УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9691 відвідувач онлайн
Новини
4 539 37

Радник Трампа Епштейн вимагав гроші у кандидатів на посади в наступній адміністрації, - WP

Радник Трампа Епштейн вимагав гроші у кандидатів на посади в новій адміністрації

Персональний радник і провідний юрист обраного президента США Дональда Трампа намагався приховано отримувати вигоду як посередник у призначенні кандидатів на посади в наступній адміністрації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Wasington Post, про це повідомила юридична команда Трампа.

У їхньому звіті зазначається, що Епштейн звертався до потенційних кандидатів та обіцяв їм адвокатування перед президентом у разі регулярних виплат за консультації.

"Головний радник обраного президента попросив потенційних кандидатів в адміністрацію виплачувати йому щомісячні гонорари за консультації в обмін на їх адвокатування перед Трампом", - йдеться в матеріалі.

Співрозмовники видання заявили, що серед тих, кому надходили подібні пропозиції, був кандидат на посаду міністра фінансів Скотт Бессент.

Читайте: Європа має бути жорсткою з Трампом, щоб переконати його допомогти Україні, - Ліпавський

"Згідно з доповіддю, через день після першої зустрічі Бессента з Трампом у лютому, Епштейн запросив його на обід в готель у Палм-Біч, де Епштейн попросив щомісячну платню в розмірі щонайменше 30 тис. доларів на місяць", - пише видання.

Епштейн звинувачення заперечив.

Хто запропонував перевірку

Юридичну перевірку запропонував проводити сам Трамп. Він замовив її після того, як до нього дійшла інформація про вимоги Епштейна до потенційних кандидатів. Також у документі рекомендують припинити роботу та близьку взаємодію Епштейна з Трампом, оскільки дії Епштейна можуть спричинити репутаційний скандал для Трампа і потенційне кримінальне переслідування.

Також читайте: Ми концентруємося на реалізації обіцянок президента Трампа в найкращий для себе спосіб, - Стефанішина

Епштейн - фея добрих новин

Один із радників Трампа заявив, що Епштейн часто телефонує обраному президенту, щоб повідомити позитивні новини.

"Він – фея добрих новин", – сказав радник.

За даними ЗМІ, багато радників Трампа скептично ставилися до Епштейна, оскільки той давав рекомендації щодо посад, що виходить за межі його юридичних обов'язків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мін’юст США просить закрити справу проти Трампа про втручання у вибори 2020 року

Автор: 

корупція (4671) США (22417) Трамп (5429)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+24
Третій брат Єрмака?
показати весь коментар
26.11.2024 12:11
+15
Америка ви зробили це разом 🤷🏻
показати весь коментар
26.11.2024 12:10
+12
"Один із радників Трампа заявив, що Епштейн часто телефонує обраному президенту, щоб повідомити позитивні новини.
"Він - фея добрих новин", - сказав радник."
---------
Чувак хоче працювати Єрмаком в Трампа.
показати весь коментар
26.11.2024 12:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зє- білізм він такий.
Заразний.
показати весь коментар
26.11.2024 12:10 Відповісти
Так у нас Дерьмак те жсаме робив...
показати весь коментар
26.11.2024 12:21 Відповісти
Колись одному з перших президентів Ізраїлю радники повідомили:
- На вулицях Тель-Авіву з"явилися наші, вітчизняні" повії!!!
У відповідь той заявив:
- Ну, от... І у нас все - як у людей...
Якщо у нашого "Блазня" та Трампа - однакові брехливі популістичні "замашки" - чому їх радники своєю поведінкою повинні від них відрізняться? "Який пастух - таке і стадо...".
показати весь коментар
26.11.2024 12:29 Відповісти
Кірюша Ти мошонка Бубона вже прочитав і точно збільшить гонорар за проїзд шапіто городами і вєсямі.
показати весь коментар
26.11.2024 14:05 Відповісти
Америка ви зробили це разом 🤷🏻
показати весь коментар
26.11.2024 12:10 Відповісти
Третій брат Єрмака?
показати весь коментар
26.11.2024 12:11 Відповісти
показати весь коментар
26.11.2024 13:24 Відповісти
Його що, д'єрмак покусав?
показати весь коментар
26.11.2024 12:13 Відповісти
На те він і Епштьойн, а не Переплигнигопченко.
показати весь коментар
26.11.2024 12:13 Відповісти
На те він і американець російського походження.
показати весь коментар
26.11.2024 12:38 Відповісти
Епштермак.
показати весь коментар
26.11.2024 12:15 Відповісти
Прочитав Енштеин - нігуя собі якии вумнии!
показати весь коментар
26.11.2024 12:15 Відповісти
Епштейн , підмочив репутацію Трампа ,яка є і без цього випадку , давно обі** аною ...
показати весь коментар
26.11.2024 12:16 Відповісти
"Один із радників Трампа заявив, що Епштейн часто телефонує обраному президенту, щоб повідомити позитивні новини.
"Він - фея добрих новин", - сказав радник."
---------
Чувак хоче працювати Єрмаком в Трампа.
показати весь коментар
26.11.2024 12:16 Відповісти
Навряд чи вийде. Трамп буде керувати всім сам. Зі свого рожевого сферичного світу, в якому Маск порхає з планети на планету на райдужній тязі.
показати весь коментар
26.11.2024 12:50 Відповісти
Ексзаступник глави ОП Тимошенко вимагав 10% відкату за урядове фінансування будівельних проєктів, - The Times Джерело:

Радник Трампа Епштейн вимагав гроші у кандидатів на посади в наступній адміністрації, Джерело:

Но коммент.
показати весь коментар
26.11.2024 12:16 Відповісти
Головне питання - де які "еліти", правда ж?
показати весь коментар
26.11.2024 12:36 Відповісти
цікаві часи настають в омериці....
показати весь коментар
26.11.2024 12:18 Відповісти
Ну, хоч чомусь американська влада вчиться у зе-влади...
показати весь коментар
26.11.2024 12:21 Відповісти
ну вот..Тимошенко-ученик)))
показати весь коментар
26.11.2024 12:21 Відповісти
Мабуть, його д"єрьмак покусав
показати весь коментар
26.11.2024 12:24 Відповісти
Барина він будь де є баригою і іншим бути не може.
показати весь коментар
26.11.2024 12:32 Відповісти
Як це по-усскі. Постсовок з де-кого не вийде ніколи.
показати весь коментар
26.11.2024 12:36 Відповісти
Борька це той, що з рашки родом і дуже хотів бути радником по справах України.
показати весь коментар
26.11.2024 12:36 Відповісти
Ну, американці, зустрічайте русскій мір.
Бачили очі, що обирали. Це ще навіть не початок. Далі буде.
показати весь коментар
26.11.2024 12:39 Відповісти
Зараз реднекі та домохузяйкі подухкуїють
показати весь коментар
26.11.2024 12:41 Відповісти
Тіпа нашого Ірьмака, але американський...
показати весь коментар
26.11.2024 12:51 Відповісти
Дежавю. У Ермака ще один брат виявляється є ))
показати весь коментар
26.11.2024 12:54 Відповісти
оце кубло до влади прийшло: психопати, злодії, брехуни, сраколизи і корабельні сосни. добре, що св. Джон МакКейн цього не бачить.
показати весь коментар
26.11.2024 13:44 Відповісти
У кожного зєлєбобіка повинен бути свій дєрьмак
показати весь коментар
26.11.2024 14:12 Відповісти
Генкою прокурором хотів зробити свого кореша, теж сексуально озабоченного. Ну а міністром оборони ну чистого гвалтівника., як і сам Рудий.
У 2016 член штабу Рудого грек Пападакіс продав квитки за стіл на гулянці після виборів аж за 250 000 долярів. Його потім судили за неповагу до конгресу. А хто придбав цей столик-канєшна,бабушка української корупції.
показати весь коментар
26.11.2024 14:14 Відповісти
Вітання Гамериці з початком корупційно-олігархічної влади!
показати весь коментар
26.11.2024 14:15 Відповісти
Не, на а шо ви хатели? Шо ви хатели? Есть возможность сделать маленький гешефт для семьи, ну и зачем его не сделать?
показати весь коментар
26.11.2024 14:29 Відповісти
борька типовий москаль, щє й москворотий ск
показати весь коментар
26.11.2024 14:49 Відповісти
Справедливости ради, этот козломордый не 'персональный советник ' и не 'ведущий юрист' Трампа. Он один из проходимцев которые затесались в команду и пытаются пробиться ближе к телу, по пути раздувая свое имя, окучивая наивных .
показати весь коментар
26.11.2024 15:19 Відповісти
але корупція в Україні. Не переплутайте
показати весь коментар
26.11.2024 23:21 Відповісти
 
 