В России сменили командующего группировкой "Юг", ведущей наступление на Курахово, - росСМИ
Российские военные сменили руководителя группировки "Юг", которая участвует в войне против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом пишут российские СМИ.
Новым командующим назначен генерал-лейтенант Александр Санчик, который временно будет исполнять обязанности командующего группировки "Юг". До этого он возглавлял 35-ю общевойсковую армию Восточного военного округа РФ, а с мая 2024 года исполнял обязанности командующего войсками так называемой "СВО".
На прошлой неделе стало известно, что предыдущий руководитель группировки "Юг", генерал-полковник Геннадий Анашкин, был снят с должности. Одно из возможных объяснений - систематический обман руководства РФ. По словам российских провоенных блогеров, Анашкин подавал ложные отчеты, в частности вымышленные победы на Сиверском направлении.
Напомним, что группировка "Юг" ведет наступление на Курахово Донецкой области.
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бо вони всі виродки і ненажерливі вбивці 😡
Однак, "кацап - не нація... Кацап - образ мислення та світогляд..."
«Как, черт возьми, это возможно? Как десять российских солдат смогли прорвать украинскую оборону центральной части Курахово? Я просто не понимаю. Если вы не хотите, чтобы ваша армия сражалась лицом к лицу за стратегические города, тогда можете уже начинать обсуждение условий капитуляции», - написал журналист в соцсети Х в ответ на видео, на котором, как утверждается, российские военные занимают центральную часть города Курахово в Донецкой области.
Ссылаться на Рёпке, то же что цитировать, я извиняюсь, Аремтовича
А в нас таких навпаки підвищують щоб король- сонце з єрмаком не переживали за рейтинги