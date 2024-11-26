Минцифры работает с ОП и другими институциями вместе, - Федоров

Минцифры работает с Минобороны, Госспецсвязью, Офисом Президента, Минстратегпромом, Генштабом вместе.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Главная задача государства сейчас - обеспечить Силы обороны Украины всем необходимым. Для этого нужны четкие и системные решения. Нужны дроны? Значит, дроны. Надо новые технологии? Значит, запускаем Brave1 и делаем Технологическую ставку.



Украинцы доказали, что умеют делать невозможное, когда действуют слаженно. Президент дал задание поставить миллион дронов на фронт за год. За это время Силы обороны Украины УЖЕ получили значительно больше. Мы должны обеспечивать преимущество на поле боя, а это означает преимущество в технологиях", - отметил он.

Также читайте: На 2024-2025 годы законтрактовано 1,8 млн БпЛА на сумму почти 147 млрд грн, - Минобороны

Федоров отметил, что государство продолжит поставлять дроны на фронт. А команда Минцифры будет масштабировать результаты с дронами на другие сферы технологической войны, а другие институты нашего государства продолжат выполнять свои задачи.

"Создавать любые скандалы на ровном месте, обвинять в чем-то ту или иную институцию в ущерб всему государству или искать злой умысел - выгодно только врагам. Наша общая задача - работать вместе на Силы безопасности и обороны Украины. Каждый на своем месте и одновременно все вместе.



У Минцифры, Минобороны, Госспецсвязи, Офиса Президента, Минстратегпрома, Генштаба одна общая цель - защитить страну. Работаем вместе. Так должно быть и так будет. Без распыленности. И, пожалуйста, без попыток перессорить институты государства друг с другом через вбросы, слухи и поиски никому не нужных и пустых сенсаций. Нет у нас в государстве противоречий на самом деле. Единство - самый большой актив Украины с 24 февраля, и так должно быть и в дальнейшем", - подытожил вице-премьер.

Смотрите также: За год Украина увеличила производство дронов в 10 раз, - Минцифры. ИНФОГРАФИКА

Напомним, ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своем материале сообщил, что министра цифровизации Федорова отстранили от обеспечения дронами.