У Росії змінили командувача угруповання "Південь", яке веде наступ на Курахове, - росЗМІ

Російські військові змінили керівника угруповання "Південь", яке бере участь у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода, про це пишуть російські ЗМІ.

Новим командувачем призначено генерал-лейтенанта Олександра Санчика, який тимчасово виконуватиме обов’язки командувача угруповання "Південь". До цього він очолював 35-ту загальновійськову армію Східного військового округу РФ, а з травня 2024 року виконував обов’язки командувача військ так званої "СВО".

Минулого тижня стало відомо, що попередній керівник угруповання "Південь", генерал-полковник Геннадій Анашкін, був знятий з посади. Одне з можливих пояснень - систематичний обман керівництва РФ. За словами російських провоєнних блогерів, Анашкін подавав неправдиві звіти, зокрема вигадані перемоги на Сіверському напрямку.

Нагадаємо, що угруповання "Південь" веде наступ на Курахове Донецької області.

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