Советник Трампа Эпштейн требовал деньги у кандидатов на должности в следующей администрации, - WP
Персональный советник и ведущий юрист избранного президента США Дональда Трампа пытался скрыто получать выгоду как посредник в назначении кандидатов на должности в следующей администрации.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wasington Post, об этом сообщила юридическая команда Трампа.
В их отчете отмечается, что Эпштейн обращался к потенциальным кандидатам и обещал им адвокатирование перед президентом в случае регулярных выплат за консультации.
"Главный советник избранного президента попросил потенциальных кандидатов в администрацию выплачивать ему ежемесячные гонорары за консультации в обмен на их адвокатирование перед Трампом", - говорится в материале.
Собеседники издания заявили, что среди тех, кому поступали подобные предложения, был кандидат на должность министра финансов Скотт Бессент.
"Согласно докладу, через день после первой встречи Бессента с Трампом в феврале, Эпштейн пригласил его на обед в отель в Палм-Бич, где Эпштейн попросил ежемесячное жалование в размере не менее 30 тыс. долларов в месяц", - пишет издание.
Эпштейн обвинения отрицал.
Кто предложил проверку
Юридическую проверку предложил проводить сам Трамп. Он заказал ее после того, как до него дошла информация о требованиях Эпштейна к потенциальным кандидатам. Также в документе рекомендуют прекратить работу и близкое взаимодействие Эпштейна с Трампом, поскольку действия Эпштейна могут вызвать репутационный скандал для Трампа и потенциальное уголовное преследование.
Эпштейн - фея добрых новостей
Один из советников Трампа заявил, что Эпштейн часто звонит избранному президенту, чтобы сообщить положительные новости.
"Он - фея добрых новостей", - сказал советник.
По данным СМИ, многие советники Трампа скептически относились к Эпштейну, поскольку тот давал рекомендации относительно должностей, что выходит за пределы его юридических обязанностей.
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Заразний.
- На вулицях Тель-Авіву з"явилися наші, вітчизняні" повії!!!
У відповідь той заявив:
- Ну, от... І у нас все - як у людей...
Якщо у нашого "Блазня" та Трампа - однакові брехливі популістичні "замашки" - чому їх радники своєю поведінкою повинні від них відрізняться? "Який пастух - таке і стадо...".
"Він - фея добрих новин", - сказав радник."
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Чувак хоче працювати Єрмаком в Трампа.
Радник Трампа Епштейн вимагав гроші у кандидатів на посади в наступній адміністрації, Джерело:
Но коммент.
Бачили очі, що обирали. Це ще навіть не початок. Далі буде.
дєрьмак
У 2016 член штабу Рудого грек Пападакіс продав квитки за стіл на гулянці після виборів аж за 250 000 долярів. Його потім судили за неповагу до конгресу. А хто придбав цей столик-канєшна,бабушка української корупції.