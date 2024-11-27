В Тернополе частично возобновили движение троллейбусов после атаки на энергообъект в области

В Тернополе частично восстановили движение троллейбусов после обстрела "Шахедами" энергетической инфраструктуры в области 26 ноября. Транспорт будет ездить преимущественно в часы пик.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил городской голова Тернополя Сергей Надал.

"Сегодня, 27.11 общественный транспорт Тернополя работает по графику, чтобы обеспечить потребности тернополян", - написал он.

Однако мэр добавил, что для экономии электроэнергии троллейбусы будут ездить преимущественно утром и после 16:00. Время прибытия можно отследить онлайн через "ДеТранспорт".

"Надеюсь, что энергетики восстановят электроснабжение для стабильной работы города", - резюмировал Надал.

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Дроновая атака ночью 26 ноября

Как сообщалось, вечером 25 ноября оккупанты запустили по Украине "Шахеды". На утро стало известно, что враг ударил по энергетической инфраструктуре в Тернополе. Из-за вражеской дроновой атаки на Тернопольщине ввели сетевые ограничения.