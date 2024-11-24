Уничтожены 50 из 73 "Шахедов", еще 19 - локационно потеряны, - Воздушные силы
Ночью 24 ноября 2024 года оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа из Орла и Брянской обл.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Сколько дронов запустил враг?
В целом, как отмечается, обнаружено и осуществлено сопровождение 73 вражеских БпЛА.
К отражению нападения привлекаются авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Сколько дронов сбила наша ПВО?
"По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито 50 вражеских беспилотников в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Житомирской областях", - говорится в сообщении.
19 беспилотников локально потеряно, вероятно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны.
В воздухе - 4 вражеских БпЛА, боевая работа продолжается! Информация обновляется.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью на Киевщине раздавались взрывы, работали силы ПВО. Как отмечалось, с ночи враг атакует Украину "Шахедами".
Напомним, над Киевом уничтожено около 10 "Шахедов": обошлось без пострадавших и разрушений.
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