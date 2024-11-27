По всей Украине объявляли тревогу. Воздушные силы информировали о скоростной цели. Была угроза для Киева (обновлено)
Днем 27 ноября 2024 года по всей Украине объявляли воздушную тревогу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - говорится в сообщении Воздушных сил.
Впоследствии Воздушные силы сообщили о скоростной цели на Черниговщине с севера.
"Киев в укрытие", - предостерегают ВС.
Обновленная информация
В 13:21 Воздушные силы объявили отбой угрозы.
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