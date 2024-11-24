Враг снова запустил "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)

Днем 24 ноября 2024 года войска РФ снова запустили в сторону Украины "Шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Сначала Воздушные силы информировали о БпЛА на Сумщине в западном и юго-западном направлениях.

Сейчас БпЛА фиксируются на Сумщине в западном и южном направлениях.

Также БпЛА фиксируются на востоке Черниговщины, курс западный.

Кроме того, БпЛА сейчас в северной и северо-восточной частях Полтавщины, курс южный/юго-западный.

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Обновленная информация

В настоящее время БПЛА наблюдаются в центральной и восточной частях Черниговщины, курс западный.

БПЛА в южной части Сумщины, курс южный.

БПЛА в северной и центральной частях Полтавщины, курс южный.

БПЛА на границе Сумщины и Полтавщины, курс юго-западный.

"Чернигов – находитесь в укрытиях. БпЛА в направлении города с восточного направления", - отмечают в ВС.

"БпЛА на Кременчуг с северного направления", - добавили позже в ВС.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью на Киевщине раздавались взрывы, работали силы ПВО. Как отмечалось, с ночи враг атакует Украину "Шахедами".

Напомним, над Киевом уничтожено около 10 "Шахедов": обошлось без пострадавших и разрушений.