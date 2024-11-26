Мінцифри працює з ОП та іншими інституціями разом, - Федоров
Мінцифри працює із Міноборони, Держспецзв’язком, Офісом Президента, Мінстратегпромом, Генштабом разом.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Головне завдання держави зараз — забезпечити Сили оборони України всім необхідним. Для цього потрібні чіткі й системні рішення. Треба дрони? Значить, дрони. Треба нові технології? Значить, запускаємо Brave1 і робимо Технологічну ставку.
Українці довели, що вміють робити неможливе, коли діють злагоджено. Президент дав завдання поставити мільйон дронів на фронт за рік. За цей час Сили оборони України ВЖЕ отримали значно більше. Ми повинні забезпечувати перевагу на полі бою, а це означає перевагу в технологіях", - зазначив він.
Федоров наголосив, що держава продовжить поставляти дрони на фронт. А команда Мінцифри масштабуватиме результати з дронами на інші сфери технологічної війни, а інші інституції нашої держави продовжать виконувати свої завдання.
"Створювати будь-які скандали на рівному місці, звинувачувати в чомусь ту чи іншу інституцію на шкоду всій державі або шукати злий намір — вигідно лише ворогам. Наше спільне завдання — працювати разом на Сили безпеки і оборони України. Кожен на своєму місці й водночас усі разом.
У Мінцифри, Міноборони, Держспецзвʼязку, Офісу Президента, Мінстратегпрому, Генштабу одна спільна ціль — захистити країну. Працюємо разом. Так має бути й так буде. Без розпорошеності. І, будь ласка, без намагань пересварити інституції держави одна з одною через вкиди, чутки та пошуки нікому не потрібних і пустих сенсацій. Немає в нас у державі суперечностей насправді. Єдність — найбільший актив України від 24 лютого, і так має бути й надалі", - підсумував віцепрем'єр.
Нагадаємо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у своєму матеріалі повідомив, що міністра цифровізації Федорова відсторонили від забезпечення дронами.
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Спитайте у "команди" Зеленського з якою він йшов на вибори - витер ноги об усіх...
Єрмакодин. А про "мільйон дронів" на фронт - то взагалі епічно! Фьодоров маніпулює, подаючи загальну цифру, яка включає волонтерку за кількість, поставлену державою (як власне обіцяв Зєлєнскій).
Із 1 грудня бронювання працівників відбуватиметься лише через портал "Дія", - Федоров Джерело: https://biz.censor.net/n3520727
Закінчилися гроші виплачувати слугам урода зарлатню у конвертах? Нема питань, анулюємо відстрочки, щоб збільшити хабарі, тобто оптимізувати грошові потоки, сорян, оговорка по Фройду вийшла:
Відстрочки, видані Мінекономіки та через "Дію", 28 лютого 2025 року будуть анульовані, - постанова Кабміну Джерело:
В міністерстві оборони - Кірюша Тімашенка.
Міністерство цифрових технологій - Мішка Фьодоров.
І всі разом під керівництвом Верховного Клоуна нібито працюють на ОБОРОНУ України.
Тільки є одна дуже серйозна проблема - усі троє: Андрюха, Кірюха і Мішка багаторічні вірні прихожани, прислужники і агенти москальської псевдо-церкви -тоталітарної секти кіріла гундяя.
Так що немає чого дивуватись постійним диверсіям, саботажу і розграбуванню української оборонки та поінформованості москальських окупантів.
Нажаль нас Українців можуть очікувати ще багато неприємних здивувань.
Як назвати ситуацію коли не віриш жодному. Навіть незнаю.
Кукушеняти вирісли в гнізді синиць і викидають останніх і їх пташенят з гнізда😢