В Тернополе частично возобновили движение троллейбусов после атаки на энергообъект в области
В Тернополе частично восстановили движение троллейбусов после обстрела "Шахедами" энергетической инфраструктуры в области 26 ноября. Транспорт будет ездить преимущественно в часы пик.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил городской голова Тернополя Сергей Надал.
"Сегодня, 27.11 общественный транспорт Тернополя работает по графику, чтобы обеспечить потребности тернополян", - написал он.
Однако мэр добавил, что для экономии электроэнергии троллейбусы будут ездить преимущественно утром и после 16:00. Время прибытия можно отследить онлайн через "ДеТранспорт".
"Надеюсь, что энергетики восстановят электроснабжение для стабильной работы города", - резюмировал Надал.
Дроновая атака ночью 26 ноября
Как сообщалось, вечером 25 ноября оккупанты запустили по Украине "Шахеды". На утро стало известно, что враг ударил по энергетической инфраструктуре в Тернополе. Из-за вражеской дроновой атаки на Тернопольщине ввели сетевые ограничения.
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