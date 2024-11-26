Мінцифри працює з ОП та іншими інституціями разом, - Федоров

Мінцифри працює із Міноборони, Держспецзв’язком, Офісом Президента, Мінстратегпромом, Генштабом разом.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Головне завдання держави зараз — забезпечити Сили оборони України всім необхідним. Для цього потрібні чіткі й системні рішення. Треба дрони? Значить, дрони. Треба нові технології? Значить, запускаємо Brave1 і робимо Технологічну ставку.



Українці довели, що вміють робити неможливе, коли діють злагоджено. Президент дав завдання поставити мільйон дронів на фронт за рік. За цей час Сили оборони України ВЖЕ отримали значно більше. Ми повинні забезпечувати перевагу на полі бою, а це означає перевагу в технологіях", - зазначив він.

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Федоров наголосив, що держава продовжить поставляти дрони на фронт. А команда Мінцифри масштабуватиме результати з дронами на інші сфери технологічної війни, а інші інституції нашої держави продовжать виконувати свої завдання.

"Створювати будь-які скандали на рівному місці, звинувачувати в чомусь ту чи іншу інституцію на шкоду всій державі або шукати злий намір — вигідно лише ворогам. Наше спільне завдання — працювати разом на Сили безпеки і оборони України. Кожен на своєму місці й водночас усі разом.



У Мінцифри, Міноборони, Держспецзвʼязку, Офісу Президента, Мінстратегпрому, Генштабу одна спільна ціль — захистити країну. Працюємо разом. Так має бути й так буде. Без розпорошеності. І, будь ласка, без намагань пересварити інституції держави одна з одною через вкиди, чутки та пошуки нікому не потрібних і пустих сенсацій. Немає в нас у державі суперечностей насправді. Єдність — найбільший актив України від 24 лютого, і так має бути й надалі", - підсумував віцепрем'єр.

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Нагадаємо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у своєму матеріалі повідомив, що міністра цифровізації Федорова відсторонили від забезпечення дронами.