Минцифры работает с ОП и другими институциями вместе, - Федоров
Минцифры работает с Минобороны, Госспецсвязью, Офисом Президента, Минстратегпромом, Генштабом вместе.
Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Главная задача государства сейчас - обеспечить Силы обороны Украины всем необходимым. Для этого нужны четкие и системные решения. Нужны дроны? Значит, дроны. Надо новые технологии? Значит, запускаем Brave1 и делаем Технологическую ставку.
Украинцы доказали, что умеют делать невозможное, когда действуют слаженно. Президент дал задание поставить миллион дронов на фронт за год. За это время Силы обороны Украины УЖЕ получили значительно больше. Мы должны обеспечивать преимущество на поле боя, а это означает преимущество в технологиях", - отметил он.
Федоров отметил, что государство продолжит поставлять дроны на фронт. А команда Минцифры будет масштабировать результаты с дронами на другие сферы технологической войны, а другие институты нашего государства продолжат выполнять свои задачи.
"Создавать любые скандалы на ровном месте, обвинять в чем-то ту или иную институцию в ущерб всему государству или искать злой умысел - выгодно только врагам. Наша общая задача - работать вместе на Силы безопасности и обороны Украины. Каждый на своем месте и одновременно все вместе.
У Минцифры, Минобороны, Госспецсвязи, Офиса Президента, Минстратегпрома, Генштаба одна общая цель - защитить страну. Работаем вместе. Так должно быть и так будет. Без распыленности. И, пожалуйста, без попыток перессорить институты государства друг с другом через вбросы, слухи и поиски никому не нужных и пустых сенсаций. Нет у нас в государстве противоречий на самом деле. Единство - самый большой актив Украины с 24 февраля, и так должно быть и в дальнейшем", - подытожил вице-премьер.
Напомним, ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своем материале сообщил, что министра цифровизации Федорова отстранили от обеспечения дронами.
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Спитайте у "команди" Зеленського з якою він йшов на вибори - витер ноги об усіх...
Єрмакодин. А про "мільйон дронів" на фронт - то взагалі епічно! Фьодоров маніпулює, подаючи загальну цифру, яка включає волонтерку за кількість, поставлену державою (як власне обіцяв Зєлєнскій).
Із 1 грудня бронювання працівників відбуватиметься лише через портал "Дія", - Федоров Джерело: https://biz.censor.net/n3520727
Закінчилися гроші виплачувати слугам урода зарлатню у конвертах? Нема питань, анулюємо відстрочки, щоб збільшити хабарі, тобто оптимізувати грошові потоки, сорян, оговорка по Фройду вийшла:
Відстрочки, видані Мінекономіки та через "Дію", 28 лютого 2025 року будуть анульовані, - постанова Кабміну Джерело:
В міністерстві оборони - Кірюша Тімашенка.
Міністерство цифрових технологій - Мішка Фьодоров.
І всі разом під керівництвом Верховного Клоуна нібито працюють на ОБОРОНУ України.
Тільки є одна дуже серйозна проблема - усі троє: Андрюха, Кірюха і Мішка багаторічні вірні прихожани, прислужники і агенти москальської псевдо-церкви -тоталітарної секти кіріла гундяя.
Так що немає чого дивуватись постійним диверсіям, саботажу і розграбуванню української оборонки та поінформованості москальських окупантів.
Нажаль нас Українців можуть очікувати ще багато неприємних здивувань.
Як назвати ситуацію коли не віриш жодному. Навіть незнаю.
Кукушеняти вирісли в гнізді синиць і викидають останніх і їх пташенят з гнізда😢