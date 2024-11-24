На фронте произошло 224 боестолкновения, враг совершил более 2 тысяч обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов, - Генштаб

С начала суток произошло 224 боевых столкновения, противник нанес 37 авиационных ударов с применением 48 КАБ, более 270 ударов дронами-камикадзе и совершил более двух тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений с российскими захватчиками. Одиннадцать атак в районах Волчанска и Тихого отбили украинские воины, еще две - продолжаются.

На Купянском направлении противник 12 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Глушковки, Синьковки, Загрызово, Новоплатоновки, Кондрашовки, Песчаного и Зеленого Гая.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, семнадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в направлении Дружелюбовки, Твердохлебово, Новоегоровки, Грековки, Новомихайловки, Чернещины, Копанок, Ямполовки и Тернов. К тому же враг нанес авиационные удары неуправляемыми ракетами по населенному пункту Твердохлебово.

На Северском направлении в районе Белогоровки наши защитники отбили один вражеский штурм.

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Нанося по населенному пункту Часов Яр авиационные удары неуправляемыми ракетами на Краматорском направлении, противник совершил три штурма позиций наших защитников. Активность оккупантов проявлялась в районах Ступочек и Часова Яра, все попытки врага улучшить свое положение были остановлены украинскими воинами.

Нанося авиаудары по Торецку, Нелиповке, Катериновке и Иванополью враг дважды пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районе населенного пункта Торецк.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 55 наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Проминь, Лисовка, Крутой Яр, Мирноград, Григорьевка, Миролюбовка, Даченское, Желтое, Пушкино, Петровка и Пустынка. В общем, 49 атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще шесть боестолкновений продолжаются. Ситуация сложная, однако контролируемая Силами обороны. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории.

По имеющейся на данный момент информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 167 человек убитыми и ранеными. Уничтожено два бронетранспортера, одну боевую машину пехоты, две единицы автомобильной техники. Кроме того, были повреждены три боевые машины пехоты противника.

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На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 47 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах Берестков, Дальнего, Романовки, Сонцовки, Зари, Новодмитровки, Курахово, Катериновки и Антоновки. Противник нанес авиационные удары управляемыми авиабомбами по районам Дачного, Романовки и Улаклов. На данном направлении противник потерял 64 человека убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили один танк, одну единицу мототехники и шесть блиндажей, существенно повреждены две бронированные машины пехоты врага.

На Времевском направлении произошло двадцать пять боестолкновений. Все вражеские штурмы остановлены в районах Большой Новоселки, Новодаровки, Трудового, Сухих Ялов, Раздольного, Константинопольского и Ровнополья.

Обстановка на Юге

На Гуляйпольском направлении враг активных действий не проводил.

Населенные пункты Темировка и Зеленое Поле на Ореховском направлении подверглись бомбардировкам шестью управляемыми авиационными бомбами.

На Приднепровском направлении наши воины пять раз отражали атаки российских захватчиков на позиции украинской армии.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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"Сегодня следует отметить воинов 28 отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода, 92 отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, 13 бригады оперативного назначения НГУ "Хартия", 65-й отдельной механизированной бригады, а также 124-й отдельной бригады территориальной обороны, которые в чрезвычайно сложных условиях сдерживают атаки превосходящих сил противника, наносят ему непоправимые потери", - отметили в Генштабе.