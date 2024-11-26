У Росії змінили командувача угруповання "Південь", яке веде наступ на Курахове, - росЗМІ
Російські військові змінили керівника угруповання "Південь", яке бере участь у війні проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода, про це пишуть російські ЗМІ.
Новим командувачем призначено генерал-лейтенанта Олександра Санчика, який тимчасово виконуватиме обов’язки командувача угруповання "Південь". До цього він очолював 35-ту загальновійськову армію Східного військового округу РФ, а з травня 2024 року виконував обов’язки командувача військ так званої "СВО".
Минулого тижня стало відомо, що попередній керівник угруповання "Південь", генерал-полковник Геннадій Анашкін, був знятий з посади. Одне з можливих пояснень - систематичний обман керівництва РФ. За словами російських провоєнних блогерів, Анашкін подавав неправдиві звіти, зокрема вигадані перемоги на Сіверському напрямку.
Нагадаємо, що угруповання "Південь" веде наступ на Курахове Донецької області.
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бо вони всі виродки і ненажерливі вбивці 😡
Однак, "кацап - не нація... Кацап - образ мислення та світогляд..."
«Как, черт возьми, это возможно? Как десять российских солдат смогли прорвать украинскую оборону центральной части Курахово? Я просто не понимаю. Если вы не хотите, чтобы ваша армия сражалась лицом к лицу за стратегические города, тогда можете уже начинать обсуждение условий капитуляции», - написал журналист в соцсети Х в ответ на видео, на котором, как утверждается, российские военные занимают центральную часть города Курахово в Донецкой области.
Ссылаться на Рёпке, то же что цитировать, я извиняюсь, Аремтовича
А в нас таких навпаки підвищують щоб король- сонце з єрмаком не переживали за рейтинги