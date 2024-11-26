РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5113 посетителей онлайн
Новости Война
3 571 13

В России сменили командующего группировкой "Юг", ведущей наступление на Курахово, - росСМИ

Зміна керівництва

Российские военные сменили руководителя группировки "Юг", которая участвует в войне против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом пишут российские СМИ.

Новым командующим назначен генерал-лейтенант Александр Санчик, который временно будет исполнять обязанности командующего группировки "Юг". До этого он возглавлял 35-ю общевойсковую армию Восточного военного округа РФ, а с мая 2024 года исполнял обязанности командующего войсками так называемой "СВО".

На прошлой неделе стало известно, что предыдущий руководитель группировки "Юг", генерал-полковник Геннадий Анашкин, был снят с должности. Одно из возможных объяснений - систематический обман руководства РФ. По словам российских провоенных блогеров, Анашкин подавал ложные отчеты, в частности вымышленные победы на Сиверском направлении.

Напомним, что группировка "Юг" ведет наступление на Курахово Донецкой области.

Также смотрите: Оккупанты мародерят в гаражах оккупированного Селидово на Донетчине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19143)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Всіх кацапів потрібно вбивати ,
бо вони всі виродки і ненажерливі вбивці 😡
показать весь комментарий
26.11.2024 14:18
+4
Як там говорять, від зміни місць доданків, суть Ху...ловців не змінюються
показать весь комментарий
26.11.2024 14:21
+1
Судячи з прізвища, він з білоруських "манкуртів". Народився у Москві, але вчився у Ташкентському танковому училищі... Значить - батько - кадровий офіцер...
Однак, "кацап - не нація... Кацап - образ мислення та світогляд..."
показать весь комментарий
26.11.2024 14:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це добре.
показать весь комментарий
26.11.2024 14:15 Ответить
Всіх кацапів потрібно вбивати ,
бо вони всі виродки і ненажерливі вбивці 😡
показать весь комментарий
26.11.2024 14:18 Ответить
Нічого не зробиш, генетика
показать весь комментарий
26.11.2024 14:24 Ответить
Судячи з прізвища, він з білоруських "манкуртів". Народився у Москві, але вчився у Ташкентському танковому училищі... Значить - батько - кадровий офіцер...
Однак, "кацап - не нація... Кацап - образ мислення та світогляд..."
показать весь комментарий
26.11.2024 14:46 Ответить
Як там говорять, від зміни місць доданків, суть Ху...ловців не змінюються
показать весь комментарий
26.11.2024 14:21 Ответить
Так само як переставляння місцями ліжок - назва "бордель" лишається незмінною
показать весь комментарий
26.11.2024 14:53 Ответить
"Дальнєвосточныє дивизии" пішли?
показать весь комментарий
26.11.2024 14:26 Ответить
Зняли після невдалої атаки на Білогорівку, давно вже.
показать весь комментарий
26.11.2024 14:36 Ответить
Не досяг результатів - замінили. Ну а що, м'ясо і залізо є, можна експериментувати не боячись. муму на суровікіна пару разів міняли.
показать весь комментарий
26.11.2024 14:37 Ответить
10 российских солдат смогли прорвать украинскую оборону в Курахово, утверждает военный аналитик Bild Юлиан Рёпке.

«Как, черт возьми, это возможно? Как десять российских солдат смогли прорвать украинскую оборону центральной части Курахово? Я просто не понимаю. Если вы не хотите, чтобы ваша армия сражалась лицом к лицу за стратегические города, тогда можете уже начинать обсуждение условий капитуляции», - написал журналист в соцсети Х в ответ на видео, на котором, как утверждается, российские военные занимают центральную часть города Курахово в Донецкой области.
показать весь комментарий
26.11.2024 14:50 Ответить
Не оспаривая факт.
Ссылаться на Рёпке, то же что цитировать, я извиняюсь, Аремтовича
показать весь комментарий
26.11.2024 16:10 Ответить
Дійсно. Слухати не приємно. Значить в ігнор Репке.
показать весь комментарий
26.11.2024 18:49 Ответить
Старого зняли бо подавав брехливі звіти.
А в нас таких навпаки підвищують щоб король- сонце з єрмаком не переживали за рейтинги
показать весь комментарий
27.11.2024 01:39 Ответить
 
 