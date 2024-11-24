На Покровском направлении отбито более 50 атак, больше всего боестолкновений было у Даченского, - Генштаб

Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу ощутимые потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, в целом, за прошедшие сутки, 23 ноября 2024 года, на фронте было зафиксировано 227 боевых столкновений.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 39 авиаударов, в частности, сбросил 53 КАБ. Кроме этого, совершил более трех тысяч обстрелов, из них 159 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения более 800 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Лозовая Харьковской области; Твердохлебово Луганской области; Григорьевка, Белогоровка, Часов Яр, Торецк, Нелиповка, Катериновка, Иванополье, Яблоновка, Заря, Александрополь, Гродовка, Миролюбовка, Елизаветовка, Сухая Балка, Дачное, Романовка, Улаклы, Константинополь, Великая Новоселка Донецкой области.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, и одну радиолокационную станцию врага.

Напоминается, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1020 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, 17 боевых бронированных машин, пять артиллерийских систем, один БпЛА оперативно-тактического уровня, 14 автомобилей и единицу специальной техники.

Также смотрите: Враг имеет продвижение на Курщине, Донетчине и Харьковщине, - DeepState. КАРТА

Обстановка на Харьковщине

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений с российскими захватчиками в районах Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении за сутки произошло 12 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Глушковки, Синьковки, Загрызово, Новоплатоновки, Кондрашовки, Песчаного и Зеленого Гая.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дружелюбовки, Твердохлебово, Новоегоровки, Грековки, Новомихайловки, Чернещины, Копанок, Ямполовки и Тернов.

На Северском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили один вражеский штурм в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали трижды в районах Ступочек и Часова Яра.

Также отмечается, что на Торецком направлении враг совершил две атаки в сторону Торецка.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 55 атак агрессора в районах населенных пунктов Проминь, Лисовка, Крутой Яр, Мирноград, Григорьевка, Миролюбовка, Желтое, Пушкино, Петровка и Пустынка. Наибольшая концентрация боестолкновений была вблизи Даченского", - говорится в сообщении.

Враг активно использовал для ударов на направлении бомбардировочную и штурмовую авиацию.

Кроме того, Генштаб информирует, что на Кураховском направлении Силы обороны отбили 47 атак. Активно применяя авиацию, оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Берестков, Дальнего, Романовки, Сонцовки, Зари, Новодмитровки, Курахово, Катериновки и Антоновки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 65-70% Нацгвардейцев выполняют задачи в районах боевых действий, - командующий НГУ Пивненко

Обстановка на Юге

На Времевском направлении противник совершил 26 штурмов наших позиций в районах Большой Новоселки, Новодаровки, Трудового, Сухих Ялов, Раздольного, Константинопольского и Ровнополья.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

Пять раз без успеха войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

Обстановка на Севере

"Продолжается операция в Курской области. За минувшие сутки враг нанес по позициям наших воинов 197 артиллерийских обстрелов, из них 13 из реактивных систем залпового огня", - отмечают в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.