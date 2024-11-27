По всій Україні оголошували тривогу. Повітряні сили інформували про швидкісну ціль. Була загроза для Києва (оновлено)

Вдень 27 листопада 2024 року по всій Україні оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - йшлося у повідомленні Повітряних сил.

Згодом Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль на Чернігівщині з півночі.

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"Київ в укриття", - застерігали ПС.

Оновлена інформація

О 13.21 у Повітряні сили оголосили відбій загрози.