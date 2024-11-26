Украинцы смогут задекларировать найденное оружие в течение дня, его не будут изымать, - МВД
Граждане Украины смогут задекларировать найденное ими оружие в органах полиции в течение дня. При этом оружие изыматься не будет.
Об этом в телеэфире заявил директор департамента взаимодействия с Национальной полицией Министерства внутренних дел Украины Николай Гринцов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Во время наработки ведомственных приказов МВД совместно с Нацполицией проработали такой порядок, чтобы лицо обратилось в орган полиции и в течение дня провело декларирование оружия. При этом оружие изыматься не будет. Лицо будет находиться рядом с оружием и видеть все мероприятия, которые проводят офицеры полиции во время проведения процедуры декларирования", - сказал он.
Порядок декларирования оружия
По его словам, лицу для того, чтобы задекларировать оружие, нужны паспорт или документ, удостоверяющий личность, идентификационный код, справка о месте жительства\пребывания, а также военно-учетный документ.
"Этот документ необходим для того, чтобы полицейский мог убедиться в наличии необходимого опыта военной подготовки у гражданина, чтобы он имел базовое осознание о безопасности пользования оружием. Вместо военно-учетного документа может быть предоставлен любой другой документ, подтверждающий наличие подобной подготовки по пользованию огнестрельным оружием у гражданина", - пояснил представитель МВД.
Он отметил, что в течение понедельника, 25 ноября, когда начался этот процесс декларирования оружия, в МВД зафиксировали 2 факта декларирования оружия в прифронтовом регионе - были задекларированы автоматы Калашникова.
Гринцов заявил, что не может быть задекларировано такое оружие, как пулеметы, огнеметы, гранатометы, гранаты, а также боеприпасы.
Когда нужно вернуть задекларированное оружие?
"Что касается месячника, (который сейчас продолжается, - ред.) - то он устанавливается для оружия, которое уже имеется у граждан на руках. В дальнейшем, после 25 декабря, граждане также могут находить и до конца действия военного положения декларировать это оружие", - рассказал представитель МВД.
В течение месяца человек может обратиться в полицию и задекларировать оружие. В таком случае в течение военного положения такое оружие можно оставить себе, а после завершения военного положения через 90 суток - сдать его правоохранителям, добавил Гринцов.
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Швидше за все, бази об'єднають і мент, ідентифікуючи особу на вулиці чи блокпосту, буде бачити, чи є у неї зброя і яка...
В той час як відчують "неладное" - СБУ мінти та інші "слуги" будуть бігати та ложити мордою в пол декларантів бойової зброї.
Ножичек? Граната? Якісь ПЗРК? Може танки?..
Щодо *********** необхідно уточнення, бо звичайний патрон для пістолета - теж *********.
А нахіба тоді людям декларувати зброю, якщо ********** до неї під забороною?
Але логічно припустити, що не можна
Ви б ще про танк запитали
Прикормить место. Разбросать автоматы, и неухилянтов ловить на приманку
Про акт обстеження умов зберігання тоже?
Уявляю скільки зброї «знайдуть» фесбешні консерви в середині країни(((
Боже бережи Україну!
а якщо «органи» її знайдуть,
то треба сказати, що ніс її задекларувати..