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Советник Трампа Эпштейн требовал деньги у кандидатов на должности в следующей администрации, - WP

Радник Трампа Епштейн вимагав гроші у кандидатів на посади в новій адміністрації

Персональный советник и ведущий юрист избранного президента США Дональда Трампа пытался скрыто получать выгоду как посредник в назначении кандидатов на должности в следующей администрации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wasington Post, об этом сообщила юридическая команда Трампа.

В их отчете отмечается, что Эпштейн обращался к потенциальным кандидатам и обещал им адвокатирование перед президентом в случае регулярных выплат за консультации.

"Главный советник избранного президента попросил потенциальных кандидатов в администрацию выплачивать ему ежемесячные гонорары за консультации в обмен на их адвокатирование перед Трампом", - говорится в материале.

Собеседники издания заявили, что среди тех, кому поступали подобные предложения, был кандидат на должность министра финансов Скотт Бессент.

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"Согласно докладу, через день после первой встречи Бессента с Трампом в феврале, Эпштейн пригласил его на обед в отель в Палм-Бич, где Эпштейн попросил ежемесячное жалование в размере не менее 30 тыс. долларов в месяц", - пишет издание.

Эпштейн обвинения отрицал.

Кто предложил проверку

Юридическую проверку предложил проводить сам Трамп. Он заказал ее после того, как до него дошла информация о требованиях Эпштейна к потенциальным кандидатам. Также в документе рекомендуют прекратить работу и близкое взаимодействие Эпштейна с Трампом, поскольку действия Эпштейна могут вызвать репутационный скандал для Трампа и потенциальное уголовное преследование.

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Эпштейн - фея добрых новостей

Один из советников Трампа заявил, что Эпштейн часто звонит избранному президенту, чтобы сообщить положительные новости.

"Он - фея добрых новостей", - сказал советник.

По данным СМИ, многие советники Трампа скептически относились к Эпштейну, поскольку тот давал рекомендации относительно должностей, что выходит за пределы его юридических обязанностей.

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Автор: 

коррупция (8558) США (26528) Трамп Дональд (5155)


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Топ комментарии
+24
Третій брат Єрмака?
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26.11.2024 12:11
+15
Америка ви зробили це разом 🤷🏻
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26.11.2024 12:10
+12
"Один із радників Трампа заявив, що Епштейн часто телефонує обраному президенту, щоб повідомити позитивні новини.
"Він - фея добрих новин", - сказав радник."
---------
Чувак хоче працювати Єрмаком в Трампа.
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26.11.2024 12:16
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Зє- білізм він такий.
Заразний.
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26.11.2024 12:10 Ответить
Так у нас Дерьмак те жсаме робив...
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26.11.2024 12:21 Ответить
Колись одному з перших президентів Ізраїлю радники повідомили:
- На вулицях Тель-Авіву з"явилися наші, вітчизняні" повії!!!
У відповідь той заявив:
- Ну, от... І у нас все - як у людей...
Якщо у нашого "Блазня" та Трампа - однакові брехливі популістичні "замашки" - чому їх радники своєю поведінкою повинні від них відрізняться? "Який пастух - таке і стадо...".
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26.11.2024 12:29 Ответить
Кірюша Ти мошонка Бубона вже прочитав і точно збільшить гонорар за проїзд шапіто городами і вєсямі.
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26.11.2024 14:05 Ответить
Америка ви зробили це разом 🤷🏻
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26.11.2024 12:10 Ответить
Третій брат Єрмака?
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26.11.2024 12:11 Ответить
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26.11.2024 13:24 Ответить
Його що, д'єрмак покусав?
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26.11.2024 12:13 Ответить
На те він і Епштьойн, а не Переплигнигопченко.
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26.11.2024 12:13 Ответить
На те він і американець російського походження.
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26.11.2024 12:38 Ответить
Епштермак.
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26.11.2024 12:15 Ответить
Прочитав Енштеин - нігуя собі якии вумнии!
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26.11.2024 12:15 Ответить
Епштейн , підмочив репутацію Трампа ,яка є і без цього випадку , давно обі** аною ...
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26.11.2024 12:16 Ответить
"Один із радників Трампа заявив, що Епштейн часто телефонує обраному президенту, щоб повідомити позитивні новини.
"Він - фея добрих новин", - сказав радник."
---------
Чувак хоче працювати Єрмаком в Трампа.
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26.11.2024 12:16 Ответить
Навряд чи вийде. Трамп буде керувати всім сам. Зі свого рожевого сферичного світу, в якому Маск порхає з планети на планету на райдужній тязі.
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26.11.2024 12:50 Ответить
Ексзаступник глави ОП Тимошенко вимагав 10% відкату за урядове фінансування будівельних проєктів, - The Times Джерело:

Радник Трампа Епштейн вимагав гроші у кандидатів на посади в наступній адміністрації, Джерело:

Но коммент.
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26.11.2024 12:16 Ответить
Головне питання - де які "еліти", правда ж?
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26.11.2024 12:36 Ответить
цікаві часи настають в омериці....
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26.11.2024 12:18 Ответить
Ну, хоч чомусь американська влада вчиться у зе-влади...
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26.11.2024 12:21 Ответить
ну вот..Тимошенко-ученик)))
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26.11.2024 12:21 Ответить
Мабуть, його д"єрьмак покусав
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26.11.2024 12:24 Ответить
Барина він будь де є баригою і іншим бути не може.
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26.11.2024 12:32 Ответить
Як це по-усскі. Постсовок з де-кого не вийде ніколи.
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26.11.2024 12:36 Ответить
Борька це той, що з рашки родом і дуже хотів бути радником по справах України.
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26.11.2024 12:36 Ответить
Ну, американці, зустрічайте русскій мір.
Бачили очі, що обирали. Це ще навіть не початок. Далі буде.
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26.11.2024 12:39 Ответить
Зараз реднекі та домохузяйкі подухкуїють
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26.11.2024 12:41 Ответить
Тіпа нашого Ірьмака, але американський...
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26.11.2024 12:51 Ответить
Дежавю. У Ермака ще один брат виявляється є ))
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26.11.2024 12:54 Ответить
оце кубло до влади прийшло: психопати, злодії, брехуни, сраколизи і корабельні сосни. добре, що св. Джон МакКейн цього не бачить.
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26.11.2024 13:44 Ответить
У кожного зєлєбобіка повинен бути свій дєрьмак
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26.11.2024 14:12 Ответить
Генкою прокурором хотів зробити свого кореша, теж сексуально озабоченного. Ну а міністром оборони ну чистого гвалтівника., як і сам Рудий.
У 2016 член штабу Рудого грек Пападакіс продав квитки за стіл на гулянці після виборів аж за 250 000 долярів. Його потім судили за неповагу до конгресу. А хто придбав цей столик-канєшна,бабушка української корупції.
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26.11.2024 14:14 Ответить
Вітання Гамериці з початком корупційно-олігархічної влади!
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26.11.2024 14:15 Ответить
Не, на а шо ви хатели? Шо ви хатели? Есть возможность сделать маленький гешефт для семьи, ну и зачем его не сделать?
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26.11.2024 14:29 Ответить
борька типовий москаль, щє й москворотий ск
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26.11.2024 14:49 Ответить
Справедливости ради, этот козломордый не 'персональный советник ' и не 'ведущий юрист' Трампа. Он один из проходимцев которые затесались в команду и пытаются пробиться ближе к телу, по пути раздувая свое имя, окучивая наивных .
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26.11.2024 15:19 Ответить
але корупція в Україні. Не переплутайте
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26.11.2024 23:21 Ответить
 
 