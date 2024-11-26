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Новости Война
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Украинцы смогут задекларировать найденное оружие в течение дня, его не будут изымать, - МВД

У МВС розповіли процес декларування знайденої зброї за день

Граждане Украины смогут задекларировать найденное ими оружие в органах полиции в течение дня. При этом оружие изыматься не будет.

Об этом в телеэфире заявил директор департамента взаимодействия с Национальной полицией Министерства внутренних дел Украины Николай Гринцов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Во время наработки ведомственных приказов МВД совместно с Нацполицией проработали такой порядок, чтобы лицо обратилось в орган полиции и в течение дня провело декларирование оружия. При этом оружие изыматься не будет. Лицо будет находиться рядом с оружием и видеть все мероприятия, которые проводят офицеры полиции во время проведения процедуры декларирования", - сказал он.

Порядок декларирования оружия

По его словам, лицу для того, чтобы задекларировать оружие, нужны паспорт или документ, удостоверяющий личность, идентификационный код, справка о месте жительства\пребывания, а также военно-учетный документ.

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"Этот документ необходим для того, чтобы полицейский мог убедиться в наличии необходимого опыта военной подготовки у гражданина, чтобы он имел базовое осознание о безопасности пользования оружием. Вместо военно-учетного документа может быть предоставлен любой другой документ, подтверждающий наличие подобной подготовки по пользованию огнестрельным оружием у гражданина", - пояснил представитель МВД.

Он отметил, что в течение понедельника, 25 ноября, когда начался этот процесс декларирования оружия, в МВД зафиксировали 2 факта декларирования оружия в прифронтовом регионе - были задекларированы автоматы Калашникова.

Гринцов заявил, что не может быть задекларировано такое оружие, как пулеметы, огнеметы, гранатометы, гранаты, а также боеприпасы.

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Когда нужно вернуть задекларированное оружие?

"Что касается месячника, (который сейчас продолжается, - ред.) - то он устанавливается для оружия, которое уже имеется у граждан на руках. В дальнейшем, после 25 декабря, граждане также могут находить и до конца действия военного положения декларировать это оружие", - рассказал представитель МВД.

В течение месяца человек может обратиться в полицию и задекларировать оружие. В таком случае в течение военного положения такое оружие можно оставить себе, а после завершения военного положения через 90 суток - сдать его правоохранителям, добавил Гринцов.

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Автор: 

МВД (9317) оружие (10204)


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Топ комментарии
+13
Для чого декларувати? Щоб у ворога була база в кого що шукати? Вже після завершення війни здати, кому не потрібна.
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26.11.2024 15:51
+13
"не може бути задекларованою така зброя, як кулемети, вогнемети, гранатомети, гранати, а також **********".
Щодо *********** необхідно уточнення, бо звичайний патрон для пістолета - теж *********.
А нахіба тоді людям декларувати зброю, якщо ********** до неї під забороною?
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26.11.2024 15:53
+10
какая-то странная реализация упомянутой инициативы..., с элементами бредятины
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26.11.2024 15:59
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Для чого декларувати? Щоб у ворога була база в кого що шукати? Вже після завершення війни здати, кому не потрібна.
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26.11.2024 15:51 Ответить
Очевидно, готуються до виникнення, скажімо так, конфліктних ситуацій та протестів.
Швидше за все, бази об'єднають і мент, ідентифікуючи особу на вулиці чи блокпосту, буде бачити, чи є у неї зброя і яка...
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26.11.2024 15:59 Ответить
Єдине - це упередити загрозу для квартальної влади.
В той час як відчують "неладное" - СБУ мінти та інші "слуги" будуть бігати та ложити мордою в пол декларантів бойової зброї.
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26.11.2024 16:04 Ответить
Ткт ще інше - термін зброя, як вони його розшифровують?

Ножичек? Граната? Якісь ПЗРК? Може танки?..
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26.11.2024 16:12 Ответить
Шоб после войны не рыскать, а за оружием приходить по адресу. А пока, оно у вас, на хранении
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26.11.2024 16:28 Ответить
"не може бути задекларованою така зброя, як кулемети, вогнемети, гранатомети, гранати, а також **********".
Щодо *********** необхідно уточнення, бо звичайний патрон для пістолета - теж *********.
А нахіба тоді людям декларувати зброю, якщо ********** до неї під забороною?
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26.11.2024 15:53 Ответить
Ой, вище написала, бо до Вашого комегтаря недоповзла))) теж саме питання
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26.11.2024 16:13 Ответить
Є мисливські патрони 5,45.
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26.11.2024 18:00 Ответить
а міномети можна?
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26.11.2024 21:00 Ответить
Ваше питання - до Миколи Грінцова, я лише привів цитату з тексту.
Але логічно припустити, що не можна
Ви б ще про танк запитали
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27.11.2024 09:38 Ответить
а якщо її знайти у 23:30 ?
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26.11.2024 15:57 Ответить
какая-то странная реализация упомянутой инициативы..., с элементами бредятины
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26.11.2024 15:59 Ответить
та наркоманії..
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26.11.2024 16:14 Ответить
Не рыбак?
Прикормить место. Разбросать автоматы, и неухилянтов ловить на приманку
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26.11.2024 16:30 Ответить
а шо??? так можно было????)))
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26.11.2024 16:00 Ответить
є такі довбойоби, які сміттю здадуть знайдену зброю?
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26.11.2024 16:02 Ответить
це щоби пекельні борошна не заважали,хоча у сміття й так пика в гармату
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26.11.2024 17:48 Ответить
Да, цікаво, навіщо цивільним у тилу зброя.
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26.11.2024 16:03 Ответить
Ви що не українець ? У кожного українця ,повинна бути схованка під стріхою ( рушниці, кулемети , та інше ) , поки існує московія , наш заклятий ворог !
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26.11.2024 16:52 Ответить
Я от фанат холодної. І в мене (т.я. я не ходжу) під подушкою ніж мислівський. І під іншою ще стропоріз і ще один мисливський, під диваном - кухоний... це вже білка якась..
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26.11.2024 17:09 Ответить
Пані , ви неймовірна ! Так має бути !
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26.11.2024 17:41 Ответить
Я так хочу, щоб каци передохли..
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26.11.2024 17:46 Ответить
А довідки від лікарів вже не треба?
Про акт обстеження умов зберігання тоже?
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26.11.2024 16:03 Ответить
Ще сейф і перераховані набої. А також бути готовим до любих наскоків бандитів "для перевірки"
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26.11.2024 16:06 Ответить
Я ж і кажу. А сейф ще має бути надійно закріплений і ключі тещі не давати.
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26.11.2024 16:10 Ответить
В сейф покладіть зброю для тещі..не приб'є.
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26.11.2024 17:11 Ответить
це все херня без закону про зброю. сьогодні кажуть так а завтра ти вже злодій для влади.
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26.11.2024 16:09 Ответить
Почекайте, кожна знайдена зброя може бути знаряддям злочину. ЇЇ треба оглянути, відстріляти і перевірити по базах. Я вже мовчу про відбиттки пальців і біологічні сліди. Це не робиться на колінах у присутності "шановних присутніх". Які напрацьовані накази?
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26.11.2024 16:22 Ответить
У нас тепер все робиться "на коліні", особливо в уряді.
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26.11.2024 16:56 Ответить
Що тільки не вигадають аби тільки видурити в людей зброю
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26.11.2024 16:27 Ответить
Ну и зачем вам АКМ? Поверьте. Шпалеры просто так не валяются. А с этим веслом что делать? В Гражданскую обрез получался. А сейчас что? Обменять на 2 гранаты?
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26.11.2024 16:36 Ответить
Вангую,- більшість, прокурорів- інвалідів, поліціянтів в погонах, дибири, податківці та інш. Порядні версти населення, понаходять та зареєструють, багато елітної зброї( без декларацій та податків)...
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26.11.2024 16:40 Ответить
🙈🙉🙊
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26.11.2024 16:44 Ответить
Це шо, підготовка та дозвіл від влади для запуску коліївщини в Україні?
Уявляю скільки зброї «знайдуть» фесбешні консерви в середині країни(((
Боже бережи Україну!
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26.11.2024 16:47 Ответить
Задекларувати в продовж дня ?? З нас продовжують сміятися ? З нашою бюрократією ? Я вас прошу ..!
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26.11.2024 16:49 Ответить
Вони ж все приміряють на себе. Депутати/судді/пророри та інші "шановні люди" такі дрібниці як дозвіл на зброю, реєстрація, посвідчення водія чи "журналіста" оформлюють миттєво.
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26.11.2024 17:02 Ответить
УВАГА - П*здять!
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26.11.2024 17:42 Ответить
Потім кацапи вилучатимуть ,користуючись мусорським реєстром.
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26.11.2024 17:43 Ответить
Якось дивно. За законом не можна володіти автоматичною зброєю. Це стаття і чималий строк. Тож яким чином можна "задекларувати без вилучення" калашмат?
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26.11.2024 17:55 Ответить
* не можна володіти - я маю на увазі як спортивно-мисливську.
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26.11.2024 17:57 Ответить
тобто, ходиш по вулиці зі зброєю,..
а якщо «органи» її знайдуть,
то треба сказати, що ніс її задекларувати..
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26.11.2024 18:32 Ответить
 
 