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Новини Війна
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У Росії змінили командувача угруповання "Південь", яке веде наступ на Курахове, - росЗМІ

Зміна керівництва

Російські військові змінили керівника угруповання "Південь", яке бере участь у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода, про це пишуть російські ЗМІ.

Новим командувачем призначено генерал-лейтенанта Олександра Санчика, який тимчасово виконуватиме обов’язки командувача угруповання "Південь". До цього він очолював 35-ту загальновійськову армію Східного військового округу РФ, а з травня 2024 року виконував обов’язки командувача військ так званої "СВО".

Минулого тижня стало відомо, що попередній керівник угруповання "Південь", генерал-полковник Геннадій Анашкін, був знятий з посади. Одне з можливих пояснень - систематичний обман керівництва РФ. За словами російських провоєнних блогерів, Анашкін подавав неправдиві звіти, зокрема вигадані перемоги на Сіверському напрямку.

Нагадаємо, що угруповання "Південь" веде наступ на Курахове Донецької області.

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Автор: 

армія рф (17160) Курахове (122)


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Топ коментарі
+5
Всіх кацапів потрібно вбивати ,
бо вони всі виродки і ненажерливі вбивці 😡
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26.11.2024 14:18
+4
Як там говорять, від зміни місць доданків, суть Ху...ловців не змінюються
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26.11.2024 14:21
+1
Судячи з прізвища, він з білоруських "манкуртів". Народився у Москві, але вчився у Ташкентському танковому училищі... Значить - батько - кадровий офіцер...
Однак, "кацап - не нація... Кацап - образ мислення та світогляд..."
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26.11.2024 14:46
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це добре.
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26.11.2024 14:15 Відповісти
Всіх кацапів потрібно вбивати ,
бо вони всі виродки і ненажерливі вбивці 😡
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26.11.2024 14:18 Відповісти
Нічого не зробиш, генетика
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26.11.2024 14:24 Відповісти
Судячи з прізвища, він з білоруських "манкуртів". Народився у Москві, але вчився у Ташкентському танковому училищі... Значить - батько - кадровий офіцер...
Однак, "кацап - не нація... Кацап - образ мислення та світогляд..."
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26.11.2024 14:46 Відповісти
Як там говорять, від зміни місць доданків, суть Ху...ловців не змінюються
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26.11.2024 14:21 Відповісти
Так само як переставляння місцями ліжок - назва "бордель" лишається незмінною
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26.11.2024 14:53 Відповісти
"Дальнєвосточныє дивизии" пішли?
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26.11.2024 14:26 Відповісти
Зняли після невдалої атаки на Білогорівку, давно вже.
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26.11.2024 14:36 Відповісти
Не досяг результатів - замінили. Ну а що, м'ясо і залізо є, можна експериментувати не боячись. муму на суровікіна пару разів міняли.
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26.11.2024 14:37 Відповісти
10 российских солдат смогли прорвать украинскую оборону в Курахово, утверждает военный аналитик Bild Юлиан Рёпке.

«Как, черт возьми, это возможно? Как десять российских солдат смогли прорвать украинскую оборону центральной части Курахово? Я просто не понимаю. Если вы не хотите, чтобы ваша армия сражалась лицом к лицу за стратегические города, тогда можете уже начинать обсуждение условий капитуляции», - написал журналист в соцсети Х в ответ на видео, на котором, как утверждается, российские военные занимают центральную часть города Курахово в Донецкой области.
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26.11.2024 14:50 Відповісти
Не оспаривая факт.
Ссылаться на Рёпке, то же что цитировать, я извиняюсь, Аремтовича
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26.11.2024 16:10 Відповісти
Дійсно. Слухати не приємно. Значить в ігнор Репке.
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26.11.2024 18:49 Відповісти
Старого зняли бо подавав брехливі звіти.
А в нас таких навпаки підвищують щоб король- сонце з єрмаком не переживали за рейтинги
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27.11.2024 01:39 Відповісти
 
 