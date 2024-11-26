"Будем искать ресурсы": Шмыгаль о поручении Зеленского бесплатно кормить школьников всех классов
Президент Владимир Зеленский поручил расширить программу бесплатного питания в школах на учеников всех классов.
Об этом на заседании правительства во вторник, 26 ноября, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"В этом учебном году государство обеспечило бесплатное горячее питание для всех учеников начальных классов. Для этого даем громадам соответствующий финансовый ресурс. Ранее направили на места 2 млрд грн. Сегодня перенаправляем еще более 268 млн грн", - сказал он.
В государственном бюджете на 2025 год предусмотрено 2,9 млрд грн на питание школьников и еще 960 млн грн на модернизацию пищеблоков в школах.
"Президент Украины Владимир Зеленский поставил важную задачу - бесплатно питаться должны ученики всех классов. Будем искать возможности и ресурсы", - добавил он.
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Будуть збільшувати податки та акцизи.
"Святу корупцію" ніхто чіпати, звісно, не збирається.
для чого ці гроші пускати через чиновника, надіюсь всі розуміють?
Ідіоти!!! Роздати по 1 тис. ресурси є, а дітей нагодувати... будемо шукати?!
Всі можливості в кишенях громадян.
Вони купляють нас за наші гроші
це потужно,..
вибачаюсь за слово..
В нормальній країні спочатку вирішили би питання з фінансуванням, все узгодили - а потім об'явили. В зеленому дурдомі самодур-пародист "президента" Зеленський височайшим указом "дав доручення". Шмигаль поцілував туфлю Зеленського і побіг "шукати ресурси".
Це не державна влада - це дешева пародія...
Навіть звання "холуй" то для нього комплімент.
"Президент Володимир Зеленський доручив" - та не може президент командувати прем'єром та ВР в Україні, Україна є парламентсько-президентською республікою.
Цей шапітолійний переворот вже зовсім очманів від безкарності.
ХТО НЕ ХОЧЕ ГОДУВАТИ ВЛАСНУ АРМІЮ ГОДУЄ ЧУЖУ.
(Наполеон)
Жодного комету (НІ)
По кишенях понишпори.
Цей баран невеліковний
Не лопнете !?
Ті продукти що надходят в школу на ринку в двоє дешевше - Це що ?!
таке на кожному кроці й кожен день !
крб. в часи сересере ніхто ЗНУЩАВСЯ над Хлібом ! ПНХ !!!
пес смердючий!
це 6-ка детковська
яка яка п'явка паразитує на бюджеті
І лєнка десь під шконку забилася зі своїми "благодійними" починаннями (скумбрія по 8 грн/кг, пам'ятаємо).