Советник Трампа Эпштейн требовал деньги у кандидатов на должности в следующей администрации, - WP

Персональный советник и ведущий юрист избранного президента США Дональда Трампа пытался скрыто получать выгоду как посредник в назначении кандидатов на должности в следующей администрации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wasington Post, об этом сообщила юридическая команда Трампа.

В их отчете отмечается, что Эпштейн обращался к потенциальным кандидатам и обещал им адвокатирование перед президентом в случае регулярных выплат за консультации.

"Главный советник избранного президента попросил потенциальных кандидатов в администрацию выплачивать ему ежемесячные гонорары за консультации в обмен на их адвокатирование перед Трампом", - говорится в материале.

Собеседники издания заявили, что среди тех, кому поступали подобные предложения, был кандидат на должность министра финансов Скотт Бессент.

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"Согласно докладу, через день после первой встречи Бессента с Трампом в феврале, Эпштейн пригласил его на обед в отель в Палм-Бич, где Эпштейн попросил ежемесячное жалование в размере не менее 30 тыс. долларов в месяц", - пишет издание.

Эпштейн обвинения отрицал.

Кто предложил проверку

Юридическую проверку предложил проводить сам Трамп. Он заказал ее после того, как до него дошла информация о требованиях Эпштейна к потенциальным кандидатам. Также в документе рекомендуют прекратить работу и близкое взаимодействие Эпштейна с Трампом, поскольку действия Эпштейна могут вызвать репутационный скандал для Трампа и потенциальное уголовное преследование.

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Эпштейн - фея добрых новостей

Один из советников Трампа заявил, что Эпштейн часто звонит избранному президенту, чтобы сообщить положительные новости.

"Он - фея добрых новостей", - сказал советник.

По данным СМИ, многие советники Трампа скептически относились к Эпштейну, поскольку тот давал рекомендации относительно должностей, что выходит за пределы его юридических обязанностей.

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