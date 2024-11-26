"Будем искать ресурсы": Шмыгаль о поручении Зеленского бесплатно кормить школьников всех классов

Президент Владимир Зеленский поручил расширить программу бесплатного питания в школах на учеников всех классов.

Об этом на заседании правительства во вторник, 26 ноября, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"В этом учебном году государство обеспечило бесплатное горячее питание для всех учеников начальных классов. Для этого даем громадам соответствующий финансовый ресурс. Ранее направили на места 2 млрд грн. Сегодня перенаправляем еще более 268 млн грн", - сказал он.

Читайте также: 40 тысяч детей учатся в украинских школах онлайн, находясь в оккупации, - Минобразования

В государственном бюджете на 2025 год предусмотрено 2,9 млрд грн на питание школьников и еще 960 млн грн на модернизацию пищеблоков в школах.

"Президент Украины Владимир Зеленский поставил важную задачу - бесплатно питаться должны ученики всех классов. Будем искать возможности и ресурсы", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине планируют за два года модернизировать более 800 пищеблоков в школах и создать 12 фабрик-кухонь