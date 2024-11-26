Українці зможуть задекларувати знайдену зброю упродовж дня, її не вилучатимуть, - МВС

Громадяни України зможуть задекларувати знайдену ними зброю в органах поліції упродовж дня. При цьому зброя вилучатися не буде.

Про це у телеефірі заявив директор департаменту взаємодії із Національною поліцією Міністерства внутрішніх справ України Микола Грінцов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Під час напрацювання відомчих наказів МВС спільно з Нацполіцією опрацювали такий порядок, щоб особа звернулася до органу поліції і протягом дня провела декларування зброї. При цьому зброя вилучатися не буде. Особа буде перебувати поряд зі зброєю і бачити всі заходи, що проводять офіцери поліції під час проведення процедури декларування". - сказав він.

Порядок декларування зброї

За його словами, особі для того, щоб задекларувати зброю, потрібні паспорт чи документ, який посвідчує особу, ідентифікаційний код, довідка про місце проживання\перебування, а також військово-обліковий документ.

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"Цей документ необхідний для того, щоб поліцейський міг пересвідчитися у наявності необхідного досвіду військової підготовки у громадянина, щоб він мав базове усвідомлення про безпеку користування зброєю. Замість військово-облікового документа може бути наданий будь-який інший документ, що підтверджує наявність подібної підготовки щодо користування вогнепальною зброєю у громадянина", - пояснив представник МВС.

Він зазначив, що упродовж понеділка, 25 листопада, коли почався цей процес декларування зброї, у МВС зафіксували 2 факти декларування зброї у прифронтовому регіоні - були задекларовані автомати Калашнікова.

Грінцов заявив, що не може бути задекларованою така зброя, як кулемети, вогнемети, гранатомети, гранати, а також боєприпаси.

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Коли потрібно повернути задекларовану зброю?

"Щодо місячника, (що наразі триває - ред.) - то він встановлюється для зброї, яка вже наявна у громадян на руках. Надалі, після 25 грудня, громадяни також можуть знаходити і до кінця дії воєнного стану декларувати цю зброю", - розповів представник МВС.

Протягом місяця людина може звернутися до поліції і задекларувати зброю. У такому разі протягом воєнного стану таку зброю можна залишити собі, а після завершення воєнного стану через 90 діб - здати її правоохоронцям, додав Грінцов.

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