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Новини
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Удар "Шахедами" по енергооб’єкту на Тернопільщині: наразі світло мешканцям регіону вмикають на кілька годин

Графіки погодинних відключень світла можуть повернутися

Внаслідок нічної атаки "Шахедів" на Тернопільщину енергетики вимушено розробили графік увімкнення світла в області. Електроенергію кожній черзі споживачів цієї доби подаватимуть по дві години упродовж сьогоднішньої доби.

"АТ "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО", виходячи із мережевих обмежень існуючої електричної мережі, розробило та запроводжує графік, відповідно до якого електропостачання виконуватиметься споживачам у визначені години (згідно черг наведених нижче). Просимо споживачів звірити до якої черги відноситься ваша адреса", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Удар по енергооб’єкту на Тернопільщині: пожежа локалізована, але роботи триватимуть ще кілька днів

знеструмлення на Тернопільщині

Міський голова Тернополя Сергій Надал на брифінгу зазначив, що майже все місто залишилося без електрики. Через це почалися проблеми з водопостачанням, але в комунальному підприємстві поступово перепід'єднують насосні станції до генераторів.

Опалення в помешканнях тернополян є, зазначає влада. Електропостачання є також у лікарнях, а садочки й школи працюють на генераторах. Крім того, у місті поступово відновлюють рух тролейбусів.

Нагадаємо, у ніч проти 26 листопада російські війська завдали удару по Тернополю та області. Виникли перебої з електро- та водопостачанням в обласному центрі. Також повідомлялося, що мережеві обмеження запроваджуються на Тернопільщині через атаку "Шахедів".

Автор: 

Тернопіль (401) енергетика (2574) Тернопільська область (585)


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Ще й зима не почалася. В принципі очікувано. Енергооб'єкти захищені потужно та незламно.
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26.11.2024 16:30 Відповісти
"Не встигли", бо Тернопіль, Суми, Шостка, Глухів, Харків, Куп'янськ, Лиман, Краматорськ, Покровськ і Херсон щодня під обстрілами:

Укренерго не встигло завершити будівництво захисту об'єкта. Про це повідомляє https://24tv.ua/ 24 Канал з посиланням на слова голови Тернопільської ОВА В'ячеслава Негоди в ефірі телемарафону.
https://24tv.ua/ataka-ternopil-ukrittya-dlya-energoobyekta-ne-vstigli-zavershiti_n2694319
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26.11.2024 16:33 Відповісти
А в суд за таку недбалість на Укренерго Тернопіль подавати не збирається? Бо брехня цих потіжників вже дістала.
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26.11.2024 16:58 Відповісти
 
 