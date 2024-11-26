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Українці зможуть задекларувати знайдену зброю упродовж дня, її не вилучатимуть, - МВС

У МВС розповіли процес декларування знайденої зброї за день

Громадяни України зможуть задекларувати знайдену ними зброю в органах поліції упродовж дня. При цьому зброя вилучатися не буде. 

Про це у телеефірі заявив директор департаменту взаємодії із Національною поліцією Міністерства внутрішніх справ України Микола Грінцов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Під час напрацювання відомчих наказів МВС спільно з Нацполіцією опрацювали такий порядок, щоб особа звернулася до органу поліції і протягом дня провела декларування зброї. При цьому зброя вилучатися не буде. Особа буде перебувати поряд зі зброєю і бачити всі заходи, що проводять офіцери поліції під час проведення процедури декларування". - сказав він.

Порядок декларування зброї

За його словами, особі для того, щоб задекларувати зброю, потрібні паспорт чи документ, який посвідчує особу, ідентифікаційний код, довідка про місце проживання\перебування, а також військово-обліковий документ.

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"Цей документ необхідний для того, щоб поліцейський міг пересвідчитися у наявності необхідного досвіду військової підготовки у громадянина, щоб він мав базове усвідомлення про безпеку користування зброєю. Замість військово-облікового документа може бути наданий будь-який інший документ, що підтверджує наявність подібної підготовки щодо користування вогнепальною зброєю у громадянина", - пояснив представник МВС.

Він зазначив, що упродовж понеділка, 25 листопада, коли почався цей процес декларування зброї, у МВС зафіксували 2 факти декларування зброї у прифронтовому регіоні - були задекларовані автомати Калашнікова.

Грінцов заявив, що не може бути задекларованою така зброя, як кулемети, вогнемети, гранатомети, гранати, а також боєприпаси.

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Коли потрібно повернути задекларовану зброю?

"Щодо місячника, (що наразі триває - ред.) - то він встановлюється для зброї, яка вже наявна у громадян на руках. Надалі, після 25 грудня, громадяни також можуть знаходити і до кінця дії воєнного стану декларувати цю зброю", - розповів представник МВС.

Протягом місяця людина може звернутися до поліції і задекларувати зброю. У такому разі протягом воєнного стану таку зброю можна залишити собі, а після завершення воєнного стану через 90 діб - здати її правоохоронцям, додав Грінцов.

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Автор: 

МВС (3499) зброя (7430)


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Топ коментарі
+13
Для чого декларувати? Щоб у ворога була база в кого що шукати? Вже після завершення війни здати, кому не потрібна.
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26.11.2024 15:51
+13
"не може бути задекларованою така зброя, як кулемети, вогнемети, гранатомети, гранати, а також **********".
Щодо *********** необхідно уточнення, бо звичайний патрон для пістолета - теж *********.
А нахіба тоді людям декларувати зброю, якщо ********** до неї під забороною?
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26.11.2024 15:53
+10
какая-то странная реализация упомянутой инициативы..., с элементами бредятины
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26.11.2024 15:59
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Для чого декларувати? Щоб у ворога була база в кого що шукати? Вже після завершення війни здати, кому не потрібна.
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26.11.2024 15:51 Відповісти
Очевидно, готуються до виникнення, скажімо так, конфліктних ситуацій та протестів.
Швидше за все, бази об'єднають і мент, ідентифікуючи особу на вулиці чи блокпосту, буде бачити, чи є у неї зброя і яка...
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26.11.2024 15:59 Відповісти
Єдине - це упередити загрозу для квартальної влади.
В той час як відчують "неладное" - СБУ мінти та інші "слуги" будуть бігати та ложити мордою в пол декларантів бойової зброї.
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26.11.2024 16:04 Відповісти
Ткт ще інше - термін зброя, як вони його розшифровують?

Ножичек? Граната? Якісь ПЗРК? Може танки?..
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26.11.2024 16:12 Відповісти
Шоб после войны не рыскать, а за оружием приходить по адресу. А пока, оно у вас, на хранении
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26.11.2024 16:28 Відповісти
"не може бути задекларованою така зброя, як кулемети, вогнемети, гранатомети, гранати, а також **********".
Щодо *********** необхідно уточнення, бо звичайний патрон для пістолета - теж *********.
А нахіба тоді людям декларувати зброю, якщо ********** до неї під забороною?
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26.11.2024 15:53 Відповісти
Ой, вище написала, бо до Вашого комегтаря недоповзла))) теж саме питання
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26.11.2024 16:13 Відповісти
Є мисливські патрони 5,45.
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26.11.2024 18:00 Відповісти
а міномети можна?
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26.11.2024 21:00 Відповісти
Ваше питання - до Миколи Грінцова, я лише привів цитату з тексту.
Але логічно припустити, що не можна
Ви б ще про танк запитали
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27.11.2024 09:38 Відповісти
а якщо її знайти у 23:30 ?
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26.11.2024 15:57 Відповісти
какая-то странная реализация упомянутой инициативы..., с элементами бредятины
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26.11.2024 15:59 Відповісти
та наркоманії..
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26.11.2024 16:14 Відповісти
Не рыбак?
Прикормить место. Разбросать автоматы, и неухилянтов ловить на приманку
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26.11.2024 16:30 Відповісти
а шо??? так можно было????)))
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26.11.2024 16:00 Відповісти
є такі довбойоби, які сміттю здадуть знайдену зброю?
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26.11.2024 16:02 Відповісти
це щоби пекельні борошна не заважали,хоча у сміття й так пика в гармату
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26.11.2024 17:48 Відповісти
Да, цікаво, навіщо цивільним у тилу зброя.
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26.11.2024 16:03 Відповісти
Ви що не українець ? У кожного українця ,повинна бути схованка під стріхою ( рушниці, кулемети , та інше ) , поки існує московія , наш заклятий ворог !
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26.11.2024 16:52 Відповісти
Я от фанат холодної. І в мене (т.я. я не ходжу) під подушкою ніж мислівський. І під іншою ще стропоріз і ще один мисливський, під диваном - кухоний... це вже білка якась..
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26.11.2024 17:09 Відповісти
Пані , ви неймовірна ! Так має бути !
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26.11.2024 17:41 Відповісти
Я так хочу, щоб каци передохли..
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26.11.2024 17:46 Відповісти
А довідки від лікарів вже не треба?
Про акт обстеження умов зберігання тоже?
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26.11.2024 16:03 Відповісти
Ще сейф і перераховані набої. А також бути готовим до любих наскоків бандитів "для перевірки"
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26.11.2024 16:06 Відповісти
Я ж і кажу. А сейф ще має бути надійно закріплений і ключі тещі не давати.
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26.11.2024 16:10 Відповісти
В сейф покладіть зброю для тещі..не приб'є.
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26.11.2024 17:11 Відповісти
це все херня без закону про зброю. сьогодні кажуть так а завтра ти вже злодій для влади.
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26.11.2024 16:09 Відповісти
Почекайте, кожна знайдена зброя може бути знаряддям злочину. ЇЇ треба оглянути, відстріляти і перевірити по базах. Я вже мовчу про відбиттки пальців і біологічні сліди. Це не робиться на колінах у присутності "шановних присутніх". Які напрацьовані накази?
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26.11.2024 16:22 Відповісти
У нас тепер все робиться "на коліні", особливо в уряді.
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26.11.2024 16:56 Відповісти
Що тільки не вигадають аби тільки видурити в людей зброю
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26.11.2024 16:27 Відповісти
Ну и зачем вам АКМ? Поверьте. Шпалеры просто так не валяются. А с этим веслом что делать? В Гражданскую обрез получался. А сейчас что? Обменять на 2 гранаты?
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26.11.2024 16:36 Відповісти
Вангую,- більшість, прокурорів- інвалідів, поліціянтів в погонах, дибири, податківці та інш. Порядні версти населення, понаходять та зареєструють, багато елітної зброї( без декларацій та податків)...
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26.11.2024 16:40 Відповісти
🙈🙉🙊
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26.11.2024 16:44 Відповісти
Це шо, підготовка та дозвіл від влади для запуску коліївщини в Україні?
Уявляю скільки зброї «знайдуть» фесбешні консерви в середині країни(((
Боже бережи Україну!
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26.11.2024 16:47 Відповісти
Задекларувати в продовж дня ?? З нас продовжують сміятися ? З нашою бюрократією ? Я вас прошу ..!
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26.11.2024 16:49 Відповісти
Вони ж все приміряють на себе. Депутати/судді/пророри та інші "шановні люди" такі дрібниці як дозвіл на зброю, реєстрація, посвідчення водія чи "журналіста" оформлюють миттєво.
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26.11.2024 17:02 Відповісти
УВАГА - П*здять!
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26.11.2024 17:42 Відповісти
Потім кацапи вилучатимуть ,користуючись мусорським реєстром.
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26.11.2024 17:43 Відповісти
Якось дивно. За законом не можна володіти автоматичною зброєю. Це стаття і чималий строк. Тож яким чином можна "задекларувати без вилучення" калашмат?
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26.11.2024 17:55 Відповісти
* не можна володіти - я маю на увазі як спортивно-мисливську.
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26.11.2024 17:57 Відповісти
тобто, ходиш по вулиці зі зброєю,..
а якщо «органи» її знайдуть,
то треба сказати, що ніс її задекларувати..
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26.11.2024 18:32 Відповісти
 
 