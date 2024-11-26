Українці зможуть задекларувати знайдену зброю упродовж дня, її не вилучатимуть, - МВС
Громадяни України зможуть задекларувати знайдену ними зброю в органах поліції упродовж дня. При цьому зброя вилучатися не буде.
Про це у телеефірі заявив директор департаменту взаємодії із Національною поліцією Міністерства внутрішніх справ України Микола Грінцов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Під час напрацювання відомчих наказів МВС спільно з Нацполіцією опрацювали такий порядок, щоб особа звернулася до органу поліції і протягом дня провела декларування зброї. При цьому зброя вилучатися не буде. Особа буде перебувати поряд зі зброєю і бачити всі заходи, що проводять офіцери поліції під час проведення процедури декларування". - сказав він.
Порядок декларування зброї
За його словами, особі для того, щоб задекларувати зброю, потрібні паспорт чи документ, який посвідчує особу, ідентифікаційний код, довідка про місце проживання\перебування, а також військово-обліковий документ.
"Цей документ необхідний для того, щоб поліцейський міг пересвідчитися у наявності необхідного досвіду військової підготовки у громадянина, щоб він мав базове усвідомлення про безпеку користування зброєю. Замість військово-облікового документа може бути наданий будь-який інший документ, що підтверджує наявність подібної підготовки щодо користування вогнепальною зброєю у громадянина", - пояснив представник МВС.
Він зазначив, що упродовж понеділка, 25 листопада, коли почався цей процес декларування зброї, у МВС зафіксували 2 факти декларування зброї у прифронтовому регіоні - були задекларовані автомати Калашнікова.
Грінцов заявив, що не може бути задекларованою така зброя, як кулемети, вогнемети, гранатомети, гранати, а також боєприпаси.
Коли потрібно повернути задекларовану зброю?
"Щодо місячника, (що наразі триває - ред.) - то він встановлюється для зброї, яка вже наявна у громадян на руках. Надалі, після 25 грудня, громадяни також можуть знаходити і до кінця дії воєнного стану декларувати цю зброю", - розповів представник МВС.
Протягом місяця людина може звернутися до поліції і задекларувати зброю. У такому разі протягом воєнного стану таку зброю можна залишити собі, а після завершення воєнного стану через 90 діб - здати її правоохоронцям, додав Грінцов.
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Швидше за все, бази об'єднають і мент, ідентифікуючи особу на вулиці чи блокпосту, буде бачити, чи є у неї зброя і яка...
В той час як відчують "неладное" - СБУ мінти та інші "слуги" будуть бігати та ложити мордою в пол декларантів бойової зброї.
Ножичек? Граната? Якісь ПЗРК? Може танки?..
Щодо *********** необхідно уточнення, бо звичайний патрон для пістолета - теж *********.
А нахіба тоді людям декларувати зброю, якщо ********** до неї під забороною?
Але логічно припустити, що не можна
Ви б ще про танк запитали
Прикормить место. Разбросать автоматы, и неухилянтов ловить на приманку
Про акт обстеження умов зберігання тоже?
Уявляю скільки зброї «знайдуть» фесбешні консерви в середині країни(((
Боже бережи Україну!
а якщо «органи» її знайдуть,
то треба сказати, що ніс її задекларувати..