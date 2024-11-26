"Будемо шукати ресурси": Шмигаль про доручення Зеленського безплатно годувати школярів усіх класів
Президент Володимир Зеленський доручив розширити програму безплатного харчування в школах на учнів усіх класів.
Про це на засіданні уряду в вівторок, 26 листопада, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Цього навчального року держава забезпечила безкоштовне гаряче харчування для всіх учнів початкових класів. Для цього даємо громадам відповідний фінансовий ресурс. Раніше спрямували на місця 2 млрд грн. Сьогодні переспрямовуємо ще понад 268 млн грн", – сказав він.
У державному бюджеті на 2025 рік передбачено 2,9 млрд грн на харчування школярів і ще 960 млн грн на модернізацію харчоблоків у школах.
"Президент України Володимир Зеленський поставив важливе завдання — безкоштовно харчуватися повинні учні всіх класів. Будемо шукати можливості та ресурси", – додав він.
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Будуть збільшувати податки та акцизи.
"Святу корупцію" ніхто чіпати, звісно, не збирається.
для чого ці гроші пускати через чиновника, надіюсь всі розуміють?
Ідіоти!!! Роздати по 1 тис. ресурси є, а дітей нагодувати... будемо шукати?!
Всі можливості в кишенях громадян.
Вони купляють нас за наші гроші
це потужно,..
вибачаюсь за слово..
В нормальній країні спочатку вирішили би питання з фінансуванням, все узгодили - а потім об'явили. В зеленому дурдомі самодур-пародист "президента" Зеленський височайшим указом "дав доручення". Шмигаль поцілував туфлю Зеленського і побіг "шукати ресурси".
Це не державна влада - це дешева пародія...
Навіть звання "холуй" то для нього комплімент.
"Президент Володимир Зеленський доручив" - та не може президент командувати прем'єром та ВР в Україні, Україна є парламентсько-президентською республікою.
Цей шапітолійний переворот вже зовсім очманів від безкарності.
ХТО НЕ ХОЧЕ ГОДУВАТИ ВЛАСНУ АРМІЮ ГОДУЄ ЧУЖУ.
(Наполеон)
Жодного комету (НІ)
По кишенях понишпори.
Цей баран невеліковний
Не лопнете !?
Ті продукти що надходят в школу на ринку в двоє дешевше - Це що ?!
таке на кожному кроці й кожен день !
крб. в часи сересере ніхто ЗНУЩАВСЯ над Хлібом ! ПНХ !!!
пес смердючий!
це 6-ка детковська
яка яка п'явка паразитує на бюджеті
І лєнка десь під шконку забилася зі своїми "благодійними" починаннями (скумбрія по 8 грн/кг, пам'ятаємо).