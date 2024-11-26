Радник Трампа Епштейн вимагав гроші у кандидатів на посади в наступній адміністрації, - WP

Персональний радник і провідний юрист обраного президента США Дональда Трампа намагався приховано отримувати вигоду як посередник у призначенні кандидатів на посади в наступній адміністрації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Wasington Post, про це повідомила юридична команда Трампа.

У їхньому звіті зазначається, що Епштейн звертався до потенційних кандидатів та обіцяв їм адвокатування перед президентом у разі регулярних виплат за консультації.

"Головний радник обраного президента попросив потенційних кандидатів в адміністрацію виплачувати йому щомісячні гонорари за консультації в обмін на їх адвокатування перед Трампом", - йдеться в матеріалі.

Співрозмовники видання заявили, що серед тих, кому надходили подібні пропозиції, був кандидат на посаду міністра фінансів Скотт Бессент.

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"Згідно з доповіддю, через день після першої зустрічі Бессента з Трампом у лютому, Епштейн запросив його на обід в готель у Палм-Біч, де Епштейн попросив щомісячну платню в розмірі щонайменше 30 тис. доларів на місяць", - пише видання.

Епштейн звинувачення заперечив.

Хто запропонував перевірку

Юридичну перевірку запропонував проводити сам Трамп. Він замовив її після того, як до нього дійшла інформація про вимоги Епштейна до потенційних кандидатів. Також у документі рекомендують припинити роботу та близьку взаємодію Епштейна з Трампом, оскільки дії Епштейна можуть спричинити репутаційний скандал для Трампа і потенційне кримінальне переслідування.

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Епштейн - фея добрих новин

Один із радників Трампа заявив, що Епштейн часто телефонує обраному президенту, щоб повідомити позитивні новини.

"Він – фея добрих новин", – сказав радник.

За даними ЗМІ, багато радників Трампа скептично ставилися до Епштейна, оскільки той давав рекомендації щодо посад, що виходить за межі його юридичних обов'язків.

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