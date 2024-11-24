Враг снова запустил "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)
Днем 24 ноября 2024 года войска РФ снова запустили в сторону Украины "Шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Сначала Воздушные силы информировали о БпЛА на Сумщине в западном и юго-западном направлениях.
Сейчас БпЛА фиксируются на Сумщине в западном и южном направлениях.
Также БпЛА фиксируются на востоке Черниговщины, курс западный.
Кроме того, БпЛА сейчас в северной и северо-восточной частях Полтавщины, курс южный/юго-западный.
Обновленная информация
В настоящее время БПЛА наблюдаются в центральной и восточной частях Черниговщины, курс западный.
БПЛА в южной части Сумщины, курс южный.
БПЛА в северной и центральной частях Полтавщины, курс южный.
БПЛА на границе Сумщины и Полтавщины, курс юго-западный.
"Чернигов – находитесь в укрытиях. БпЛА в направлении города с восточного направления", - отмечают в ВС.
"БпЛА на Кременчуг с северного направления", - добавили позже в ВС.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью на Киевщине раздавались взрывы, работали силы ПВО. Как отмечалось, с ночи враг атакует Украину "Шахедами".
Напомним, над Киевом уничтожено около 10 "Шахедов": обошлось без пострадавших и разрушений.
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