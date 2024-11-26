В России сменили командующего группировкой "Юг", ведущей наступление на Курахово, - росСМИ

Российские военные сменили руководителя группировки "Юг", которая участвует в войне против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом пишут российские СМИ.

Новым командующим назначен генерал-лейтенант Александр Санчик, который временно будет исполнять обязанности командующего группировки "Юг". До этого он возглавлял 35-ю общевойсковую армию Восточного военного округа РФ, а с мая 2024 года исполнял обязанности командующего войсками так называемой "СВО".

На прошлой неделе стало известно, что предыдущий руководитель группировки "Юг", генерал-полковник Геннадий Анашкин, был снят с должности. Одно из возможных объяснений - систематический обман руководства РФ. По словам российских провоенных блогеров, Анашкин подавал ложные отчеты, в частности вымышленные победы на Сиверском направлении.

Напомним, что группировка "Юг" ведет наступление на Курахово Донецкой области.

Также смотрите: Оккупанты мародерят в гаражах оккупированного Селидово на Донетчине. ВИДЕО