"Будемо шукати ресурси": Шмигаль про доручення Зеленського безплатно годувати школярів усіх класів

Президент Володимир Зеленський доручив розширити програму безплатного харчування в школах на учнів усіх класів.

Про це на засіданні уряду в вівторок, 26 листопада, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Цього навчального року держава забезпечила безкоштовне гаряче харчування для всіх учнів початкових класів. Для цього даємо громадам відповідний фінансовий ресурс. Раніше спрямували на місця 2 млрд грн. Сьогодні переспрямовуємо ще понад 268 млн грн", – сказав він.

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У державному бюджеті на 2025 рік передбачено 2,9 млрд грн на харчування школярів і ще 960 млн грн на модернізацію харчоблоків у школах.

"Президент України Володимир Зеленський поставив важливе завдання — безкоштовно харчуватися повинні учні всіх класів. Будемо шукати можливості та ресурси", – додав він.

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