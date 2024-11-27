По всей Украине объявляли тревогу. Воздушные силы информировали о скоростной цели. Была угроза для Киева (обновлено)

Днем 27 ноября 2024 года по всей Украине объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - говорится в сообщении Воздушных сил.

Впоследствии Воздушные силы сообщили о скоростной цели на Черниговщине с севера.

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"Киев в укрытие", - предостерегают ВС.

Обновленная информация

В 13:21 Воздушные силы объявили отбой угрозы.