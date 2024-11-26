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Минцифры работает с ОП и другими институциями вместе, - Федоров

Федоров заявив, що Мінцифри працює разом з усіма інституціями

Минцифры работает с Минобороны, Госспецсвязью, Офисом Президента, Минстратегпромом, Генштабом вместе.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Главная задача государства сейчас - обеспечить Силы обороны Украины всем необходимым. Для этого нужны четкие и системные решения. Нужны дроны? Значит, дроны. Надо новые технологии? Значит, запускаем Brave1 и делаем Технологическую ставку.

Украинцы доказали, что умеют делать невозможное, когда действуют слаженно. Президент дал задание поставить миллион дронов на фронт за год. За это время Силы обороны Украины УЖЕ получили значительно больше. Мы должны обеспечивать преимущество на поле боя, а это означает преимущество в технологиях", - отметил он.

Также читайте: На 2024-2025 годы законтрактовано 1,8 млн БпЛА на сумму почти 147 млрд грн, - Минобороны

Федоров отметил, что государство продолжит поставлять дроны на фронт. А команда Минцифры будет масштабировать результаты с дронами на другие сферы технологической войны, а другие институты нашего государства продолжат выполнять свои задачи.

"Создавать любые скандалы на ровном месте, обвинять в чем-то ту или иную институцию в ущерб всему государству или искать злой умысел - выгодно только врагам. Наша общая задача - работать вместе на Силы безопасности и обороны Украины. Каждый на своем месте и одновременно все вместе.

У Минцифры, Минобороны, Госспецсвязи, Офиса Президента, Минстратегпрома, Генштаба одна общая цель - защитить страну. Работаем вместе. Так должно быть и так будет. Без распыленности. И, пожалуйста, без попыток перессорить институты государства друг с другом через вбросы, слухи и поиски никому не нужных и пустых сенсаций. Нет у нас в государстве противоречий на самом деле. Единство - самый большой актив Украины с 24 февраля, и так должно быть и в дальнейшем", - подытожил вице-премьер.

Смотрите также: За год Украина увеличила производство дронов в 10 раз, - Минцифры. ИНФОГРАФИКА

Напомним, ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своем материале сообщил, что министра цифровизации Федорова отстранили от обеспечения дронами.

Автор: 

Федоров Михаил (505) дроны (3875) Минцифры (316)


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Топ комментарии
+8
бреше.Тупо бреше."Президент дав завдання"...-совком смердить
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26.11.2024 11:10
+7
чістосердєчноє прізнаніе в Державній Зраді в складі ОПГ від фьйодорова
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26.11.2024 11:09
+7
Тоді ясно чого немає дронів, мільйон дронів в ЗСУ. Вони ж всі працюють у ... зв'язці "рука руку миє" чи не так ? Скільки їм не давай грошей, вони всі зникають в .... унітазі ?
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26.11.2024 11:09
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Правила форума Совет форумчан
чістосердєчноє прізнаніе в Державній Зраді в складі ОПГ від фьйодорова
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26.11.2024 11:09 Ответить
Тоді ясно чого немає дронів, мільйон дронів в ЗСУ. Вони ж всі працюють у ... зв'язці "рука руку миє" чи не так ? Скільки їм не давай грошей, вони всі зникають в .... унітазі ?
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26.11.2024 11:09 Ответить
потужно чи ще ні ?
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26.11.2024 11:09 Ответить
бреше.Тупо бреше."Президент дав завдання"...-совком смердить
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26.11.2024 11:10 Ответить
"Треба нові технології?" ..ще нові? ..ну браковані міни бачили ..далі браковані Богдани..браковано відремонтовані танки, ББМ і тиди ..ай маладець.. оба вовы гордятся своим холуем фьйодоровым
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26.11.2024 11:11 Ответить
********* ,аж тирса сиплеться--дерибан , він такий .'
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26.11.2024 11:14 Ответить
Ой, ''как дядєнька свістіт, как свістіт''
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26.11.2024 11:14 Ответить
Після того, як цього Фьодорова вдули по повній - став по стійці "смірно" і клянеться у вічний вірності Єрмачку. Але то не допоможе - Єрмачок із Зеленським використовують людей і потім викидують, як непотрібний мотлох.
Спитайте у "команди" Зеленського з якою він йшов на вибори - витер ноги об усіх...
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26.11.2024 11:14 Ответить
😊 Навіть не знаю, чи це хороша міна при поганвй грі, чи погана гра при хорошій міні. Тут, як у сазі про горця - виживе лише Єрмак один. А про "мільйон дронів" на фронт - то взагалі епічно! Фьодоров маніпулює, подаючи загальну цифру, яка включає волонтерку за кількість, поставлену державою (як власне обіцяв Зєлєнскій).
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26.11.2024 11:14 Ответить
Треба бронювати працівників критичних підприємств, ось, тримайте:
Із 1 грудня бронювання працівників відбуватиметься лише через портал "Дія", - Федоров Джерело: https://biz.censor.net/n3520727
Закінчилися гроші виплачувати слугам урода зарлатню у конвертах? Нема питань, анулюємо відстрочки, щоб збільшити хабарі, тобто оптимізувати грошові потоки, сорян, оговорка по Фройду вийшла:
Відстрочки, видані Мінекономіки та через "Дію", 28 лютого 2025 року будуть анульовані, - постанова Кабміну Джерело:
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26.11.2024 11:24 Ответить
Подивіться інтерв'ю із комбатом Вересом де прямим текстом стверджується про "літаючі табуретки" від Альбертовича та повний по..їзм щасливих ОПвиробників до зауважень військових.
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26.11.2024 11:29 Ответить
Перепрошую, а якою Конституційною нормою передбачена співпраця міністерства і взагалі кабміну з обслугою президента? Ні, просто цікаво?
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26.11.2024 11:32 Ответить
Офіс президента - Андрюша Єрмак.
В міністерстві оборони - Кірюша Тімашенка.
Міністерство цифрових технологій - Мішка Фьодоров.
І всі разом під керівництвом Верховного Клоуна нібито працюють на ОБОРОНУ України.
Тільки є одна дуже серйозна проблема - усі троє: Андрюха, Кірюха і Мішка багаторічні вірні прихожани, прислужники і агенти москальської псевдо-церкви -тоталітарної секти кіріла гундяя.
Так що немає чого дивуватись постійним диверсіям, саботажу і розграбуванню української оборонки та поінформованості москальських окупантів.
Нажаль нас Українців можуть очікувати ще багато неприємних здивувань.
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26.11.2024 11:40 Ответить
Раніше я вважала бідою коли хоч одному в керівництві чиновнику не має віри.
Як назвати ситуацію коли не віриш жодному. Навіть незнаю.
Кукушеняти вирісли в гнізді синиць і викидають останніх і їх пташенят з гнізда😢
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26.11.2024 11:52 Ответить
Ну і славненько! Працюйте...
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26.11.2024 12:51 Ответить
 
 