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"Будем искать ресурсы": Шмыгаль о поручении Зеленского бесплатно кормить школьников всех классов

Харчування

Президент Владимир Зеленский поручил расширить программу бесплатного питания в школах на учеников всех классов.

Об этом на заседании правительства во вторник, 26 ноября, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"В этом учебном году государство обеспечило бесплатное горячее питание для всех учеников начальных классов. Для этого даем громадам соответствующий финансовый ресурс. Ранее направили на места 2 млрд грн. Сегодня перенаправляем еще более 268 млн грн", - сказал он.

Читайте также: 40 тысяч детей учатся в украинских школах онлайн, находясь в оккупации, - Минобразования

В государственном бюджете на 2025 год предусмотрено 2,9 млрд грн на питание школьников и еще 960 млн грн на модернизацию пищеблоков в школах.

"Президент Украины Владимир Зеленский поставил важную задачу - бесплатно питаться должны ученики всех классов. Будем искать возможности и ресурсы", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине планируют за два года модернизировать более 800 пищеблоков в школах и создать 12 фабрик-кухонь

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) школа (3012) еда (352) Шмыгаль Денис (2680)


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Топ комментарии
+20
Ще податки підвищать. Ну не переставати ж красти їй богу.
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26.11.2024 17:16
+15
Популізмом зеля займається!
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26.11.2024 17:18
+13
соціалізм крєпчає
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26.11.2024 17:17
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Переводжу:
Будуть збільшувати податки та акцизи.
"Святу корупцію" ніхто чіпати, звісно, не збирається.
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26.11.2024 17:16 Ответить
Та ні, всього навсього передвиборча ІБД ЗЄрмаків. Про 4 тисячі доларів вчителям вже ніхто й не згадує.
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26.11.2024 17:19 Ответить
Жарт смішний один чи двічі, тому і перестали жартувати
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26.11.2024 17:28 Ответить
Я не збирався когось смішити жартом про 4 тисячі вчителям. Треба постійно нагадувати як клоун насцяв 73% у вуха, аби знову не велися на цей розводняк знову.
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26.11.2024 17:37 Ответить
Так і я не про тебе, я про шутку від влади, про 4 тис. Вони коли її тільки писали вже ржали.
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26.11.2024 18:22 Ответить
Ще податки підвищать. Ну не переставати ж красти їй богу.
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26.11.2024 17:16 Ответить
соціалізм крєпчає
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26.11.2024 17:17 Ответить
За есерусеру такого не було. Невже комунізм наступає?
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26.11.2024 17:21 Ответить
Та роздайте школярам по тищі і хай самі купують все що їм треба.
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26.11.2024 17:17 Ответить
по тисячі їм батьки роздадуть.
для чого ці гроші пускати через чиновника, надіюсь всі розуміють?
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26.11.2024 17:24 Ответить
дві школярки вдома сидять через інтернет вчаться , куди пішли кошти на їх харчування ?
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26.11.2024 17:24 Ответить
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26.11.2024 17:31 Ответить
А їм додому носитимуть. Як усьому Харкову і області. Бо рівність і справедливість - це про потужного!! Ще й автобусів прикуплять, щоб розвозити, Ехх, розгуляємось! Як ці дебіли задовбали вже, та ще більшими дебілами вони вважають українців.
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27.11.2024 01:27 Ответить
Популізмом зеля займається!
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26.11.2024 17:18 Ответить
блд zeлєнін і дєті
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26.11.2024 17:18 Ответить
Забирайте у вчителів. В них і так 4000 $ зп
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26.11.2024 17:19 Ответить
Та ні. краще крупу (ту що нажилася у МСЕКі) потрясти. Скільки діток можно нагодувати!! Але... зясь...
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26.11.2024 18:32 Ответить
"Будемо шукати можливості та ресурси" Джерело:

Ідіоти!!! Роздати по 1 тис. ресурси є, а дітей нагодувати... будемо шукати?!
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26.11.2024 17:19 Ответить
дітей мають батьки годувати
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26.11.2024 17:27 Ответить
То вони нас тримають за ідіотів.
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26.11.2024 17:31 Ответить
Боже, знов ригаловкою за страшні гроші будуть годувать, ну скільки вже можна
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26.11.2024 17:19 Ответить
А теза придурка - виготовлення 3000 ракет на рік - це більше ніж виробляє США, рашка, з своїм впк та ресурсами. Шукай кошти на ракети.
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26.11.2024 17:20 Ответить
Крім цифри як мілліон більше не знає. То щось наплутав після мівіни.
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26.11.2024 17:24 Ответить
А шо такое? 8 ракет на день, та тьху, як 2 пальці... Вже все готове - і метал, і паливо, і вибухівка. Від мін залишилося.
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27.11.2024 01:32 Ответить
"Будемо шукати можливості та ресурси"
Всі можливості в кишенях громадян.
Вони купляють нас за наші гроші
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26.11.2024 17:21 Ответить
Зараз десь відсотків 60 школярів навчаються онлайн, відсотків 20 за кордоном, кого вони годувати збираються? Чи будуть розвозити обіди по домам і за кордон?
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26.11.2024 17:21 Ответить
а хто сказав, що будуть годувати?
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26.11.2024 17:25 Ответить
Glovo - привезе тобі все.
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26.11.2024 18:23 Ответить
Що шукати, хоча у війну, зменшити зарплати і пенсії держслужбовців і іншим ..... І досить буде дітей кормить у ресторані
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26.11.2024 17:24 Ответить
Бідні школярі ....
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26.11.2024 17:24 Ответить
хозяйствєнік-маркетолог-піарист ...

це потужно,..
вибачаюсь за слово..
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26.11.2024 17:24 Ответить
Тобто, зелений ушльопок висрав дерективу про безкоштовне харчування, не поцікавившись чи є на це ресурси, шмигалі мовчки взялися виконувати. І це при дифіцитному держбюджеті.
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26.11.2024 17:24 Ответить
Всю країну ЗЕлені мародери годують роками "планами миру", "планами незламності", "планами стійкості", "планами внутрішньої стійкості" (може мова про закріп?) Тож школярів спіткає така сама доля. Нажаль. Бо, коли батьки голосують па пріколу під час війни, годі сподіватися на щось безкоштовне, бо за все вже запласено великою кров"ю, в тому числі й кров"ю тих, хто в 2019 наголосував країні велику біду.
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26.11.2024 17:24 Ответить
Хочеться запитати Шмигаля - ти чій, холоп ?

В нормальній країні спочатку вирішили би питання з фінансуванням, все узгодили - а потім об'явили. В зеленому дурдомі самодур-пародист "президента" Зеленський височайшим указом "дав доручення". Шмигаль поцілував туфлю Зеленського і побіг "шукати ресурси".

Це не державна влада - це дешева пародія...
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26.11.2024 17:25 Ответить
Шут заняв трон (
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26.11.2024 19:15 Ответить
По кишеням чиновників пройдіться! Там грошей *****!
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26.11.2024 17:25 Ответить
Черговий потужний популізм від найвеличнішого...це вже не смішно...
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26.11.2024 17:26 Ответить
Шмигаль Єрмака, то є якесь незрозуміле ніщо і сам у цьому розписується.
Навіть звання "холуй" то для нього комплімент.

"Президент Володимир Зеленський доручив" - та не може президент командувати прем'єром та ВР в Україні, Україна є парламентсько-президентською республікою.
Цей шапітолійний переворот вже зовсім очманів від безкарності.
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26.11.2024 17:32 Ответить
тільки ворог не розуміє що ми САМІ пілкуЄмось не тільки про ЗСУ а й тим паче про своїх онуків й синочків ..... го...командувач - опікайся в 1шу чергу ВІЙСЬКОМ !!!!! ( і БАЖАНО з власної казни.....БЛД... хоч ОДИН раз про це у ВІДОСИКУ) вибачаюсь за плохой рузький
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26.11.2024 17:33 Ответить
у прокурорів, суддів пошукай, у рєзнікова, умєрова-які пздять у мудрого наріда мільярдами.
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26.11.2024 17:33 Ответить
АРМІЮ ГОДУЙ, ублюдок неголений, а школярів батьки нагодуют.

ХТО НЕ ХОЧЕ ГОДУВАТИ ВЛАСНУ АРМІЮ ГОДУЄ ЧУЖУ.
(Наполеон)
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26.11.2024 17:34 Ответить
Вдавися, бастардо, тим харчуванням!
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26.11.2024 17:39 Ответить
спершу зреагував на текст... прочитавши коментарі бачу навіть подолятські чекають на "FASS"
Жодного комету (НІ)
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26.11.2024 17:46 Ответить
"Будемо шукати ресурси"

По кишенях понишпори.
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26.11.2024 17:49 Ответить
Не все так просто, годувати знайденими Шмигалем ресурсами школярів. Виникають логістичні питання від розробки раціону для учнів старших класів, збільшення кількості поварів, збілшення закупівель і т. д. Впевнений, що у великих містах більшість учнів старших класів харчуватись ресурсами не будуть. Потім в школах прикинуть і будуть "пиляти" ресурси.
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26.11.2024 17:51 Ответить
Ніхто нічого не збільшить. Виділять гроші, самі ж їх покрадуть, а школам скажуть годувать за свій рахунок.
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26.11.2024 18:09 Ответить
Популісти клоунські. А макитрою покумекати як дати соціальні гарантії та житло, чи компенсацію за оренду тим же ВПО, щоб вони не поверталися до окупованих міст та сел і мяко кажучи не позитивно думали о державі-ми не можемо?. Як ви утирки збираетесь потім боротися за "уми та сердця" ціх бідних людей?!
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26.11.2024 17:51 Ответить
запросто зниме відосик і скаже біжучі на біговій дорожці "ми тут порешали і знайшли кошти на оце все у 2025р"
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26.11.2024 18:41 Ответить
а им ещё надо кормить студентов, магистров, баколавров, аспирантов и докторов.
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26.11.2024 17:52 Ответить
У ВРУ та Кабміні кормушки закрити
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26.11.2024 17:57 Ответить
Кончений дебіл! Буде потім безплатно корміть раібськіх школьніков.

Цей баран невеліковний
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26.11.2024 18:09 Ответить
Шукайте у своїх карманах і почніть з ворішки Кіріла Тимошенко якого дружбан зеленський знов пристроїв на хлібне місто на ******** зарплату. Увольте його нахрен і його зарплати хвате прокорміть з десяток шкіл, чи дебіл гогі муж секретарши зеленського мабуть теж на гарні гроши з бюджету присів та там псевдо советників на державній зарплаті у зеленського і в ОПі полно. Сер Лещенко вівчний наблюдатель в різних госструктурах теж ******* гоші огрібае
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26.11.2024 18:38 Ответить
Это не бесплатно, это за счет налогоплательщиков. Есть дети из бедных семей, пусть государство платит им пособие, а родители решат на что потратить эти гроши. Размазывать и без того скромные государственные гроши на всех, это популизм. Когда мы учились в советской школе, были бесплатные завтраки в виде булки и стакана молока. Молоко практически никто не пил, булками играли в футбол во дворе школы. Вот что значит бесплатно.
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26.11.2024 19:00 Ответить
Довбана совкова показуха. Вовочка видно із совка так і не виліз
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26.11.2024 19:07 Ответить
Тварі вже і на дітях хочете нажитися.
Не лопнете !?
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26.11.2024 19:09 Ответить
Це як яйця в кілограмах по 17.
Ті продукти що надходят в школу на ринку в двоє дешевше - Це що ?!
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26.11.2024 19:11 Ответить
І як завжди - десяток коментів..... і забули.... це ж маса грошей з бюджету .... отямтеся НАРЕШТІ !!!!
таке на кожному кроці й кожен день !
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26.11.2024 19:11 Ответить
V ivаn/....... не звізди... мені мати давала 5 коп на періжок , а я через 1 день купляв томатний сік за 10 коп.. мати з вищою освітою (фіз/мат) після смерті батька маючи 3х синів мусила працювати на 90
крб. в часи сересере ніхто ЗНУЩАВСЯ над Хлібом ! ПНХ !!!
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26.11.2024 19:29 Ответить
У крупи позичте!!!
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26.11.2024 19:31 Ответить
манцЕв Геть - ФАС
пес смердючий!
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26.11.2024 20:44 Ответить
ШмарГаль не прем'єр
це 6-ка детковська
яка яка п'явка паразитує на бюджеті
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26.11.2024 20:46 Ответить
Старшокласникам потрібно пиво і презервативи.
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26.11.2024 21:00 Ответить
кожне мурло з твоїх колег може годувати під сто школярів, на витративши й 10 % свого окладу. гнида
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26.11.2024 21:16 Ответить
какой там 10%. Там с одного прцт будет еще и сдача.
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26.11.2024 21:37 Ответить
здається, в українській ви не шарите...
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26.11.2024 21:44 Ответить
Ten percent? Not yet. Only 1% There will also be a remainder.
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26.11.2024 22:38 Ответить
Сегодня был первый день бесплатного хмыря.
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26.11.2024 21:36 Ответить
Яке відношення має Президент до виконавчої влади, щоб давати подбні доручення Шмигалю? Це не питання оборони і зовнішньої політики. І на підставі чого Кабмін змінить спрямування бюджетних коштів з одних статей на інші? Поводить себе все більше як Наполеончик.
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26.11.2024 21:39 Ответить
буратінка до виборів готується. Але хоче годувати школярів чомусь не зі своєї кишені, а з державної. Паганенький піар, паганенький...
І лєнка десь під шконку забилася зі своїми "благодійними" починаннями (скумбрія по 8 грн/кг, пам'ятаємо).
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26.11.2024 21:55 Ответить
Будь- який популізм за ваші ж гроші
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26.11.2024 22:10 Ответить
А пораненим військовим виведеним за штат, по 800грн в місяць хватить. А в більшості є сім'ї.
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26.11.2024 22:17 Ответить
А вони думають, як приготувати їсти коли у всіх закладах електричні плити , а вимикають світло. І як годувати дітей коли повітряна тривога. Вони не живуть в реальному світі і не знають що це таке. Коли в 7 ранку тривога і ти думаєш давати команду готувати їсти чи ні, бо потім можуть вирубити світло і вже не встигнеш приготувати. Із практики. Наготували їсти на всю початкову ланку в результаті цілий день повітряна . Питання , куди списати їжу. Це перевід грошей. І гімор для всіх керівників закладу.
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27.11.2024 08:06 Ответить
73% мають бути щасливі від таких доручень їхнього обранця. адже, як і завжди перед тим, увесь цей фестиваль дитинолюбія оплачуватимуть саме вони, яким бубон нічого не винен.
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27.11.2024 09:46 Ответить
 
 