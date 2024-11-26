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"Будемо шукати ресурси": Шмигаль про доручення Зеленського безплатно годувати школярів усіх класів

Харчування

Президент Володимир Зеленський доручив розширити програму безплатного харчування в школах на учнів усіх класів.

Про це на засіданні уряду в вівторок, 26 листопада, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Цього навчального року держава забезпечила безкоштовне гаряче харчування для всіх учнів початкових класів. Для цього даємо громадам відповідний фінансовий ресурс. Раніше спрямували на місця 2 млрд грн. Сьогодні переспрямовуємо ще понад 268 млн грн", – сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наступного року всі школярі харчуватимуться безкоштовно. Зеленський дав доручення Кабміну

У державному бюджеті на 2025 рік передбачено 2,9 млрд грн на харчування школярів і ще 960 млн грн на модернізацію харчоблоків у школах.

"Президент України Володимир Зеленський поставив важливе завдання — безкоштовно харчуватися повинні учні всіх класів. Будемо шукати можливості та ресурси", – додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні планують за два роки модернізувати понад 800 харчоблоків у школах і створити 12 фабрик-кухонь

Автор: 

Зеленський (23653) школа (2203) їжа (428) Денис Шмигаль (4543)


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Топ коментарі
+20
Ще податки підвищать. Ну не переставати ж красти їй богу.
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26.11.2024 17:16
+15
Популізмом зеля займається!
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26.11.2024 17:18
+13
соціалізм крєпчає
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26.11.2024 17:17
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Переводжу:
Будуть збільшувати податки та акцизи.
"Святу корупцію" ніхто чіпати, звісно, не збирається.
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26.11.2024 17:16 Відповісти
Та ні, всього навсього передвиборча ІБД ЗЄрмаків. Про 4 тисячі доларів вчителям вже ніхто й не згадує.
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26.11.2024 17:19 Відповісти
Жарт смішний один чи двічі, тому і перестали жартувати
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26.11.2024 17:28 Відповісти
Я не збирався когось смішити жартом про 4 тисячі вчителям. Треба постійно нагадувати як клоун насцяв 73% у вуха, аби знову не велися на цей розводняк знову.
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26.11.2024 17:37 Відповісти
Так і я не про тебе, я про шутку від влади, про 4 тис. Вони коли її тільки писали вже ржали.
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26.11.2024 18:22 Відповісти
Ще податки підвищать. Ну не переставати ж красти їй богу.
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26.11.2024 17:16 Відповісти
соціалізм крєпчає
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26.11.2024 17:17 Відповісти
За есерусеру такого не було. Невже комунізм наступає?
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26.11.2024 17:21 Відповісти
Та роздайте школярам по тищі і хай самі купують все що їм треба.
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26.11.2024 17:17 Відповісти
по тисячі їм батьки роздадуть.
для чого ці гроші пускати через чиновника, надіюсь всі розуміють?
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26.11.2024 17:24 Відповісти
дві школярки вдома сидять через інтернет вчаться , куди пішли кошти на їх харчування ?
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26.11.2024 17:24 Відповісти
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26.11.2024 17:31 Відповісти
А їм додому носитимуть. Як усьому Харкову і області. Бо рівність і справедливість - це про потужного!! Ще й автобусів прикуплять, щоб розвозити, Ехх, розгуляємось! Як ці дебіли задовбали вже, та ще більшими дебілами вони вважають українців.
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27.11.2024 01:27 Відповісти
Популізмом зеля займається!
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26.11.2024 17:18 Відповісти
блд zeлєнін і дєті
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26.11.2024 17:18 Відповісти
Забирайте у вчителів. В них і так 4000 $ зп
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26.11.2024 17:19 Відповісти
Та ні. краще крупу (ту що нажилася у МСЕКі) потрясти. Скільки діток можно нагодувати!! Але... зясь...
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26.11.2024 18:32 Відповісти
"Будемо шукати можливості та ресурси" Джерело:

Ідіоти!!! Роздати по 1 тис. ресурси є, а дітей нагодувати... будемо шукати?!
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26.11.2024 17:19 Відповісти
дітей мають батьки годувати
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26.11.2024 17:27 Відповісти
То вони нас тримають за ідіотів.
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26.11.2024 17:31 Відповісти
Боже, знов ригаловкою за страшні гроші будуть годувать, ну скільки вже можна
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26.11.2024 17:19 Відповісти
А теза придурка - виготовлення 3000 ракет на рік - це більше ніж виробляє США, рашка, з своїм впк та ресурсами. Шукай кошти на ракети.
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26.11.2024 17:20 Відповісти
Крім цифри як мілліон більше не знає. То щось наплутав після мівіни.
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26.11.2024 17:24 Відповісти
А шо такое? 8 ракет на день, та тьху, як 2 пальці... Вже все готове - і метал, і паливо, і вибухівка. Від мін залишилося.
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27.11.2024 01:32 Відповісти
"Будемо шукати можливості та ресурси"
Всі можливості в кишенях громадян.
Вони купляють нас за наші гроші
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26.11.2024 17:21 Відповісти
Зараз десь відсотків 60 школярів навчаються онлайн, відсотків 20 за кордоном, кого вони годувати збираються? Чи будуть розвозити обіди по домам і за кордон?
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26.11.2024 17:21 Відповісти
а хто сказав, що будуть годувати?
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26.11.2024 17:25 Відповісти
Glovo - привезе тобі все.
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26.11.2024 18:23 Відповісти
Що шукати, хоча у війну, зменшити зарплати і пенсії держслужбовців і іншим ..... І досить буде дітей кормить у ресторані
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26.11.2024 17:24 Відповісти
Бідні школярі ....
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26.11.2024 17:24 Відповісти
хозяйствєнік-маркетолог-піарист ...

це потужно,..
вибачаюсь за слово..
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26.11.2024 17:24 Відповісти
Тобто, зелений ушльопок висрав дерективу про безкоштовне харчування, не поцікавившись чи є на це ресурси, шмигалі мовчки взялися виконувати. І це при дифіцитному держбюджеті.
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26.11.2024 17:24 Відповісти
Всю країну ЗЕлені мародери годують роками "планами миру", "планами незламності", "планами стійкості", "планами внутрішньої стійкості" (може мова про закріп?) Тож школярів спіткає така сама доля. Нажаль. Бо, коли батьки голосують па пріколу під час війни, годі сподіватися на щось безкоштовне, бо за все вже запласено великою кров"ю, в тому числі й кров"ю тих, хто в 2019 наголосував країні велику біду.
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26.11.2024 17:24 Відповісти
Хочеться запитати Шмигаля - ти чій, холоп ?

В нормальній країні спочатку вирішили би питання з фінансуванням, все узгодили - а потім об'явили. В зеленому дурдомі самодур-пародист "президента" Зеленський височайшим указом "дав доручення". Шмигаль поцілував туфлю Зеленського і побіг "шукати ресурси".

Це не державна влада - це дешева пародія...
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26.11.2024 17:25 Відповісти
Шут заняв трон (
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26.11.2024 19:15 Відповісти
По кишеням чиновників пройдіться! Там грошей *****!
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26.11.2024 17:25 Відповісти
Черговий потужний популізм від найвеличнішого...це вже не смішно...
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26.11.2024 17:26 Відповісти
Шмигаль Єрмака, то є якесь незрозуміле ніщо і сам у цьому розписується.
Навіть звання "холуй" то для нього комплімент.

"Президент Володимир Зеленський доручив" - та не може президент командувати прем'єром та ВР в Україні, Україна є парламентсько-президентською республікою.
Цей шапітолійний переворот вже зовсім очманів від безкарності.
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26.11.2024 17:32 Відповісти
тільки ворог не розуміє що ми САМІ пілкуЄмось не тільки про ЗСУ а й тим паче про своїх онуків й синочків ..... го...командувач - опікайся в 1шу чергу ВІЙСЬКОМ !!!!! ( і БАЖАНО з власної казни.....БЛД... хоч ОДИН раз про це у ВІДОСИКУ) вибачаюсь за плохой рузький
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26.11.2024 17:33 Відповісти
у прокурорів, суддів пошукай, у рєзнікова, умєрова-які пздять у мудрого наріда мільярдами.
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26.11.2024 17:33 Відповісти
АРМІЮ ГОДУЙ, ублюдок неголений, а школярів батьки нагодуют.

ХТО НЕ ХОЧЕ ГОДУВАТИ ВЛАСНУ АРМІЮ ГОДУЄ ЧУЖУ.
(Наполеон)
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26.11.2024 17:34 Відповісти
Вдавися, бастардо, тим харчуванням!
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26.11.2024 17:39 Відповісти
спершу зреагував на текст... прочитавши коментарі бачу навіть подолятські чекають на "FASS"
Жодного комету (НІ)
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26.11.2024 17:46 Відповісти
"Будемо шукати ресурси"

По кишенях понишпори.
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26.11.2024 17:49 Відповісти
Не все так просто, годувати знайденими Шмигалем ресурсами школярів. Виникають логістичні питання від розробки раціону для учнів старших класів, збільшення кількості поварів, збілшення закупівель і т. д. Впевнений, що у великих містах більшість учнів старших класів харчуватись ресурсами не будуть. Потім в школах прикинуть і будуть "пиляти" ресурси.
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26.11.2024 17:51 Відповісти
Ніхто нічого не збільшить. Виділять гроші, самі ж їх покрадуть, а школам скажуть годувать за свій рахунок.
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26.11.2024 18:09 Відповісти
Популісти клоунські. А макитрою покумекати як дати соціальні гарантії та житло, чи компенсацію за оренду тим же ВПО, щоб вони не поверталися до окупованих міст та сел і мяко кажучи не позитивно думали о державі-ми не можемо?. Як ви утирки збираетесь потім боротися за "уми та сердця" ціх бідних людей?!
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26.11.2024 17:51 Відповісти
запросто зниме відосик і скаже біжучі на біговій дорожці "ми тут порешали і знайшли кошти на оце все у 2025р"
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26.11.2024 18:41 Відповісти
а им ещё надо кормить студентов, магистров, баколавров, аспирантов и докторов.
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26.11.2024 17:52 Відповісти
У ВРУ та Кабміні кормушки закрити
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26.11.2024 17:57 Відповісти
Кончений дебіл! Буде потім безплатно корміть раібськіх школьніков.

Цей баран невеліковний
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26.11.2024 18:09 Відповісти
Шукайте у своїх карманах і почніть з ворішки Кіріла Тимошенко якого дружбан зеленський знов пристроїв на хлібне місто на ******** зарплату. Увольте його нахрен і його зарплати хвате прокорміть з десяток шкіл, чи дебіл гогі муж секретарши зеленського мабуть теж на гарні гроши з бюджету присів та там псевдо советників на державній зарплаті у зеленського і в ОПі полно. Сер Лещенко вівчний наблюдатель в різних госструктурах теж ******* гоші огрібае
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26.11.2024 18:38 Відповісти
Это не бесплатно, это за счет налогоплательщиков. Есть дети из бедных семей, пусть государство платит им пособие, а родители решат на что потратить эти гроши. Размазывать и без того скромные государственные гроши на всех, это популизм. Когда мы учились в советской школе, были бесплатные завтраки в виде булки и стакана молока. Молоко практически никто не пил, булками играли в футбол во дворе школы. Вот что значит бесплатно.
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26.11.2024 19:00 Відповісти
Довбана совкова показуха. Вовочка видно із совка так і не виліз
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26.11.2024 19:07 Відповісти
Тварі вже і на дітях хочете нажитися.
Не лопнете !?
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26.11.2024 19:09 Відповісти
Це як яйця в кілограмах по 17.
Ті продукти що надходят в школу на ринку в двоє дешевше - Це що ?!
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26.11.2024 19:11 Відповісти
І як завжди - десяток коментів..... і забули.... це ж маса грошей з бюджету .... отямтеся НАРЕШТІ !!!!
таке на кожному кроці й кожен день !
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26.11.2024 19:11 Відповісти
V ivаn/....... не звізди... мені мати давала 5 коп на періжок , а я через 1 день купляв томатний сік за 10 коп.. мати з вищою освітою (фіз/мат) після смерті батька маючи 3х синів мусила працювати на 90
крб. в часи сересере ніхто ЗНУЩАВСЯ над Хлібом ! ПНХ !!!
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26.11.2024 19:29 Відповісти
У крупи позичте!!!
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26.11.2024 19:31 Відповісти
манцЕв Геть - ФАС
пес смердючий!
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26.11.2024 20:44 Відповісти
ШмарГаль не прем'єр
це 6-ка детковська
яка яка п'явка паразитує на бюджеті
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26.11.2024 20:46 Відповісти
Старшокласникам потрібно пиво і презервативи.
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26.11.2024 21:00 Відповісти
кожне мурло з твоїх колег може годувати під сто школярів, на витративши й 10 % свого окладу. гнида
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26.11.2024 21:16 Відповісти
какой там 10%. Там с одного прцт будет еще и сдача.
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26.11.2024 21:37 Відповісти
здається, в українській ви не шарите...
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26.11.2024 21:44 Відповісти
Ten percent? Not yet. Only 1% There will also be a remainder.
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26.11.2024 22:38 Відповісти
Сегодня был первый день бесплатного хмыря.
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26.11.2024 21:36 Відповісти
Яке відношення має Президент до виконавчої влади, щоб давати подбні доручення Шмигалю? Це не питання оборони і зовнішньої політики. І на підставі чого Кабмін змінить спрямування бюджетних коштів з одних статей на інші? Поводить себе все більше як Наполеончик.
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26.11.2024 21:39 Відповісти
буратінка до виборів готується. Але хоче годувати школярів чомусь не зі своєї кишені, а з державної. Паганенький піар, паганенький...
І лєнка десь під шконку забилася зі своїми "благодійними" починаннями (скумбрія по 8 грн/кг, пам'ятаємо).
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26.11.2024 21:55 Відповісти
Будь- який популізм за ваші ж гроші
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26.11.2024 22:10 Відповісти
А пораненим військовим виведеним за штат, по 800грн в місяць хватить. А в більшості є сім'ї.
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26.11.2024 22:17 Відповісти
А вони думають, як приготувати їсти коли у всіх закладах електричні плити , а вимикають світло. І як годувати дітей коли повітряна тривога. Вони не живуть в реальному світі і не знають що це таке. Коли в 7 ранку тривога і ти думаєш давати команду готувати їсти чи ні, бо потім можуть вирубити світло і вже не встигнеш приготувати. Із практики. Наготували їсти на всю початкову ланку в результаті цілий день повітряна . Питання , куди списати їжу. Це перевід грошей. І гімор для всіх керівників закладу.
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27.11.2024 08:06 Відповісти
73% мають бути щасливі від таких доручень їхнього обранця. адже, як і завжди перед тим, увесь цей фестиваль дитинолюбія оплачуватимуть саме вони, яким бубон нічого не винен.
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27.11.2024 09:46 Відповісти
 
 