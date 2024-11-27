У Тернополі частково відновили рух тролейбусів після атаки на енергооб’єкт в області
У Тернополі частково відновили рух тролейбусів після обстрілу "Шахедами" енергетичної інфраструктури в області 26 листопада. Транспорт їздитиме переважно в години пік.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міський голова Тернополя Сергій Надал.
"Сьогодні, 27.11 громадський транспорт Тернополя працює за графіком, щоб забезпечити потреби тернополян", - написав він.
Однак мер додав, що для економії електроенергії тролейбуси їздитимуть переважно зранку та після 16:00. Час прибуття можна відстежити онлайн через "ДеТранспорт".
"Маю надію, що енергетики відновлять електропостачання для стабільної роботи міста", - резюмував Надал.
Дронова атака вночі 26 листопада
Як повідомлялося, увечері 25 листопада окупанти запустили по Україні "Шахеди". На ранок стало відомо, що ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі в Тернополі. Через ворожу дронову атаку на Тернопільщині ввели мережеві обмеження.
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