підхід до портів Одеса, Чорноморськ та Південний очікують 86 суден, які мають експортувати майже 2 млн тонн вантажів. Загалом за час дії Українського коридору до трьох портів зайшло понад 2,8 тисяч суден, якими направляється продукція до понад 50 країн світу.

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Російські удари по портовій інфраструктурі Одещини

Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня 2024 року російські війська атакували український порт Південний, унаслідок чого пошкоджено цивільне судно "PARESA" під прапором Сент-Кітс і Невіс.

Крім того, 7 жовтня російські загарбники атакували Одесу балістичними ракетами. Ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, ще пʼятеро іноземних громадян постраждали.

Увечері 9 жовтня російські загарбники вчергове атакували Одеський район балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинуло 8 людей.