Результаты онлайн-перевода в армии будет контролировать Генштаб ВСУ, - СМИ

Генштаб будет контролировать результаты работы сервиса электронного перевода между воинскими частями в Вооруженных силах Украины.

Эту информацию изданию LIGA.net сообщил собеседник в командовании Генштаба, передает Цензор.НЕТ.

Собеседник издания рассказал, что будет с теми командирами, от которых "убегают" военные через систему онлайн-переводов или совершают СОЧ.

Отмечается, что будут проводиться проверки в тех частях, в которых личный состав активно переводится через систему электронных переводов, а также в тех, из которых убегают в СОЧ, чтобы потом восстановиться в других боевых подразделениях.

"По результатам этих проверок командиры, которые не могут уберечь личный состав, не заботятся о нем или прибегают к неуставным отношениям, будут переведены на другие должности и не будут допускаться к работе с людьми", - сообщил собеседник издания.

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Ранее Зеленский сообщил, что правительство вводит прозрачный механизм переводов воинов между воинскими частями через "Армия+".

Также Цензор.НЕТ информировал, что военнослужащим упростят перевод между частями: идет работа над созданием цифрового сервиса.