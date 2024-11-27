РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5423 посетителя онлайн
Новости
556 0

В Тернополе частично возобновили движение троллейбусов после атаки на энергообъект в области

У Тернополі частково відновив роботу електротранспорт

В Тернополе частично восстановили движение троллейбусов после обстрела "Шахедами" энергетической инфраструктуры в области 26 ноября. Транспорт будет ездить преимущественно в часы пик.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил городской голова Тернополя Сергей Надал.

"Сегодня, 27.11 общественный транспорт Тернополя работает по графику, чтобы обеспечить потребности тернополян", - написал он.

Однако мэр добавил, что для экономии электроэнергии троллейбусы будут ездить преимущественно утром и после 16:00. Время прибытия можно отследить онлайн через "ДеТранспорт".

"Надеюсь, что энергетики восстановят электроснабжение для стабильной работы города", - резюмировал Надал.

Читайте также: Враг ударил по энергетической инфраструктуре в Тернополе (обновлено)

Дроновая атака ночью 26 ноября

Как сообщалось, вечером 25 ноября оккупанты запустили по Украине "Шахеды". На утро стало известно, что враг ударил по энергетической инфраструктуре в Тернополе. Из-за вражеской дроновой атаки на Тернопольщине ввели сетевые ограничения.

Автор: 

Тернополь (769) транспорт (1757) Тернопольская область (725)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 